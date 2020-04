Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is a korábbinál több cég kényszerülhet.","shortLead":"A gazdaságkutató szerint a közeljövőben 90-100 ezer ember veszítheti el az állását, és kényszerszabadságra is...","id":"20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3cbcc-78c8-44bf-a09e-31c6ce55d8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_GKI_10_szazalekra_felkuszhat_a_munkanelkuliseg_ha_nem_segit_a_kormany","timestamp":"2020. április. 20. 05:47","title":"GKI: 10 százalékra felkúszhat a munkanélküliség, ha nem segít a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","shortLead":"Időjárás-jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálattól.","id":"20200418_Jonnek_a_tavaszi_esok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49afabd6-b6f3-4b0d-a99e-f322409b88cd","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Jonnek_a_tavaszi_esok","timestamp":"2020. április. 18. 16:32","title":"Jönnek a tavaszi esők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google. A sajtóinformációként kiszivárgott újdonsággal az Apple hasonló szolgáltatásának állít konkurenciát a keresőcég.","shortLead":"Az érintéses mobilfizetés után a fizikai vásárlásokhoz is használható bankkártyát fejleszt a Google...","id":"20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6c4e66-a333-405d-9799-39f9533bed81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73876edd-d2ca-435c-b1da-81b316bddd31","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_google_pay_card_bankkartya_apple_hitelkartya_penzugyi_szolgaltatas_mobilfizetes","timestamp":"2020. április. 20. 05:33","title":"Saját bankkártyát ad ki a Google, már több bankkal is tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombathelyen egy kilencemeletes társasház hatodik emeletén keletkezett lakástűz. ","shortLead":"Szombathelyen egy kilencemeletes társasház hatodik emeletén keletkezett lakástűz. ","id":"20200418_82_embert_menekitettek_ki_egy_szombathelyi_tarsashazbol_tuz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e527a2-e055-4d2c-9fe1-ac9daa7048c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_82_embert_menekitettek_ki_egy_szombathelyi_tarsashazbol_tuz_miatt","timestamp":"2020. április. 18. 12:05","title":"82 embert menekítettek ki egy szombathelyi társasházból tűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","shortLead":"Az intézményen belül három osztályt is átalakítanak a koronavírusos beteg fogadására.\r

","id":"20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9523e6ae-589d-4f11-b97f-103bd0f60ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11944411-39da-4c70-8dec-bd6d4ab6e987","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Eloszuresre_szolgalo_satrakat_allitottak_a_farkasgyepui_tudogyogyintezetnel","timestamp":"2020. április. 19. 12:51","title":"Előszűrésre szolgáló sátrakat állítottak a farkasgyepűi tüdőgyógyintézetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b596eb-46f5-4997-9905-23d502948d4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) sztrájkot hirdet azon tanárok körében, akik szerint veszélyes lenne májusban megtartani a jelenlegi feltételek mellett az érettségiket. Az Emmi szerint felháborító, hogy a szervezet nyíltan az érettségi megakadályozására buzdítja a pedagógusokat.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) sztrájkot hirdet azon tanárok körében, akik szerint veszélyes lenne...","id":"20200418_PDSZ_Vegyenek_ki_szabadsagot_a_tanarok_az_erettsegi_idejere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b596eb-46f5-4997-9905-23d502948d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e43856-bf26-444c-945b-635b70c9a21a","keywords":null,"link":"/elet/20200418_PDSZ_Vegyenek_ki_szabadsagot_a_tanarok_az_erettsegi_idejere","timestamp":"2020. április. 18. 13:34","title":"PDSZ: Vegyenek ki szabadságot a tanárok az érettségi idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f09ad2-f4dc-47cb-b11f-9da93df20125","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy néz ki, megoldódott a 12 éves Giulio netproblémája.","shortLead":"Úgy néz ki, megoldódott a 12 éves Giulio netproblémája.","id":"20200418_Az_internet_nagyon_felkapta_a_fa_alatt_tanulo_olasz_kisfiu_sztorijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2f09ad2-f4dc-47cb-b11f-9da93df20125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f92e76b0-3407-425b-be18-16e43ddddc62","keywords":null,"link":"/elet/20200418_Az_internet_nagyon_felkapta_a_fa_alatt_tanulo_olasz_kisfiu_sztorijat","timestamp":"2020. április. 18. 16:30","title":"Végre megoldódott az olasz kisdiák gondja, akinek sztorija nagyot futott az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elindult a leépítési hullám a tőkeerős cégeknél is, mert a szűkmarkú és túlbonyolított Kurzarbeit még az ő igényeiknek sem felel meg, nemhogy a kisvállalkozásokénak.","shortLead":"Elindult a leépítési hullám a tőkeerős cégeknél is, mert a szűkmarkú és túlbonyolított Kurzarbeit még az ő igényeiknek...","id":"20200419_A_multiknak_sem_tetszik_a_kormany_bertamogatasa_mar_hetfon_felulvizsgalhatjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1095fa-f61d-4cf9-973d-6c26569251ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61848308-c2bd-47f2-a9c9-d69ce51c130c","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_A_multiknak_sem_tetszik_a_kormany_bertamogatasa_mar_hetfon_felulvizsgalhatjak","timestamp":"2020. április. 19. 09:31","title":"A multiknak sem tetszik a kormány bértámogatása, már hétfőn felülvizsgálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]