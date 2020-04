Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"A kormány felelőssége, hogy milyen további szigorítások lesznek Budapesten, ő csak a rádióból értesül a tervekről – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a hvg360-nak adott interjúban. A kórházakból \"kiebrudalt\" emberek miatt elborzad, szerinte a Pesti úton elrontott tesztekkel és a késői tájékoztatással a népegészségügyi központ munkatársai emberéleteket veszélyeztettek. Gazdasági összeomlás közeledését látja, a fővárosban 60 milliárdot zárolnak.","shortLead":"A kormány felelőssége, hogy milyen további szigorítások lesznek Budapesten, ő csak a rádióból értesül a tervekről –...","id":"20200420_karacsony_orban_jarvany_koronavirus_pesti_ut_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08ba682-d425-4771-9a62-5ae6ca6f0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c55f79-1ea6-48e6-b76d-f17e1acf5d99","keywords":null,"link":"/360/20200420_karacsony_orban_jarvany_koronavirus_pesti_ut_budapest","timestamp":"2020. április. 20. 06:30","title":"Karácsony: \"Lehet, hogy Orbán tervez valamit, amit nem tudhatok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország az új kornavírus-járvány elleni védekezés során eddig nem fogadott el olyan törvényt, amely ellenkezne az európai uniós joggal - jelentette ki Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke vasárnap a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24) vitaműsorában.","shortLead":"Magyarország az új kornavírus-járvány elleni védekezés során eddig nem fogadott el olyan törvényt, amely ellenkezne...","id":"20200419_Az_Europai_Bizottsag_alelnoke_szerint_a_magyar_intezkedesek_nem_ellenkeznek_az_europai_unios_joggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0682f0a8-c469-491e-95a5-11ec87bb577a","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Az_Europai_Bizottsag_alelnoke_szerint_a_magyar_intezkedesek_nem_ellenkeznek_az_europai_unios_joggal","timestamp":"2020. április. 19. 16:53","title":"Az Európai Bizottság alelnöke szerint a magyar intézkedések nem ellenkeznek az európai uniós joggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegek közül öt főt kell kórházban kezelni. ","shortLead":"A betegek közül öt főt kell kórházban kezelni. ","id":"20200420_28_koronavirus_fertozott_zugloi_Olajag_Otthonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231d2406-892a-4d96-89f1-e2b64b422d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0557c1a2-6a6a-4677-88c0-885926b2fd23","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_28_koronavirus_fertozott_zugloi_Olajag_Otthonok","timestamp":"2020. április. 20. 12:36","title":"28 koronavírusos lakója van a zuglói Olajág Otthonoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a38af62-60bd-4ef2-b7e5-9bd90ff33eb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Magyar Vöröskereszt fenntartásában álló otthonban információink szerint további tizennégy lakó gyorstesztje lett pozitív - őket elkülönítették, a szállót pedig - a benne tartózkodó több mint 120 emberrel együtt - lezárták két hétre. ","shortLead":"De a Magyar Vöröskereszt fenntartásában álló otthonban információink szerint további tizennégy lakó gyorstesztje lett...","id":"20200420_Kilenc_koronavirusos_lako_kerult_korhazba_egy_13_keruleti_hajlektalanszallorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a38af62-60bd-4ef2-b7e5-9bd90ff33eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1053c3e-746d-47df-bedb-ef4942a979a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Kilenc_koronavirusos_lako_kerult_korhazba_egy_13_keruleti_hajlektalanszallorol","timestamp":"2020. április. 20. 18:00","title":"Kilenc koronavírusos lakó került kórházba egy XIII. kerületi hajléktalanszállóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","shortLead":"Egyesül a BiotechUSA és a Scitec.","id":"20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=745e2ab0-cd8d-427f-b181-3696ab07b81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd0b7e-9b9f-422e-849c-bb0c420a6fbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200419_Felvasarolja_versenytarsat_a_feherjeporgyartok_magyar_kiralya","timestamp":"2020. április. 19. 10:55","title":"Felvásárolja versenytársát a fehérjeporgyártók magyar királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc3f102-3d64-4ce1-a081-617723ef38db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már több mint 600 hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon.","shortLead":"Már több mint 600 hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon.","id":"20200420_Aszaly_fenyegeti_a_hazai_mezogazdasagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffc3f102-3d64-4ce1-a081-617723ef38db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e2c3b-6886-4f7d-8905-fb9d90c3e0d3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200420_Aszaly_fenyegeti_a_hazai_mezogazdasagot","timestamp":"2020. április. 20. 16:14","title":"Aszály fenyegeti a hazai mezőgazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyagok ára nagyon rég nem volt ennyire alacsony szinten, és az árcsökkenés tovább folytatódhat.","shortLead":"Az üzemanyagok ára nagyon rég nem volt ennyire alacsony szinten, és az árcsökkenés tovább folytatódhat.","id":"20200420_mar_267_forint_90_fillerert_is_tankolhato_itthon_1_liter_benzin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e8d7a8-f883-472e-a5fc-1b346a2713ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_mar_267_forint_90_fillerert_is_tankolhato_itthon_1_liter_benzin","timestamp":"2020. április. 20. 07:59","title":"Már 267 forint 90 fillérért is tankolható itthon 1 liter benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban, hogy világosabb képet kapjon a járvány kiterjedéséről és a Covid-19 megbetegedések valós számáról. Az ország lenne az első Európában, ahol elkészítik a nemzeti tesztelést.","shortLead":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban, hogy világosabb képet kapjon a járvány...","id":"20200419_Szlovenia_hetfotol_atfogo_szerologiai_vizsgalatot_indit_az_orszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bce865c-8b67-4ac6-8b00-ac5bf488604f","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Szlovenia_hetfotol_atfogo_szerologiai_vizsgalatot_indit_az_orszagban","timestamp":"2020. április. 19. 17:48","title":"Szlovénia hétfőtől átfogó szerológiai vizsgálatot indít az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]