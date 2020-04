Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55a4a32c-23f5-4d65-81a9-8c7a34ac066d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem mutatják be, és a döntés okát nem közölték. A filmet januárban mutatták be a Sundance filmfesztiválon. ","shortLead":"Nem mutatják be, és a döntés okát nem közölték. A filmet januárban mutatták be a Sundance filmfesztiválon. ","id":"20200423_Nem_mutatja_be_a_Netflix_a_gyilkos_dan_feltalalorol_keszult_dokumentumfilmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55a4a32c-23f5-4d65-81a9-8c7a34ac066d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29243ee-b6d8-4fa6-8c51-d8d06ca62068","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Nem_mutatja_be_a_Netflix_a_gyilkos_dan_feltalalorol_keszult_dokumentumfilmet","timestamp":"2020. április. 23. 09:18","title":"A Netflixen biztosan nem fogja látni a gyilkos dán feltalálóról készült dokumentumfilmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2a5ee-d2e2-4da4-9e51-a3483b372c5c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bécs új modern művészeti múzeumának a márciusban elhalasztott megnyitását is bepótolják május végén.","shortLead":"Bécs új modern művészeti múzeumának a márciusban elhalasztott megnyitását is bepótolják május végén.","id":"20200424_Majusban_megnyitjak_a_schonbrunni_kastelyt_es_az_allatkertet_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2a5ee-d2e2-4da4-9e51-a3483b372c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0821fc-53d7-492f-93f3-6a1568d64744","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Majusban_megnyitjak_a_schonbrunni_kastelyt_es_az_allatkertet_is","timestamp":"2020. április. 24. 09:48","title":"Májusban megnyitják a schönbrunni kastélyt és az állatkertet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A főnök felelős mindenért, de semmiről nem tehet. Orbánék teljes arzenállal lövik Karácsonyt, csoda, hogy az Interpolt nem vonják be. Ha lemondunk a döntés és mérlegelés jogáról, a szabadságunkról mondunk le – ennek ellenkezője ugyanoda vezet. Vélemény.","shortLead":"A főnök felelős mindenért, de semmiről nem tehet. Orbánék teljes arzenállal lövik Karácsonyt, csoda, hogy az Interpolt...","id":"20200424_Tamas_Ervin_Pesti_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662014ad-672f-4862-9199-6bae315e5242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"776aa49e-62d8-43ba-a472-bd725ad1eeb7","keywords":null,"link":"/360/20200424_Tamas_Ervin_Pesti_ut","timestamp":"2020. április. 24. 17:30","title":"Tamás Ervin: A Pesti út a mi Waterloonk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for Future. ","shortLead":"A mai klímasztrájkra 27 ország részvételével egy 24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for...","id":"20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3074c82-ba48-42ed-bf00-f6d41a624d8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b40425d-d82d-49d1-ac30-463f8ca35ccb","keywords":null,"link":"/zhvg/20200424_Online_sztrajkol_a_vilag_az_elheto_jovoert","timestamp":"2020. április. 24. 12:25","title":"Online sztrájkol a világ az élhető jövőért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 18 éves férfit gyanúsítanak.","shortLead":"Egy 18 éves férfit gyanúsítanak.","id":"20200424_Kettos_baltas_gyilkossag_Diosdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8b2db5-e4b2-4bd7-aad4-8360dd47d76a","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_Kettos_baltas_gyilkossag_Diosdon","timestamp":"2020. április. 24. 10:29","title":"Kettős baltás gyilkosság Diósdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről mindegyiket ki tudtuk volna hagyni…","shortLead":"Lehet vitatkozni azon, az utóbbi évek tavaszai közül melyik volt izgalmasabb a HVG életében. A magunk részéről...","id":"20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394182e8-b700-4533-875e-15992b4d08f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Nagy_Ivan_Zsolt_Maradjanak_velunk","timestamp":"2020. április. 23. 09:00","title":"Nagy Iván Zsolt: Maradjanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly informatikai fejlesztést valósulhat az egészségügyi ellátórendszerben egy, a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat alapján.","shortLead":"Komoly informatikai fejlesztést valósulhat az egészségügyi ellátórendszerben egy, a Magyar Közlönyben megjelent...","id":"20200423_korhaz_informatikai_rendszer_egeszsegugy_unios_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0cd842-1bad-43a7-8391-bd7f70531dc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_korhaz_informatikai_rendszer_egeszsegugy_unios_tamogatas","timestamp":"2020. április. 23. 09:12","title":"Nagy változás jöhet a kórházaknál, 8 milliárdot költenének rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b35aab-a292-4e25-89a7-e29ec08480ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A tervek szerint az összes első osztályú focicsapatot Antalyába költöztetnék két hónapra.","shortLead":"A tervek szerint az összes első osztályú focicsapatot Antalyába költöztetnék két hónapra.","id":"20200423_koronavirus_roman_bajnoksag_torokorszag_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99b35aab-a292-4e25-89a7-e29ec08480ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2997d8ca-d346-4276-b1aa-61f1ecf52ce9","keywords":null,"link":"/sport/20200423_koronavirus_roman_bajnoksag_torokorszag_foci","timestamp":"2020. április. 23. 13:19","title":"Törökországban fejeznék be a román focibajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]