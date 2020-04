Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 1900 ember halt meg az államban.","shortLead":"Eddig 1900 ember halt meg az államban.","id":"20200402_New_York_allamban_egy_nap_alatt_kilencezerrel_nott_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab48bae7-ec71-4f65-98ae-11d327279ba1","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_New_York_allamban_egy_nap_alatt_kilencezerrel_nott_a_diagnosztizalt_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 02. 05:13","title":"New York államban egy nap alatt kilencezerrel nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A maszkok mellett több százezer védőruha is érkezik Kínából Magyarországra.","shortLead":"A maszkok mellett több százezer védőruha is érkezik Kínából Magyarországra.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_wizz_air_kina_maszk_szijjarto_peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e5805b-7f96-42ab-b33a-855dd412204c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_koronavirus_jarvany_wizz_air_kina_maszk_szijjarto_peter","timestamp":"2020. április. 03. 15:45","title":"Újabb 4 millió maszk érkezik Kínából Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b6f017-c93c-4678-bdd4-ee92340731f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A patológusok a hamvasztásos temetést javasolják.","shortLead":"A patológusok a hamvasztásos temetést javasolják.","id":"20200402_hamvasztas_temetes_patologus_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1b6f017-c93c-4678-bdd4-ee92340731f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bae0231-4a4b-4d30-a877-c9ea0907aa23","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_hamvasztas_temetes_patologus_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 12:32","title":"Azt kérik, hogy a koronavírus miatt maximum tíz gyászoló vegyen részt egy temetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tizen- és huszonévesek is intenzív osztályra kerülhetnek, de a járvány áldozatainak fele 80 évnél idősebb.","shortLead":"Tizen- és huszonévesek is intenzív osztályra kerülhetnek, de a járvány áldozatainak fele 80 évnél idősebb.","id":"20200402_WHO_koronavirus_eletkor_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d28e94-2525-430d-92c6-05f619704ffc","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_WHO_koronavirus_eletkor_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 18:06","title":"WHO: A koronavírus európai áldozatainak 95 százaléka 60 év feletti, de a fiatalok sem immunisak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a82e074-8ac8-4805-bfd3-2cdfe222e512","c_author":"Balla István-Czeglédi Fanni-Csatlós Hanna-Kacskovics Mihály","category":"elet","description":"Minden magyar egyetem rendben áttért a távoktatásra, a gyakorlati órákat azonban nem lehet online tartani. Minden valószínűség szerint a vizsgák és az államvizsgák többsége is online fog lezajlani, de vannak olyan tárgyak, amelyeket képtelenség így számonkérni. Emiatt Debrecenben például augusztus végéig tart a félév, de máshol is csúszhatnak egyes gyakorlati vizsgák.



