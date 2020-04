Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 2700 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben az amerikai idősotthonokban és a tartós gondozást igénylő betegeket ápoló intézményekben – írta vasárnap az AP amerikai hírügynökség.","shortLead":"Több mint 2700 ember halt meg a koronavírus okozta betegségben az amerikai idősotthonokban és a tartós gondozást...","id":"20200412_Ezrek_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_az_amerikai_idosotthonokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d2decd-20da-408e-b807-257371af5299","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Ezrek_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_az_amerikai_idosotthonokban","timestamp":"2020. április. 12. 21:13","title":"Ezrek haltak meg a koronavírus miatt az amerikai idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c69cec-29d9-41c9-ab8d-1e916645b6a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először készült felvétel galaxisok ütközéséből eredő, nagy erejű anyagsugárról, úgynevezett relativisztikus jetről.","shortLead":"Először készült felvétel galaxisok ütközéséből eredő, nagy erejű anyagsugárról, úgynevezett relativisztikus jetről.","id":"20200413_galaxisok_utkozesebol_eredo_nagy_ereju_anyagsugar_foto_relativisztikus_jet_txs_2116_077","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c69cec-29d9-41c9-ab8d-1e916645b6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a7bf13-8dee-4a8d-9b0d-67ac2c39bde3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200413_galaxisok_utkozesebol_eredo_nagy_ereju_anyagsugar_foto_relativisztikus_jet_txs_2116_077","timestamp":"2020. április. 13. 09:03","title":"Ilyet eddig senki nem látott: itt az első fotó a két galaxis ütközéséből eredő anyagsugárról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lakosságarányosan rosszabbul állnak, mint Olaszország.","shortLead":"Lakosságarányosan rosszabbul állnak, mint Olaszország.","id":"20200413_Belgiumban_hetfo_volt_a_legrosszabb_nap_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7144c340-b68a-4054-b9e5-c32b0ba3f580","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_Belgiumban_hetfo_volt_a_legrosszabb_nap_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. április. 13. 13:17","title":"Belgiumban hétfő volt a legrosszabb nap a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt írást vasárnap a hírportálján Varga Judit igazságügyi miniszterrel folytatott beszélgetés alapján.","shortLead":"A Die Welt című konzervatív német lap \"Magyarország csak azt teszi, amit mindenki megtesz Európában\" címmel közölt...","id":"20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e63864a-4a46-4476-8348-3bd4c758c36f","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Varga_Judit_koronavirus_interju","timestamp":"2020. április. 12. 18:43","title":"Varga Judit: néhány veszélyhelyzet idején hozott intézkedés megmaradhat később is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb4cbcb-8cec-429e-b594-c01974536447","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Legmagasabb állami kitüntetését a járvány miatt még nem tudta átvenni, pedig már régóta vágyott erre az elismerésre Ladányi Andrea, aki Spanyolországból adott interjút a HVG-nek. A nemzetközileg ismert balettművész és koreográfus több évtizedes pályafutása során a társművészetek nagyjait is táncba hívta a film, a fotóművészet, a festészet és a színház területéről.","shortLead":"Legmagasabb állami kitüntetését a járvány miatt még nem tudta átvenni, pedig már régóta vágyott erre az elismerésre...","id":"202015__ladanyi_andrea_tancos__kiurult_utcakrol__munkatemporol__napi_trening","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb4cbcb-8cec-429e-b594-c01974536447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952093f4-dc73-4014-b01e-44fd7d7eb288","keywords":null,"link":"/360/202015__ladanyi_andrea_tancos__kiurult_utcakrol__munkatemporol__napi_trening","timestamp":"2020. április. 13. 19:30","title":"Barcelonai karanténjában az orvosok tiszteletére táncol a friss Kossuth-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári székhelyű vegyvédelmi zászlóalj katonái vasárnap megkezdték a Pesti úti idősotthon teljes fertőtlenítését. A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő otthonban 198 igazolt koronavírus fertőzöttet találtak és 8 idős ember elhunyt.","shortLead":"A székesfehérvári székhelyű vegyvédelmi zászlóalj katonái vasárnap megkezdték a Pesti úti idősotthon teljes...","id":"20200412_A_katonak_megkezdtek_a_Pesti_uti_idosotthon_fertotleniteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c492863a-94cf-46a5-960d-89252cad8041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5431757f-79a3-4c21-aaf8-72cc85650027","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_A_katonak_megkezdtek_a_Pesti_uti_idosotthon_fertotleniteset","timestamp":"2020. április. 12. 17:34","title":"A katonák megkezdték a Pesti úti idősotthon fertőtlenítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól a felhatalmazási törvényt, és a járvány gazdasági hatásai is tönkretehetik. Nem lehet véletlen az sem, hogy pont a veszélyhelyzet alatt vásárolta be magát egy fideszes médiaember az index.hu egyik háttércégébe. ","shortLead":"Miközben a kritikus sajtó eddig is a kormány által torzított piacon próbált túlélni, most a nyakába kapta Orbánéktól...","id":"202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbea6f9-e97b-4e27-b319-adc59768fd3c","keywords":null,"link":"/360/202015__media__fuggetlen_sajto__alet_atet__megis_meghalnak","timestamp":"2020. április. 12. 14:30","title":"A sajtópiacon is válság van, és ott lebeg fölötte a kormány pallosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2d5975-5130-4c8a-98af-268a98b2e504","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tesz egy úszó, ha hiányzik neki a sport? Például szerez egy kerti medencét!","shortLead":"Mit tesz egy úszó, ha hiányzik neki a sport? Például szerez egy kerti medencét!","id":"20200413_Kapas_Boglarka_uszas_medence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a2d5975-5130-4c8a-98af-268a98b2e504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b36a4be-7a37-4bb9-aa3b-90732724b5b9","keywords":null,"link":"/elet/20200413_Kapas_Boglarka_uszas_medence","timestamp":"2020. április. 13. 20:33","title":"Kapás Boglárka megtalálta a módját, hogy a karanténban is úszhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]