[{"available":true,"c_guid":"ea025e76-ea0d-4de9-b602-c7581de8427f","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint a címben tett állításhoz az ellenzék is hozzájárult, azzal, hogy besétált Orbán Viktor csapdájába. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint a címben tett állításhoz az ellenzék is hozzájárult, azzal, hogy besétált Orbán Viktor...","id":"202014_immunhiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea025e76-ea0d-4de9-b602-c7581de8427f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1e147a-a0a7-487e-9248-dd77fe253cbf","keywords":null,"link":"/360/202014_immunhiany","timestamp":"2020. április. 03. 16:45","title":"Hont András: A kormány lehet a veszélyhelyzet nyertese ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón pontos adat hangzott el a fertőzött eü-dolgozókról.","shortLead":"A kormányinfón pontos adat hangzott el a fertőzött eü-dolgozókról.","id":"20200404_Gulyas_Gergely_Nyolcvanot_egeszsegugyi_dolgozo_lett_koronavirusos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60071ca-1475-410a-9e8a-54900a3061b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8e6760-cb98-41d0-b274-eb95b8c336f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Gulyas_Gergely_Nyolcvanot_egeszsegugyi_dolgozo_lett_koronavirusos","timestamp":"2020. április. 04. 12:17","title":"Nyolcvanöt egészségügyi dolgozó lett koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszólalt Boldog István fideszes képviselő azután, hogy a legfőbb ügyész a mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta.","shortLead":"Megszólalt Boldog István fideszes képviselő azután, hogy a legfőbb ügyész a mentelmi jogának felfüggesztését...","id":"20200403_boldog_istvan_fidesz_kepviselo_mentelmi_jog_felfuggesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca5e90-e30e-4749-adde-37340e760e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_boldog_istvan_fidesz_kepviselo_mentelmi_jog_felfuggesztese","timestamp":"2020. április. 03. 18:45","title":"Boldog István: Az én lelkiismeretem tiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy küldött Moszkva egymillió dollár értékű egészségügyi felszerelést az USA-ba, hogy közben Oroszországban sincs elég szájmaszk és lélegeztetőgép.","shortLead":"Úgy küldött Moszkva egymillió dollár értékű egészségügyi felszerelést az USA-ba, hogy közben Oroszországban sincs elég...","id":"20200404_Sokasodnak_a_kerdojelek_az_USAnak_kuldott_orosz_segellyel_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7fc728-e3ef-4801-bf5a-a2565ae182a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Sokasodnak_a_kerdojelek_az_USAnak_kuldott_orosz_segellyel_kapcsolatban","timestamp":"2020. április. 04. 16:42","title":"Gyanús az oroszok nagyvonalúsága az USA-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3af18a8-ca0f-45f4-862c-87db912a56de","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Eltartott egy ideig, amíg a keletnémeteknek elmagyarázták, hogy csak beruházásra kaphatnak nyugati pénzt, és bizony üzleti terv is kell a hitelhez. Nyiladozó kapitalizmus 30 évvel ezelőtt.","shortLead":"Eltartott egy ideig, amíg a keletnémeteknek elmagyarázták, hogy csak beruházásra kaphatnak nyugati pénzt, és bizony...","id":"20200404_Az_is_uzletelne_aki_nem_tudja_mit_arulna__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3af18a8-ca0f-45f4-862c-87db912a56de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7654d9c-38db-4d39-be17-a02345fff1d0","keywords":null,"link":"/360/20200404_Az_is_uzletelne_aki_nem_tudja_mit_arulna__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_5","timestamp":"2020. április. 04. 17:00","title":"Családi külkercégek vetették rá magukat az NDK-s Marshall-segélyre – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 5.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","shortLead":"Elbocsátási stop, luxusberuházások leállítása – sorra reagálnak az ellenzék pártjai a kormányzati bejelentésre.","id":"20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e81fc4-5e55-4a9e-a8dc-a670230eec2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200404_Hianyoljuk_az_oligarchak_kozteherviseleset__az_ellenzek_a_kormany_gazdasagelenkito_csomagjarol","timestamp":"2020. április. 04. 14:11","title":"„Hiányoljuk az oligarchák közteherviselését” – az ellenzék a kormány gazdaságélénkítő csomagjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bd6201-51d7-45dd-b224-663932a6d0fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni védekezéshez szükséges költségeket és a lehető leghamarabb újra lehessen indítani a gazdaságot.","shortLead":"A miniszter szerint a kormány intézkedései elegendőek lesznek ahhoz, hogy fedezzék a koronavírus-járvány elleni...","id":"20200405_Gulyas_elegendoek_a_kormany_intezkedesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17bd6201-51d7-45dd-b224-663932a6d0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490639e2-48ed-4b12-803e-9f202f63b2fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Gulyas_elegendoek_a_kormany_intezkedesei","timestamp":"2020. április. 05. 08:13","title":"Gulyás: Elegendőek a kormány intézkedései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3","c_author":"Karácsony Gergely","category":"360","description":"Budapest New Dealt vázolt fel a hvg360-on olvasható írásában a főpolgármester. Karácsony Gergely egyszeri juttatást adna a budapestieknek, több bérlakást biztosítana és a zöld beruházásokat támogatná. Forrásokat az EU-tól vár, de a kormánnyal is együttműködne. ","shortLead":"Budapest New Dealt vázolt fel a hvg360-on olvasható írásában a főpolgármester. Karácsony Gergely egyszeri juttatást...","id":"20200404_Karacsony_Gergely_Vissza_a_jovobe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31b5539-57f3-4c78-bf63-87307a37abfe","keywords":null,"link":"/360/20200404_Karacsony_Gergely_Vissza_a_jovobe","timestamp":"2020. április. 04. 11:00","title":"Vissza a jövőbe! Karácsony Gergely javaslatai a válság ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]