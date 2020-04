Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","shortLead":"Kárpátalján eddig 116 fertőzöttet találtak és 4-en haltak meg a koronavírus-járványban.","id":"20200416_ukrajna_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fdd23d2-45d2-4014-9201-5e5b3e5d9d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66a2397-40f3-4a9e-8db6-daf48fb48a65","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 13:02","title":"Ukrajnában egy nap alatt négyszáz új fertőzött lett, köztük 29 gyermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH szerint a műsor gyors döntésre késztetett, így a vevők nem tudtak körültekintően tájékozódni.","shortLead":"A GVH szerint a műsor gyors döntésre késztetett, így a vevők nem tudtak körültekintően tájékozódni.","id":"20200414_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_ekszertv_kezfertotlenito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9766a53-7ea3-4ac2-82f9-fe50e2b9e31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4389cce9-f905-409d-877c-37fccde3cc5c","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_gvh_versenyfelugyeleti_eljaras_ekszertv_kezfertotlenito","timestamp":"2020. április. 14. 19:23","title":"Eljárás indult az ÉkszerTV drága kézfertőtlenítőt értékesítő műsora miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kisvállalkozói kedvezmény részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"A kisvállalkozói kedvezmény részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","id":"20200416_kisvallalkozok_adokedvezmeny_adozona","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20306708-5210-4263-af19-0686501db510","keywords":null,"link":"/kkv/20200416_kisvallalkozok_adokedvezmeny_adozona","timestamp":"2020. április. 16. 13:53","title":"Figyelniük kell a kisvállalkozóknak, nehogy vissza kelljen fizetniük az adókedvezményüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan a koronavírus leginkább az időseket veszélyezteti, a gyerekek között is vannak áldozatok. Európában még nem tudni arról, hogy csecsemők meghaltak volna a járvány miatt, a világ más részein megtörtént már ez is.","shortLead":"Ugyan a koronavírus leginkább az időseket veszélyezteti, a gyerekek között is vannak áldozatok. Európában még nem tudni...","id":"20200416_fulop_szigetek_csecsemo_jarvany_halal_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4656f169-7a76-488b-a674-8913d290346e","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_fulop_szigetek_csecsemo_jarvany_halal_koronavirus","timestamp":"2020. április. 16. 11:34","title":"Egy 29 napos Fülöp-szigeteki csecsemő a járvány legfiatalabb áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447f4a4b-6355-4469-be42-93b8a12868e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"A sportágunk már jó ideje egészségtelenül működött, és nem volt fenntartható\" – mondta Andreas Seidl.","shortLead":"\"A sportágunk már jó ideje egészségtelenül működött, és nem volt fenntartható\" – mondta Andreas Seidl.","id":"20200416_mclaren_andreas_seidl_forma1_f1_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447f4a4b-6355-4469-be42-93b8a12868e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5095e85-b01d-4c62-9324-409bf76cccfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_mclaren_andreas_seidl_forma1_f1_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 05:03","title":"A McLaren csapatfőnöke szerint a vírus a \"beteg Forma-1 utolsó figyelmeztetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86240d3-1309-4f34-9c47-a13299017971","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Zuri nevű apróság birtokba vette kifutóját a Szegedi Vadasparkban.\r

","shortLead":"A Zuri nevű apróság birtokba vette kifutóját a Szegedi Vadasparkban.\r

","id":"20200414_torpe_vizilo_szegedi_vadaspark_zuri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c86240d3-1309-4f34-9c47-a13299017971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e412a6-bacf-467c-adeb-a688fb9c0141","keywords":null,"link":"/elet/20200414_torpe_vizilo_szegedi_vadaspark_zuri","timestamp":"2020. április. 14. 14:51","title":"Már a szabadban kocog a szegedi törpevíziló-kölyök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház igazgatója hivatalosan is bejelentette, hogy szerdától járványkórházzá alakulnak, így a betegellátás is megváltozik. A közlemény szerint a betegek egy részét szociális otthonokban helyezik el.","shortLead":"A kórház igazgatója hivatalosan is bejelentette, hogy szerdától járványkórházzá alakulnak, így a betegellátás is...","id":"20200414_Szocialis_otthonokba_vihetik_a_kiuritett_gyulai_korhaz_betegeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=938f2b25-8aff-49be-89ad-fdb7da71da9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b99e73-1020-4dc2-9f85-1f020128e950","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Szocialis_otthonokba_vihetik_a_kiuritett_gyulai_korhaz_betegeit","timestamp":"2020. április. 14. 14:34","title":"Szociális otthonokba vihetik a kiürített gyulai kórház betegeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap világgazdasági elemzésének előrejelzése szerint az Európai Unióban a máltai után a magyar GDP csökkenhet a legkevésbé a járványvédelmi korlátozások miatt. ","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap világgazdasági elemzésének előrejelzése szerint az Európai Unióban a máltai után a magyar GDP...","id":"20200414_IMF_magyar_gazdasag_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72934920-7c70-45a1-b247-f48753f237c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_IMF_magyar_gazdasag_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 14. 17:31","title":"Az IMF szerint a magyar gazdaság viszonylag jól megúszhatja a koronavírus-járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]