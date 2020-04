Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31a15026-0490-458c-a8c9-3e2c805127e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hatalmas aulában rendezték be a vizsgahelyszínt Berlinben. ","shortLead":"Egy hatalmas aulában rendezték be a vizsgahelyszínt Berlinben. ","id":"20200423_Nemetorszagban_megkezdodtek_az_erettsegik_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31a15026-0490-458c-a8c9-3e2c805127e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1313b153-5a3e-409e-85da-0358f9e73684","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Nemetorszagban_megkezdodtek_az_erettsegik_fotok","timestamp":"2020. április. 23. 11:11","title":"Érdekes fotók a Németországban már megkezdődött érettségiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus miatt meghozott intézkedések miatt jelentősen mérséklődött a szálló por mennyisége.\r

","shortLead":"A koronavírus miatt meghozott intézkedések miatt jelentősen mérséklődött a szálló por mennyisége.\r

","id":"20200423_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_legszennyezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b3ff090-868d-4d1e-b11d-454657bf4ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec65a6c-6f92-4811-a561-7cafab82d27d","keywords":null,"link":"/elet/20200423_koronavirus_jarvany_kijarasi_korlatozas_legszennyezettseg","timestamp":"2020. április. 23. 14:42","title":"Akár 60 százalékkal is csökkenhet a légszennyezés a korlátozások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bécsből indulnának járatok néhány városba.","shortLead":"Bécsből indulnának járatok néhány városba.","id":"20200424_Majus_1tol_ujraindul_es_meg_olcsobb_lesz_a_Wizz_Air","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5c45383-bc0e-4c0e-a336-c390c2339417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984847a4-eb73-4d6d-a6b4-e9dab238e2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Majus_1tol_ujraindul_es_meg_olcsobb_lesz_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. április. 24. 14:07","title":"Május 1-től újraindul és még olcsóbb lesz a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Május 3-ára Orbán Viktor előirányozta a magyarországi járvány tetőzését. Hogy a vírus szófogadó lesz-e, nem tudjuk. A túlbiztosítottnak tűnő kórházi védekezésnek azonban bizonyosan jelentős járulékos veszteségei lesznek.","shortLead":"Május 3-ára Orbán Viktor előirányozta a magyarországi járvány tetőzését. Hogy a vírus szófogadó lesz-e, nem tudjuk...","id":"202017_agyvezerelt_gondolkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f79e3be-c0b3-427a-8eda-3262adc00fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e73fbef-7ee0-48b2-a009-f8f91726a811","keywords":null,"link":"/360/202017_agyvezerelt_gondolkodas","timestamp":"2020. április. 23. 11:00","title":"Nem lesz jó vége, ha a kormány a betegek helyett az ágyakra fókuszál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerület összesen 360 tesztet végzett, ezek 5 százaléka bizonyult pozitívnak. Minden fertőzött tünetmentes, érintettek az egészségügyi és a szociális szférában is vannak.","shortLead":"A kerület összesen 360 tesztet végzett, ezek 5 százaléka bizonyult pozitívnak. Minden fertőzött tünetmentes, érintettek...","id":"20200424_i_kerulet_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a4558c-3382-4b3f-9f19-7253f283e2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_i_kerulet_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 24. 16:02","title":"18-an elkapták a koronavírust az I. kerületi önkormányzati dolgozók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április 27-étől a budapesti piacokon, kereskedelmi egységekben és a BKK járművein kötelező lesz a maszkviselés. A Fővárosi Közlönyben csütörtökön kihirdetett rendelet ráadásul azt is leszögezi: aki nem tartja be a szabályokat, azt legfeljebb figyelmeztetni lehet, más büntetéstől nem kell tartania. A szakértő szerint kormányrendelet nélkül a főpolgármesternek jogilag nincs is arra felhatalmazása, hogy saját területükön előírja a boltoknak vevőik ellenőrzését. A főváros máshogy gondolja. ","shortLead":"Együttműködésen kívül sok mást nem kérhet a boltoktól Karácsony Gergely, aki a héten jelentette be, hogy április...","id":"20200424_maszkviseles_Karacsony_Gergely_bolt_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0262d2ba-af33-45c6-8911-0d37a53e4b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6704d7b1-9996-49a3-8093-9995e436802b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_maszkviseles_Karacsony_Gergely_bolt_Budapest","timestamp":"2020. április. 24. 12:00","title":"Nem fogják megbüntetni, ha hétfőtől maszk nélkül megy a boltba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportesemények megrendezését engedélyező kormányrendelet után húsz nappal elstartolhatnak a sorozatok.\r

","shortLead":"A sportesemények megrendezését engedélyező kormányrendelet után húsz nappal elstartolhatnak a sorozatok.\r

","id":"20200424_Legkesobb_junius_13an_ujraindulhat_a_magyar_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84750882-1626-4802-930b-a372128976e2","keywords":null,"link":"/sport/20200424_Legkesobb_junius_13an_ujraindulhat_a_magyar_foci","timestamp":"2020. április. 24. 18:15","title":"Legkésőbb június 13-án újraindulhat a magyar foci","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666","c_author":"Ernst&Young Tanácsadó Kft.","category":"brandcontent","description":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok – köztük ezúttal a budapestiek is – akár 285 millió forint vissza nem térítendő támogatást is kaphatnak új beruházásra, ami ráadásul előlegként is felvehető.\r

","shortLead":"A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kiírt versenyképesség-növelő pályázat keretében a közép- és nagyvállalatok...","id":"20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c93e4e-6b51-487f-bc76-631ede7a1666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32df996-27a7-47cb-b00b-e7bf531af81c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200424_Akar_285_millio_forintot_kaphat_cege_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2020. április. 24. 17:30","title":"Akár 285 millió forint készpénztámogatást kaphat a cége, ha gyorsan cselekszik – mutatjuk hogyan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]