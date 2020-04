Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"865c0708-fc5a-4685-853a-ffc5ec9b50dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Párizs és Berlin is csatlakozott azokhoz az európai fővárosokhoz, amelyek az európai gazdaság járvány utáni felépülést zöld keretek között szeretnék megvalósítani.","shortLead":"Párizs és Berlin is csatlakozott azokhoz az európai fővárosokhoz, amelyek az európai gazdaság járvány utáni felépülést...","id":"20200414_Franciaorszag_es_Nemetorszag_is_zold_gazdasagi_felepulest_szeretne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=865c0708-fc5a-4685-853a-ffc5ec9b50dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98195937-0278-46e3-8a8c-00eb89fce88e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200414_Franciaorszag_es_Nemetorszag_is_zold_gazdasagi_felepulest_szeretne","timestamp":"2020. április. 14. 12:18","title":"Franciaország és Németország is zöld gazdasági felépülést szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén akár 1600 millió tonna szén-dioxiddal kevesebb kerülhet a légkörbe.","shortLead":"Idén akár 1600 millió tonna szén-dioxiddal kevesebb kerülhet a légkörbe.","id":"20200414_Csokken_a_szendioxid_kibocsatas_a_koronavirus_miatt_de_bolygot_ez_meg_nem_menti_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=459a32a6-a732-486a-8879-32d36d25b1a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db65a9bd-b4b9-4a6d-9fff-1e0727a97639","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_Csokken_a_szendioxid_kibocsatas_a_koronavirus_miatt_de_bolygot_ez_meg_nem_menti_meg","timestamp":"2020. április. 14. 20:15","title":"Csökken a szén-dioxid-kibocsátás a koronavírus miatt, de bolygót ez még nem menti meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5d6e7f-c098-4687-882f-83b1ca1bd9c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szépen gyarapszik a Föld népessége, a statisztikák szerint már 7,7 milliárdan lakjuk a bolygót.","shortLead":"Szépen gyarapszik a Föld népessége, a statisztikák szerint már 7,7 milliárdan lakjuk a bolygót.","id":"20200414_ujszulott_szuletes_gyermek_baba_csecsemo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a5d6e7f-c098-4687-882f-83b1ca1bd9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f4380f-a88a-4220-bbe4-75e1c676820b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200414_ujszulott_szuletes_gyermek_baba_csecsemo","timestamp":"2020. április. 14. 21:32","title":"Épp most történt: 7 777 777 777 ember él a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b54eb3-36da-41d3-9b90-8ea8ae8f6fb9","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200415_Marabu_Feknyuz_Mindennapi_gyulolnivalonk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61b54eb3-36da-41d3-9b90-8ea8ae8f6fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cb568b-ca85-432a-a4cd-40b879957edf","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Marabu_Feknyuz_Mindennapi_gyulolnivalonk","timestamp":"2020. április. 15. 06:00","title":"Marabu Féknyúz: Mindennapi gyűlölnivalónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A konkrét autónak nem maga a svéd gyártó, hanem furcsa módon egy amerikai McLaren kereskedés keres gazdát. ","shortLead":"A konkrét autónak nem maga a svéd gyártó, hanem furcsa módon egy amerikai McLaren kereskedés keres gazdát. ","id":"20200415_mar_aruljak_a_meg_nem_is_gyartott_koenigsegg_gemera_hiperauto_egyik_peldanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67c6c936-139c-4915-95b8-6673bcb9a73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30439fb9-ecaa-4ba1-b283-730561f2b0d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200415_mar_aruljak_a_meg_nem_is_gyartott_koenigsegg_gemera_hiperauto_egyik_peldanyat","timestamp":"2020. április. 15. 07:59","title":"Már árulják a még nem is gyártott új Koenigsegg hiperautó egyik példányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy XVIII. kerületi önkormányzati képviselő több száz adatkérést küldött idősotthonok vezetőihez, hogy megtudja, őket hogyan érinti a koronavírus-járvány.","shortLead":"Egy XVIII. kerületi önkormányzati képviselő több száz adatkérést küldött idősotthonok vezetőihez, hogy megtudja, őket...","id":"20200416_Sem_szakemberbol_sem_vedofelszerelesbol_nincs_eleg_az_idosotthonokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487256da-37a8-4613-9584-b7b04c08dfce","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Sem_szakemberbol_sem_vedofelszerelesbol_nincs_eleg_az_idosotthonokban","timestamp":"2020. április. 16. 07:55","title":"Sem szakemberből, sem védőfelszerelésből nincs elég az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk reagálni a veszélyre\". A MÜPA mellett a filmipart kormánybiztosként irányító szakember beszél a filmes segélyalapról, 100 online tálalt koncert- és előadásvideóról és arról is, hogy fogynak a jövő évi bérletek.","shortLead":"Ilyen válság közepette is hasznos foglalkozni a kultúrával, s az \"utódainknak példaként szolgálhat, hogy tudtunk...","id":"20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7663dd89-2c69-425a-8a57-2c3a05d7e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e214f12e-c09c-4a9b-b099-5ed340edae76","keywords":null,"link":"/360/20200415_Kael_Csaba_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 15. 18:35","title":"Káel Csaba a Home office-ban: \"Az emberek érzékeljék, hogy a fény itt van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigieknél is több zaklatásnak és támadásnak tennék ki ezzel a transznemű és interszexuális embereket.","shortLead":"Az eddigieknél is több zaklatásnak és támadásnak tennék ki ezzel a transznemű és interszexuális embereket.","id":"20200415_transznemuek_jogai_63_ep_kepviselo_nyilt_levele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76acb207-3f29-444c-b475-67573bccfbb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_transznemuek_jogai_63_ep_kepviselo_nyilt_levele","timestamp":"2020. április. 15. 12:46","title":"63 EP-képviselő kéri nyílt levélben, hogy ne vegye el a nemváltoztatás lehetőségét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]