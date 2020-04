Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórház intenzív osztályáról 11 beteget evakuáltak.","shortLead":"A kórház intenzív osztályáról 11 beteget evakuáltak.","id":"20200403_vilaghaborus_bomba_nemetorszag_korhaz_koronavirus_fertozott_kezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acac8853-dbda-40b4-9ed3-e132b5935ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1869126-eda0-4b2f-917e-7987fc249075","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_vilaghaborus_bomba_nemetorszag_korhaz_koronavirus_fertozott_kezeles","timestamp":"2020. április. 03. 06:02","title":"Világháborús bomba miatt részben kiürítettek egy koronavírusos betegeket is kezelő kórházat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvette az Apple a Dark Sky nevű időjárás appot fejlesztő céget. Ennek egyik következménye az, hogy saját ökoszisztémáján belül (iPhone-okon, iPadeken) javulhat az előrejelzések minősége. A másik pedig az, hogy az androidosok lemondhatnak erről.","shortLead":"Megvette az Apple a Dark Sky nevű időjárás appot fejlesztő céget. Ennek egyik következménye az, hogy saját...","id":"20200403_dark_sky_idojaras_alkalmazas_apple_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09007989-d39a-4e68-9047-998cf03be71d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_dark_sky_idojaras_alkalmazas_apple_felvasarlas","timestamp":"2020. április. 03. 08:33","title":"Eltűnt Androidról az egyik legjobb időjárás-alkalmazás, miután megvásárolta az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Közel 750 millió forintba kerül a kisföldalatti és a fogaskerekű járműcseréjének tervezése. Nem a prototípusok tervezése, hanem azok tervezésének tervezése.","shortLead":"Közel 750 millió forintba kerül a kisföldalatti és a fogaskerekű járműcseréjének tervezése. Nem a prototípusok...","id":"20200402_Kezdodik_a_Kisfoldalatti_uj_jarmuveinek_tervezese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1efa4f8-a6af-40a9-8765-a6c19922fa3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06099459-14bb-4e10-8e98-68b19c4abc39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_Kezdodik_a_Kisfoldalatti_uj_jarmuveinek_tervezese","timestamp":"2020. április. 02. 07:00","title":"Kezdődik a kisföldalatti új járműveinek tervezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8669b7e4-bca7-4d57-8c6a-2403bd205475","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nincs értelme tovább halasztani a bajnokság folytatását, a mostani állás szerint hirdetik ki a végeredményt – mondta ki a belga fociszövetség, eddig egyedüliként a kontinensen.","shortLead":"Nincs értelme tovább halasztani a bajnokság folytatását, a mostani állás szerint hirdetik ki a végeredményt – mondta ki...","id":"20200402_belgium_foci_bajnoksag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8669b7e4-bca7-4d57-8c6a-2403bd205475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b40c3c-31b2-4dee-b106-4884d00311b9","keywords":null,"link":"/sport/20200402_belgium_foci_bajnoksag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 16:26","title":"A belgák döntöttek: törlik a focibajnokság hátralévő részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most kifejlesztett pozitív kontrollanyag segítségével elkerülhető az, hogy a tesztek negatív eredményt mutassanak a vírushordozóknál.","shortLead":"Egy most kifejlesztett pozitív kontrollanyag segítségével elkerülhető az, hogy a tesztek negatív eredményt mutassanak...","id":"20200401_Koronavirus_az_Europai_Bizottsag_kutatoi_uj_kontrollanyagot_fejlesztettek_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fb0a0e-39da-4cbf-bc45-154fb2939416","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_Koronavirus_az_Europai_Bizottsag_kutatoi_uj_kontrollanyagot_fejlesztettek_ki","timestamp":"2020. április. 01. 17:12","title":"Új kontrollanyagot fejlesztettek ki a koronavírusra az Európai Bizottság kutatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Washington és Brüsszel szerint is túlzó az időbeli korlát nélküli jogkorlátozás.","shortLead":"Washington és Brüsszel szerint is túlzó az időbeli korlát nélküli jogkorlátozás.","id":"20200401_Tizenharom_EUorszag_keri_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_vizsgalatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb44b33a-ea97-41c9-9e39-515779c92b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f7b333-46ee-4aa7-83ef-c6686fe0687d","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Tizenharom_EUorszag_keri_a_magyar_felhatalmazasi_torveny_vizsgalatat","timestamp":"2020. április. 01. 20:11","title":"Tizenhárom EU-ország kéri a magyar felhatalmazási törvény vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476253cd-6424-4bde-86d2-12522e422799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába módosítottak szerdán a menetrenden, a reggeli járatokon még mindig zsúfoltság volt. Hétfőtől újabb változás jön.","shortLead":"Hiába módosítottak szerdán a menetrenden, a reggeli járatokon még mindig zsúfoltság volt. Hétfőtől újabb változás jön.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=476253cd-6424-4bde-86d2-12522e422799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d14ca4-3f9f-42fd-a055-15ad9820063e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_koronavirus_jarvany_budapest_tomegkozlekedes_menetrend_bkk","timestamp":"2020. április. 02. 16:50","title":"Ismét változik a BKK-járatok menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több helyen újabb korlátozásokat léptettek életbe, míg máshol az óvintézkedések folytatólagos betartására szólították fel a lakosságot.","shortLead":"Több helyen újabb korlátozásokat léptettek életbe, míg máshol az óvintézkedések folytatólagos betartására szólították...","id":"20200402_kina_koronavirus_vakcina_masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3709d77a-b447-478e-b0e2-0574231f98b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_kina_koronavirus_vakcina_masodik_hullam","timestamp":"2020. április. 02. 16:38","title":"Kínában már a járvány második hullámára készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]