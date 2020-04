Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy nap alatt 9-en haltak meg Magyarországon a koronavírus-járványban, a kormányzati tájékoztató oldal szerint már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.

Egy nap alatt 9-en haltak meg Magyarországon a koronavírus-járványban, a kormányzati tájékoztató oldal szerint már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus.
2020. április. 07. 07:24
Már 817 fertőzött van Magyarországon, Nagy-Britanniában a repülőkből lehetnek intenzív osztályok - járványhírek percről percre Ezzel jelentősen nőtt az esélye az olyan, állatról emberre terjedő járványok kitörésének, mint a koronavírusé. A vadászat, az állattenyésztés és az, hogy világszerte egyre többen élnek városban, mind csökkentették a biodiverzitást. Ezzel jelentősen nőtt az esélye az olyan, állatról emberre terjedő járványok kitörésének, mint a koronavírusé.
2020. április. 08. 11:23
Már csak a járványok miatt is ki kell találnunk, hogyan ne pusztítsuk tovább az élővilágot Szárnyal a Microsoft csoportmunka-alkalmazása, a Teams, azonban egyelőre csak kis- és nagyobb vállalatok használják. Hamarosan érkezik a szoftver fogyasztói, azaz a mezei felhasználóknak szánt változata.
2020. április. 08. 09:03
Hasznos szoftvert ad ki a Microsoft, jön a bárki számára letölthető Teams-verzió

180 helyett már csak 140 milliárdot irányzott elő erre a kormány 2020-ban, a Közmunkás Szakszervezet elnöke szerint ezúttal mégis kifizethetnék a pluszban felvehető közmunkások bérét.
2020. április. 07. 10:23
Hiába mennének most többen közmunkára, 40 milliárddal kevesebb jut idén a programra

Jelentős részben nemhogy átcsoportosításokkal, de egész egyszerűen átnevezésekkel hozta össze a kormány a járványvédekezési és a gazdaságvédekezési alapokat. Jelentős részben nemhogy átcsoportosításokkal, de egész egyszerűen átnevezésekkel hozta össze a kormány a járványvédekezési és a gazdaságvédekezési alapokat. Már egyértelmű, hogy a kormány ha lehet, egy forint pluszpénzt sem akar költeni.
2020. április. 07. 10:15
A kormány gazdaságvédelmi alapjának harmada kopizás, és nincs meg a fedezete

Azokban a közintézményekben, amelyeknek tevékenysége nélkülözhetetlen a járvány elleni küzdelemben, tovább dolgoznak az alkalmazottak.

Azokban a közintézményekben, amelyeknek tevékenysége nélkülözhetetlen a járvány elleni küzdelemben, tovább dolgoznak az alkalmazottak.
2020. április. 09. 05:33
A román kormány fél hónapos kényszerszabadságra küld közalkalmazottakat

A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható a fertőzés kimutatására, egy hete – mindenfajta hírverés nélkül – mégis ezzel kezdte szűrni a fertőzésgyanús betegeket az OMSZ. Az új gyorsteszt nem kis veszélye, hogy sok esetben tévesen ad negatív eredményt, a fertőzöttek így egészségesnek gondolhatják magukat, és tovább fertőzhetnek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egyelőre nem árulja el, hogy miért szakítottak az orr- és garatváladékból történt eddigi, megbízhatónak tartott mintavétellel.
2020. április. 08. 06:30
A Mentőszolgálat is átállt a gyorstesztre, pedig szakemberek szerint megbízhatatlan

A grafénnal bélelt maszk 48 óráig védi viselőjét a különféle kórokozók ellen.
2020. április. 07. 15:03
A többinél kényelmesebb és biztonságosabb arcmaszkot fejlesztettek kínai kutatók