Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudják hol tárolni a védőeszközöket és adományokat, az Aréna felajánlotta a segítségét.","shortLead":"Nem tudják hol tárolni a védőeszközöket és adományokat, az Aréna felajánlotta a segítségét.","id":"20200409_magyar_voroskereszt_papp_laszlo_sportarena_raktar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66d840ae-0351-48ef-b86b-247b37c16759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59246a96-65d1-4f54-b7a5-47514f473475","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_magyar_voroskereszt_papp_laszlo_sportarena_raktar","timestamp":"2020. április. 09. 12:29","title":"Raktárként használhatja a Papp László Sportarénát a Vöröskereszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész becsatlakozott egy online bingómeccsbe, nagy volt az öröm.","shortLead":"A színész becsatlakozott egy online bingómeccsbe, nagy volt az öröm.","id":"20200407_Matthew_McConaughey_nyugdijas_jarvany_koronavirus_bingo_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=803a9456-8990-4582-a015-a8fac4e0af3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ace5f5-4d3f-4be9-a1d3-f26b6549ffd4","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Matthew_McConaughey_nyugdijas_jarvany_koronavirus_bingo_karanten","timestamp":"2020. április. 07. 20:03","title":"Matthew McConaughey nagyon boldoggá tett pár nyugdíjast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla. Most megújul a funkció.","shortLead":"A Facebook és az Instagram egy ideje már lehetőséget ad rá, hogy a felhasználó ellenőrizhesse, mit raktároznak el róla...","id":"202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ccaa637-6c1c-4569-85ac-76eda71f4c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143129db-c9c4-47ac-a604-d780a64fd91e","keywords":null,"link":"/tudomany/202000408_facebook_instagram_adatok_kepek_bejegyzesek_mentese","timestamp":"2020. április. 08. 08:03","title":"Így néhány kattintással letölthet mindent, amit valaha a Facebookon és Instagramon csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen. Talán nem meglepő az ok: azért, mert a vírustól jobban félünk. Pedig a klímaváltozástól is kellene. ","shortLead":"Az ELTE TTK-n azt vizsgálták, miért hozunk radikálisabb intézkedéseket a járvánnyal szemben, mint a klímaválság ellen...","id":"20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b8ef56-579b-4c1f-b459-bc63dd087cf7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200409_Miert_vagyunk_eredmenyesebbek_a_koronavirussal_szemben_mint_a_klimavaltozas_elleni_harcban","timestamp":"2020. április. 09. 13:10","title":"Miért vagyunk eredményesebbek a koronavírussal szemben, mint a klímaváltozás elleni harcban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult, ezért lehet, nem kellene pénzelni őket.","shortLead":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult...","id":"20200408_Trump_usa_who_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e2ff44-e4fe-4f2f-80aa-7aa9fe4ffd8e","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_Trump_usa_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:14","title":"Trump azzal fenyeget, hogy az USA nem ad több pénzt a WHO-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93982fcd-d4b3-4d5e-a200-8d88e77e6d53","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenészt március végén szállították kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"A zenészt március végén szállították kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20200408_Meghalt_John_Prine_country_es_folkenekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93982fcd-d4b3-4d5e-a200-8d88e77e6d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614d6c76-17cb-4614-aca1-009160fa13c4","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Meghalt_John_Prine_country_es_folkenekes","timestamp":"2020. április. 08. 13:39","title":"Koronavírus-fertőzésben hunyt el John Prine country- és folkénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d227bce-d83f-4481-83c7-175fa8ff070f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leginkább maradjunk otthon, de ha mégis végeznénk valamilyen szabadtéri testmozgást, érdemes figyelembe venni néhány dolgot. ","shortLead":"Leginkább maradjunk otthon, de ha mégis végeznénk valamilyen szabadtéri testmozgást, érdemes figyelembe venni néhány...","id":"20200409_Mekkora_tavolsagot_tartsunk_ha_a_szabadban_sportolunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d227bce-d83f-4481-83c7-175fa8ff070f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecc3e5c-4963-4977-ad14-05010fb535c1","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Mekkora_tavolsagot_tartsunk_ha_a_szabadban_sportolunk","timestamp":"2020. április. 09. 12:37","title":"Mekkora távolságot tartsunk, ha a szabadban sportolunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b77f032-e9ea-45bd-a2b8-234e8942644f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a szívómotoros olasz sportkocsi korának egyik leggyorsabbja volt, a gyártó fioranói tesztpályán 1 másodpercet vert az ikonikus Enzóra.","shortLead":"Ez a szívómotoros olasz sportkocsi korának egyik leggyorsabbja volt, a gyártó fioranói tesztpályán 1 másodpercet vert...","id":"20200408_kevesebb_mint_300_kilometer_van_ebben_a_szuperritka_elado_ferrariban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b77f032-e9ea-45bd-a2b8-234e8942644f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e953d716-1f81-4492-91a2-73dd80206637","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_kevesebb_mint_300_kilometer_van_ebben_a_szuperritka_elado_ferrariban","timestamp":"2020. április. 08. 06:41","title":"Kevesebb mint 300 kilométer van ebben a szuperritka eladó Ferrariban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]