Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"A kormány a járvány ellenére nem ad halasztást a közműadó befizetésére a víz- és csatornaszolgáltatóknak. Ezek jelentős része önkormányzati tulajdonban van. Pedig létfontosságú szolgáltatásokról van szó, ráadásul vírusos hulladékot is kezelnek.","shortLead":"A kormány a járvány ellenére nem ad halasztást a közműadó befizetésére a víz- és csatornaszolgáltatóknak. Ezek jelentős...","id":"20200418_Ujabb_agazatban_hagyjak_magukra_az_onkormanyzatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fb4384-51cf-4f35-a068-0490ed6b2f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_Ujabb_agazatban_hagyjak_magukra_az_onkormanyzatokat","timestamp":"2020. április. 18. 15:00","title":"Újabb ágazatban hagyják magukra az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai közösségekben nehezen viselték az ortodox húsvéti ünnepekre is érvényes kijárási korlátozásokat.","shortLead":"Vajdahunyadon utcai összecsapásra is sor került a rendfenntartók és a korlátozásokat megszegők között. Egyes romániai...","id":"20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f135e8fe-d4ad-4083-b8ac-9e767a90ba66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1adcc85-c9e8-40ea-8107-56442212877b","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Nehezen_viseltek_a_husveti_bezartsagot_egyes_romaniai_kozossegekben","timestamp":"2020. április. 19. 16:31","title":"Nehezen viselték a húsvéti bezártságot egyes romániai közösségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban komoly éhínség alakulhat ki, ha a fejlett országok nem figyelnek a nehéz helyzetben lévő térségekben élőkre – mondta a Zhvg-nek Diane Holdorf, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) nevű szervezet élelmezésügyekben illetékes igazgatója. A világtanács magyarországi tagvállalatainak tartott előadása után nyilatkozó igazgató szerint a pandémia elmúltával alaposan megváltozik a világ.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban...","id":"20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba39cd6-c836-44ff-a9af-937c5f759f3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. április. 19. 13:00","title":"A járvány után minden megváltozhat az élelmiszeriparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az utóbbi években egyre többen száműzték a vegyszereket a háztartásukból, a koronavírus-járvány alatt azonban fokozottan ügyelni kell a takarításra is. Bár koronavírus ellen még nem tesztelték a természetes összetevőjű tisztítószereket, zölden is hatásosan fertőtleníthetünk.","shortLead":"Az utóbbi években egyre többen száműzték a vegyszereket a háztartásukból, a koronavírus-járvány alatt azonban...","id":"20200418_haztartas_koronavirus_fenntartahatosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3a72786-46bf-462c-bf45-f1fff0547edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e689b5-1c24-4080-aeb3-5f734c98c295","keywords":null,"link":"/zhvg/20200418_haztartas_koronavirus_fenntartahatosag","timestamp":"2020. április. 18. 17:30","title":" Már a környezetbarát pelenkafertőtlenítő is fogy - zöld háztartási trükkök a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A spanyol kormány harmadszor is kezdeményezi a szükségállapot meghosszabbítását","shortLead":"A spanyol kormány harmadszor is kezdeményezi a szükségállapot meghosszabbítását","id":"20200418_Spanyolorszagban_marad_a_rendkivuli_helyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b88312-1e43-45c1-bb32-f44e3f1ca149","keywords":null,"link":"/vilag/20200418_Spanyolorszagban_marad_a_rendkivuli_helyzet","timestamp":"2020. április. 18. 20:55","title":"Spanyolországban marad a rendkívüli helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5123a679-4aa1-40ad-82b2-0ee71620b10f","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"2019 legjobb fotóiból kiválasztották a Sony World Photography Awards 2020 győzteseit.","shortLead":"2019 legjobb fotóiból kiválasztották a Sony World Photography Awards 2020 győzteseit.","id":"20200418_2020_Sony_World_Photography_Awards","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5123a679-4aa1-40ad-82b2-0ee71620b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec0ec30-2d15-4150-a994-99fff8be96ea","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200418_2020_Sony_World_Photography_Awards","timestamp":"2020. április. 18. 19:30","title":"Toronyomlás, menekülő tüntetők és szaharai homokféreg az év képein ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","shortLead":"A TÖOSZ Pintér Sándornál és a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkáránál érdeklődik. ","id":"20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80537f0d-9162-4d00-a38b-9f46d370b26b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a938db6-0730-4994-af17-8f81d683fa97","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Tiz_kerdesben_fordult_a_kormanyhoz_a_legnagyobb_onkormanyzati_szovetseg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 21:55","title":"Tíz kérdésben fordult a kormányhoz a legnagyobb önkormányzati szövetség a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt a hangerő-szabályozóval nem lehet befolyásolni. A megoldást már kidolgozták, de érdekes módon nem terjedt el. ","shortLead":"Nem csak az idősek gondja, bár őket inkább sújtja: a tévében a háttérzaj sokszor elnyomja a párbeszédeket, és ezt...","id":"202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3497ba2a-ea4a-4e96-bcf8-0c787493f873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36caa704-9df0-48f9-a503-b03291d4062d","keywords":null,"link":"/360/202016_tobbcsatornas_tvhang_ha_zajos_akrimi","timestamp":"2020. április. 19. 11:10","title":"Megoldható, hogy jobban lehessen hallani a tévében a párbeszédet, de alig alkalmazzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]