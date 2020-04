Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan meglesz az új típusú koronavírus elleni oltóanyag, Mike Pence alelnök pedig a nyár végére jósolta a járvány végét.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint hamarosan meglesz az új típusú koronavírus elleni oltóanyag, Mike Pence alelnök...","id":"20200424_Mike_Pence_A_nyar_vegere_veget_er_a_jarvany_Amerikaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26b29f23-168f-4d35-9e35-ca8d07b8a360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de2766f-0506-4fbc-b49c-f216d2a62744","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_Mike_Pence_A_nyar_vegere_veget_er_a_jarvany_Amerikaban","timestamp":"2020. április. 24. 05:10","title":"Mike Pence: A nyáron véget ér a járvány Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A járvány miatt márciusban felfüggesztették a Notre-Dame-on végzett munkákat, jövő hétfőn folytatják.","shortLead":"A járvány miatt márciusban felfüggesztették a Notre-Dame-on végzett munkákat, jövő hétfőn folytatják.","id":"20200423_Ujraindulnak_a_NotreDame_megerositesi_munkai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20b1ed72-9c47-4b85-8c40-2d3788f044bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ca7e51-e676-46d4-b594-dd68b1eebb05","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ujraindulnak_a_NotreDame_megerositesi_munkai","timestamp":"2020. április. 23. 21:54","title":"Újraindulnak a Notre-Dame megerősítési munkái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dff2f7f-6851-4b5b-a9f7-1e11e1b534fd","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A 2018-as legdrágább és legnagyobb iPhone teljesítményét is veri az Apple új, pénztárcabarát mobilja. De mindennél azért nem erősebb.","shortLead":"A 2018-as legdrágább és legnagyobb iPhone teljesítményét is veri az Apple új, pénztárcabarát mobilja. De mindennél...","id":"20200425_iphone_se_2020_teszt_teljesitmeny_antutu_iphone_xs_max","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dff2f7f-6851-4b5b-a9f7-1e11e1b534fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128f3a55-88d8-4d28-b05b-2ef7a2fad327","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_iphone_se_2020_teszt_teljesitmeny_antutu_iphone_xs_max","timestamp":"2020. április. 25. 08:03","title":"Erős az új kicsi, olcsó iPhone, és nem hiszi, mennyire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minimum négy ponton sérti az Alkotmányt a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló rendelet Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint, aki ezért az ombudsmanhoz fordult. ","shortLead":"Minimum négy ponton sérti az Alkotmányt a gödi különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló rendelet Szél Bernadett...","id":"20200425_Ombudsman_elott_a_godi_kulonleges_gazdasagi_ovezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7046b51-a93c-4fd8-8535-23a4dbf3b95f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200425_Ombudsman_elott_a_godi_kulonleges_gazdasagi_ovezet","timestamp":"2020. április. 25. 18:45","title":"Ombudsman előtt a gödi különleges gazdasági övezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6030-f9c0-4796-96d1-1562955041c6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A világon napok óta Oroszországban emelkedik a leggyorsabban a koronavírussal fertőzöttek száma. Akadnak, akik szerint Moszkva lehet az újabb New York, míg az optimisták úgy vélik, a tesztelés beindulása miatt lett hirtelen sok vírushordozó.","shortLead":"A világon napok óta Oroszországban emelkedik a leggyorsabban a koronavírussal fertőzöttek száma. Akadnak, akik szerint...","id":"202017__oroszorszag__elszabadulo_jarvany__nyitott_templomok__robbanasveszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6030-f9c0-4796-96d1-1562955041c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8257f7-1606-412d-b154-8039b50439e6","keywords":null,"link":"/360/202017__oroszorszag__elszabadulo_jarvany__nyitott_templomok__robbanasveszely","timestamp":"2020. április. 25. 08:15","title":"Putyin elszámolta magát a vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóval kevésbé fertőznek azok a betegek, akiknél a koronavírus-fertőzésből való felépülésük után másodszor is kimutatták a vírust – közölték dél-korai egészségügyi illetékesek.","shortLead":"Jóval kevésbé fertőznek azok a betegek, akiknél a koronavírus-fertőzésből való felépülésük után másodszor is kimutatták...","id":"20200423_koronavirus_gyogyult_betegek_ujra_pozitiv_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3e305ac-dfe6-4f67-9764-4f0e5742e5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f44c19-47c8-40f1-a69b-b25f7bff9fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_koronavirus_gyogyult_betegek_ujra_pozitiv_fertozes","timestamp":"2020. április. 23. 21:03","title":"Akinek a gyógyulás után is pozitív a koronavírustesztje, az már jóval kevésbé fertőz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","shortLead":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","id":"20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd1b616-2d96-4179-9e10-c25a6b9f63bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","timestamp":"2020. április. 24. 18:03","title":"Egyszerre akár 50 embert is lélegeztethet ez a magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea hosszú időn át hirdette eladásra a Lamborghinijét. Ez, valamint az eladás híre is az Instagramról derült ki. \r

\r

","shortLead":"Vajna Tímea hosszú időn át hirdette eladásra a Lamborghinijét. Ez, valamint az eladás híre is az Instagramról derült...","id":"20200424_Vajna_Timea_eladta_a_luxusautojat_most_egy_ujabbat_keres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50a40a69-071b-42b0-8432-da4a4616b2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791285e2-6a9a-4619-820d-7cf7f0310062","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Vajna_Timea_eladta_a_luxusautojat_most_egy_ujabbat_keres","timestamp":"2020. április. 24. 09:05","title":"Vajna Tímea eladta a luxusautóját, most egy újabbat keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]