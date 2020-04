Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet azt kéri, hogy amennyiben a főigazgató felmentésének indokai nem voltak megalapozottak, rehabilitálják a szakembert.","shortLead":"A szervezet azt kéri, hogy amennyiben a főigazgató felmentésének indokai nem voltak megalapozottak, rehabilitálják...","id":"20200416_mok_cserhati_oori_kasler","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53f56-8fa0-4eab-b97d-2941d04328af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32654d97-eeef-4bd2-94f7-e6a950b25667","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_mok_cserhati_oori_kasler","timestamp":"2020. április. 16. 14:53","title":"A Budapesti Orvosi Kamara szerint visszatetsző módon váltották le Cserháti Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f70fde8-eab9-4a46-bf2d-018b42f3a07f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelez, ha túl közel mennek egymáshoz.","shortLead":"Jelez, ha túl közel mennek egymáshoz.","id":"20200416_Rezgos_karperecet_kapnak_a_Ford_dolgozoi_ami_jelez_ha_tul_kozel_mennek_egymashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f70fde8-eab9-4a46-bf2d-018b42f3a07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c25e0490-ee8f-4990-95d8-6d1775a6a4c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200416_Rezgos_karperecet_kapnak_a_Ford_dolgozoi_ami_jelez_ha_tul_kozel_mennek_egymashoz","timestamp":"2020. április. 17. 04:35","title":"Vibráló karperecet kapnak a Ford dolgozói a vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy olyanokról, akiket tesztelés nélkül, fertőzötten akar hazaadni az intézmény. Olyan szomorú eset is van, amikor a koronavírus a jobbik eset, mert otthonában, orvosi felügyelet nélkül nagyobb veszélyben lenne a családtag. \r

","shortLead":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy...","id":"20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83192d56-eb00-439a-85bc-20f32e529bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","timestamp":"2020. április. 16. 14:55","title":"\"Még annak örülhetek, hogy anyám koronavírusos, így legalább nem küldik haza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1182f005-9511-459f-b599-e8d49476901f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ön lakásában is ott lehet Lady Gaga, Billie Eilish, Jennifer Lopez vagy éppen Elton John. ","shortLead":"Az ön lakásában is ott lehet Lady Gaga, Billie Eilish, Jennifer Lopez vagy éppen Elton John. ","id":"20200416_A_magyar_nezok_is_lathatjak_a_vilagsztarok_nagyszabasu_showjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1182f005-9511-459f-b599-e8d49476901f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfbd4a-6156-426b-9d90-fd294a199ef7","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_A_magyar_nezok_is_lathatjak_a_vilagsztarok_nagyszabasu_showjat","timestamp":"2020. április. 16. 12:48","title":"A magyar nézők is láthatják a világsztárok nagyszabású jótékonysági show-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22e4da9-bedb-4ce3-be25-43fe76d0374a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudják fenntartani a felduzzasztott létszámot.","shortLead":"Nem tudják fenntartani a felduzzasztott létszámot.","id":"20200417_spar_kulonado_elbocsatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d22e4da9-bedb-4ce3-be25-43fe76d0374a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db412bea-f736-4e23-b42d-f6b85c53d369","keywords":null,"link":"/kkv/20200417_spar_kulonado_elbocsatas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 16:55","title":"Elküldi a Spar a frissen felvett dolgozóit a milliárdos különadó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c19a30-7cfd-49cb-9f6e-0fe19b858335","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Februárban 2,5 százalékkal, az év első két hónapjában mindössze 2 ezrelékkel volt nagyobb az építőipar termelése, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Februárban 2,5 százalékkal, az év első két hónapjában mindössze 2 ezrelékkel volt nagyobb az építőipar termelése, mint...","id":"20200416_epitoipar_epitekezes_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2c19a30-7cfd-49cb-9f6e-0fe19b858335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4285ae0-ddd5-4295-8321-4ce6bb3d96ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_epitoipar_epitekezes_ksh","timestamp":"2020. április. 16. 09:17","title":"A járvány sem kellett hozzá, hogy véget érjen az építőipar aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje, hogy mi is kövessük a trendet. Hiszen ha csak a konyhánkat nézzük, megdöbbentőek a számok: éves szinten átlag 40-45 kilónyi élelmiszert dobunk ki, ami a bolygónkon kívül a pénztárcánkat is megterheli.","shortLead":"A hulladékmentes vagy zero waste mozgalmakról egyre több helyen hallhatunk. Ha még nem tettük meg, itt az ideje...","id":"20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcb0d19b-7bf1-4496-a126-71ef02622c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ebc2f7-1c3e-43b7-b273-6f3440b3bfc3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200417_Cserelje_kisebbre_a_szemetest_Mi_kell_a_hulladekmentes_konyhahoz","timestamp":"2020. április. 17. 18:41","title":"Cserélje kisebbre a szemetest! Mi kell a hulladékmentes konyhához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A gazdaság visszaesése nagyobb lesz, mint amire a jegybank és a pénzügyi tárca számít, ennek megfelelően kellene kalibrálni a kormányzati segítséget – mondja Riecke Werner pénzügyi közgazdász, a Magyar Nemzeti Bank korábbi alelnöke.","shortLead":"A gazdaság visszaesése nagyobb lesz, mint amire a jegybank és a pénzügyi tárca számít, ennek megfelelően kellene...","id":"202016__riecke_werner_kozgazdasz__akormanyzati_valsagkezelesrol__hirtelen_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9159e62-23bb-418d-9b40-0d99e23f2b0f","keywords":null,"link":"/360/202016__riecke_werner_kozgazdasz__akormanyzati_valsagkezelesrol__hirtelen_halal","timestamp":"2020. április. 17. 11:00","title":"„A kilábalás nem gyors visszapattanás lesz, hanem lassú, elnyújtott folyamat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]