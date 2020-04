Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea025e76-ea0d-4de9-b602-c7581de8427f","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint a címben tett állításhoz az ellenzék is hozzájárult, azzal, hogy besétált Orbán Viktor csapdájába. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint a címben tett állításhoz az ellenzék is hozzájárult, azzal, hogy besétált Orbán Viktor...","id":"202014_immunhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea025e76-ea0d-4de9-b602-c7581de8427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1e147a-a0a7-487e-9248-dd77fe253cbf","keywords":null,"link":"/360/202014_immunhiany","timestamp":"2020. április. 03. 16:45","title":"Hont András: A kormány lehet a veszélyhelyzet nyertese ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74314371-15b8-44f8-9514-714cb60ca2d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Videóriportot közölt a BBC a járvány által az egyik legsúlyosabban érintett térségből.","shortLead":"Videóriportot közölt a BBC a járvány által az egyik legsúlyosabban érintett térségből.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_barcelona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74314371-15b8-44f8-9514-714cb60ca2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5384682-4d05-40df-a2f5-c7e160b980b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_barcelona","timestamp":"2020. április. 03. 10:46","title":"Így gyógyítják a koronavírusos betegeket Spanyolország egyik legnagyobb kórházában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kijelölt cégek közt van például a Philips is.","shortLead":"A kijelölt cégek közt van például a Philips is.","id":"20200403_donald_trump_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeff07a-98de-42e1-a5c6-30f78913576e","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_donald_trump_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 05:27","title":"Trump kérésére hat cég mostantól csak lélegeztetőgépeket gyárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón pontos adat hangzott el a fertőzött eü-dolgozókról.","shortLead":"A kormányinfón pontos adat hangzott el a fertőzött eü-dolgozókról.","id":"20200404_Gulyas_Gergely_Nyolcvanot_egeszsegugyi_dolgozo_lett_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8e6760-cb98-41d0-b274-eb95b8c336f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Gulyas_Gergely_Nyolcvanot_egeszsegugyi_dolgozo_lett_koronavirusos","timestamp":"2020. április. 04. 12:17","title":"Nyolcvanöt egészségügyi dolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan válnak munkanélkülivé a koronavírus-járvány miatt, az agráriumban viszont éppen munkaerőhiány van. Az Agrárminisztérium meglátta a lehetőséget, és indított egy munkakereső portált.","shortLead":"Sokan válnak munkanélkülivé a koronavírus-járvány miatt, az agráriumban viszont éppen munkaerőhiány van...","id":"20200403_mezogazdasag_idenymunka_munkaszuret_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c237ae43-23e3-4ff7-83f4-b14685179830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3695b0ad-a9cf-40ed-9918-44cc4db87208","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_mezogazdasag_idenymunka_munkaszuret_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 16:50","title":"Idénymunkást faragna a munkanélküli egyetemistákból és vendéglátósokból az agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancelláron három tesztet is elvégeztek.","shortLead":"A német kancelláron három tesztet is elvégeztek.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_hazi_karanten_angela_merkel_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e66908-a019-4ba4-b325-75fcce679592","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_hazi_karanten_angela_merkel_nemetorszag","timestamp":"2020. április. 03. 17:42","title":"Angela Merkel elhagyta a házi karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7f11ad-288b-4337-a01a-99c549fe9e59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az író hagyatéka kimeríthetetlennek tűnik, a szegedi Tiszatáj márciusi száma is szinte emlékszám.","shortLead":"Az író hagyatéka kimeríthetetlennek tűnik, a szegedi Tiszatáj márciusi száma is szinte emlékszám.","id":"202014_folyoirat__toth_janos_istvan_terey_janos_csipkefa_bimboja_egy_civis_vallomasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7f11ad-288b-4337-a01a-99c549fe9e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5695d620-c33c-46e0-9b36-caa5e2048e01","keywords":null,"link":"/360/202014_folyoirat__toth_janos_istvan_terey_janos_csipkefa_bimboja_egy_civis_vallomasai","timestamp":"2020. április. 04. 16:45","title":"A széles publikum most ismerheti meg Térey János írói nevének történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2bb670-5127-487d-a3ec-699019a341cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 58 ezren vesztették eddig életüket.","shortLead":"Több mint 58 ezren vesztették eddig életüket.","id":"20200404_11_millio_folott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af2bb670-5127-487d-a3ec-699019a341cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b53e7c-bad1-4977-9022-5a1723d54422","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_11_millio_folott_a_koronavirusfertozottek_szama_a_vilagban","timestamp":"2020. április. 04. 08:07","title":"1,1 millió fölött a koronavírus-fertőzöttek száma a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]