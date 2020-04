Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1ac7dec-56b3-4b13-a7d4-5a5ca19657f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot követelt a vírus. A finn kormány szerint a Kínából rendelt maszkok nem annyira alkalmasak a koronavírus elleni küzdelemre. Nyakunkon a húsvét, ám családi ünnepek elmaradása miatt jelentősen megcsappant a kereslet a csokinyuszik és a csokitojások iránt. Járványhírek percről percre.","shortLead":"Erőteljes emelkedést mutat az igazolt esetek száma Magyarországon. Miközben csütörtökre újabb nyolc halálos áldozatot...","id":"20200409_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1ac7dec-56b3-4b13-a7d4-5a5ca19657f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f199bef-a3ee-4f87-b51d-9ba1c27bede4","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 09. 07:41","title":"Ezerhez közelít az igazolt fertőzöttek száma Magyarországon – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3bed9f-b860-4a93-abeb-54bc588be1b5","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az egykori Budagyöngye Kórház átalakításának most még csak az előkészítésére utalt ki 410 millió forintot a kormány. Kiss-Rigó László püspök egyházmegyéje kapja használatba az épületet.","shortLead":"Az egykori Budagyöngye Kórház átalakításának most még csak az előkészítésére utalt ki 410 millió forintot a kormány...","id":"20200409_Egyhazi_Egeszsegugyi_Oktatasi_Kozpont_epul_allami_penzen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc3bed9f-b860-4a93-abeb-54bc588be1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc30c676-9348-43cb-8746-94a10813a701","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Egyhazi_Egeszsegugyi_Oktatasi_Kozpont_epul_allami_penzen","timestamp":"2020. április. 09. 09:34","title":"Egyházi egészségügyi központ épül állami pénzen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412df940-74f9-4e17-9cbb-8075215f9706","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök állapota stabil.","shortLead":"A brit miniszterelnök állapota stabil.","id":"20200408_korhaz_intenziv_osztaly_boris_johnson_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=412df940-74f9-4e17-9cbb-8075215f9706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0388f5-994f-4c55-9a6b-03c703fed7c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_korhaz_intenziv_osztaly_boris_johnson_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 09:53","title":"Harmadik napja az intenzíven van Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9d77ef-b1ca-4e0b-ad4f-8a52d3b3249f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200408_II_Erzsebet_kiralyno_zold_ruhaja_kirobbantotta_a_Photoshophaborut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9d77ef-b1ca-4e0b-ad4f-8a52d3b3249f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c40d49-4aa5-4041-8917-4f6c5a8210f7","keywords":null,"link":"/elet/20200408_II_Erzsebet_kiralyno_zold_ruhaja_kirobbantotta_a_Photoshophaborut","timestamp":"2020. április. 08. 14:08","title":"II. Erzsébet királynő zöld ruhája kirobbantotta a Photoshop-háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Döntött Orbán, a korlátozást hetente vizsgálják majd felül.","shortLead":"Döntött Orbán, a korlátozást hetente vizsgálják majd felül.","id":"20200409_Hatarozatlan_idore_hosszabbitjak_meg_a_kijarasi_korlatozast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f92830-2e3a-4239-971b-0b84e8a79013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cc7260-2b59-4fde-b60f-fb6b9e5d3cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Hatarozatlan_idore_hosszabbitjak_meg_a_kijarasi_korlatozast","timestamp":"2020. április. 09. 16:35","title":"Határozatlan időre hosszabbítják meg a kijárási korlátozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c5829f8-bd9b-4f70-8a82-f8f1a6fd4c66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen még sosem volt a lap történetében.\r

\r

","shortLead":"Ilyen még sosem volt a lap történetében.\r

\r

","id":"20200408_Hofeher_cimlappal_jelenik_meg_az_olasz_Vogue","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c5829f8-bd9b-4f70-8a82-f8f1a6fd4c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac7eda2-16ea-43a6-b7ff-483d7582f106","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Hofeher_cimlappal_jelenik_meg_az_olasz_Vogue","timestamp":"2020. április. 08. 09:15","title":"Hófehér címlappal jelenik meg az olasz Vogue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus miatt a világutazó és macskája Sukoróról jelentkezik be időnként.\r

\r

","id":"20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52b5ce91-410b-4bd1-badf-1646eb84e727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3d3eef-ffc6-410c-b696-d69707e5eac8","keywords":null,"link":"/elet/20200409_Korbe_akarta_biciklizni_a_Foldet_egy_skot_ferfi_egy_macskaval_de_Magyarorszagon_ragadt","timestamp":"2020. április. 09. 08:43","title":"Körbe akarta biciklizni a Földet egy skót férfi egy macskával, de Magyarországon ragadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c62649-7694-4f51-80d3-e857388b7466","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beszálltak a Grace klinika és a Dokik kamu orvosai is. ","shortLead":"Beszálltak a Grace klinika és a Dokik kamu orvosai is. ","id":"20200408_Dr_House_Veszhelyzet_Grace_klinika_Dokik_video_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c62649-7694-4f51-80d3-e857388b7466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca1c371-d0ff-455f-98af-cf62cedd265e","keywords":null,"link":"/elet/20200408_Dr_House_Veszhelyzet_Grace_klinika_Dokik_video_orvosok","timestamp":"2020. április. 08. 10:31","title":"A Dr. House és a Vészhelyzet sztárjai videóban köszönik meg a valódi orvosok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]