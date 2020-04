Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce86aa24-9b9f-4c43-9f1c-4ce159322e16","c_author":"Karsai Gábor","category":"360","description":"Mi lesz a koronavírus-járvány által letarolt gazdasággal? A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese a kormány tegnap ismertetett akciótervének fényében végigveszi, hogy a gyorsan változó helyzetben megfelelők-e, illetve elegendők-e a szóban forgó intézkedések a válság elhárításához. A 13. havi nyugdíj ötletéről is megvan a véleménye.","shortLead":"Mi lesz a koronavírus-járvány által letarolt gazdasággal? A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgató-helyettese a kormány...","id":"20200407_Karsai_Gabor_A_fo_celnak_a_tulelesnek_es_nem_az_ujraelesztesnek_kellene_lennie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce86aa24-9b9f-4c43-9f1c-4ce159322e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fcfabb-3d00-4bb7-93e4-e6da389b1bf2","keywords":null,"link":"/360/20200407_Karsai_Gabor_A_fo_celnak_a_tulelesnek_es_nem_az_ujraelesztesnek_kellene_lennie","timestamp":"2020. április. 07. 07:00","title":"Karsai Gábor: A fő cél a túlélés legyen, ne az újraélesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","shortLead":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","id":"20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77f9944-353c-4925-af10-35517128309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","timestamp":"2020. április. 06. 05:05","title":"Koronavírusosak lettek egy New York-i állatkert tigrisei és oroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c07b56-11aa-4399-b5b8-1bf71fa19434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig összesen 400 ezer maszkot ajándékozott oda a kormány más országoknak.","shortLead":"Eddig összesen 400 ezer maszkot ajándékozott oda a kormány más országoknak.","id":"20200406_Magyarorszag_300_ezer_maszkot_adott_Horvatorszagnak_es_Szerbianak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c07b56-11aa-4399-b5b8-1bf71fa19434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ca2651-de35-4bca-aee4-def3d8a17c8c","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Magyarorszag_300_ezer_maszkot_adott_Horvatorszagnak_es_Szerbianak","timestamp":"2020. április. 06. 18:53","title":"Magyarország 300 ezer maszkot adott Horvátországnak és Szerbiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67cc5c7-ce11-4f55-aeaa-5273d8dadb4b","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Tabutéma, de igenis kell róla beszélni. Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk említést. De hogyan trónoltak őseink, és hogyan kellene nekünk, hogy ne végződjön aranyérrel a dolog? Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Tabutéma, de igenis kell róla beszélni. Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbszer teszünk...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e67cc5c7-ce11-4f55-aeaa-5273d8dadb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2020. április. 06. 07:30","title":"Nem mindegy, hogy hogyan ülünk a wc-n!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a megszokottnál jóval csendesebb most a világ, a szeizmológusok olyan rezgéseket is érzékelnek, amiket máskor nem.","shortLead":"Mivel a megszokottnál jóval csendesebb most a világ, a szeizmológusok olyan rezgéseket is érzékelnek, amiket máskor nem.","id":"20200407_szeizmologus_foldrenges_zaj_koronavirus_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c334d60e-c00b-44f7-89e3-95c3c6aa8b25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_szeizmologus_foldrenges_zaj_koronavirus_lezaras","timestamp":"2020. április. 07. 09:03","title":"Ha mások nem is, a szeizmológusok nagyon örülnek a koronavírus miatti lezárásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahelyett, hogy minden ország saját magának fejlesztene le egy, az állampolgárok nyomkövetésére és megfigyelésére szolgáló alkalmazást, az unió által előírtat és ellenőrzöttet kellene használni.","shortLead":"Ahelyett, hogy minden ország saját magának fejlesztene le egy, az állampolgárok nyomkövetésére és megfigyelésére...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_europai_unio_adatvedelmi_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af758873-daf6-4465-860c-f6b746ddb9c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_jarvany_europai_unio_adatvedelmi_biztos","timestamp":"2020. április. 07. 09:33","title":"Megálljt parancsolna a járvány miatt kíváncsiskodó kormányoknak az uniós biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Szkopjéban.","shortLead":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Szkopjéban.","id":"20200406_maszk_vedoruha_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef34756-c6e9-4e01-b185-c0cc437ded02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_maszk_vedoruha_szijjarto_peter","timestamp":"2020. április. 06. 12:13","title":"Százezer maszkot és ötezer védőruhát küld Magyarország a macedónoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd586421-95eb-4951-8ec2-a856f41ba522","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Senkit se tévesszen meg a PDA-szerű megjelenés: az alábbi eszköz valójában egy modern, 5G-s okostelefon, amelynek még fizikai billentyűzete is van.","shortLead":"Senkit se tévesszen meg a PDA-szerű megjelenés: az alábbi eszköz valójában egy modern, 5G-s okostelefon, amelynek még...","id":"20200406_astro_slide_pda_csusztathato_5g_okostelefon_indiegogo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd586421-95eb-4951-8ec2-a856f41ba522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f6ae3c-265e-4c41-bbd8-b301b6d9936e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_astro_slide_pda_csusztathato_5g_okostelefon_indiegogo","timestamp":"2020. április. 06. 12:03","title":"Ilyen telefont még biztosan nem látott: linuxos, androidos, és billentyűzete is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]