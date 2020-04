Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik ellenszere. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik...","id":"20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab850c6-6565-42d7-b83b-bc994dd3f1e0","keywords":null,"link":"/360/20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","timestamp":"2020. április. 24. 08:05","title":"Radar360: EU-s válságkezelésről tárgyaltak, közben Mészáros ilyenkor is hasít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824cbbea-8f0e-4370-9122-3b8622c61586","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kerítést épít és kertet rendez kényszerű noszvaji visszavonultságában a népszerű pszichiáter. Sokan hívják tanácsért, s ő leginkább azt tudja elmagyarázni nekik, hogy segít az \"itt és most\" formula. Nem kizárt, hogy a gyerekek száma növekszik majd a karantént követően, de a válásoké biztosan fog – vallja Csernus.","shortLead":"Kerítést épít és kertet rendez kényszerű noszvaji visszavonultságában a népszerű pszichiáter. Sokan hívják tanácsért, s...","id":"20200424_Csernus_Imre_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=824cbbea-8f0e-4370-9122-3b8622c61586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db865d0-dbdd-42e7-b07d-0e95ace4c8d8","keywords":null,"link":"/360/20200424_Csernus_Imre_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 24. 18:30","title":"Csernus Imre a Home office-ban: \"Ha beengeded a félelmet, az immunitásod csökkeni fog\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eddf5521-f515-40d4-8167-fe29989b3892","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző Stranger Things című dalát eredetileg egy be nem teljesedett távkapcsolat ihlette, a szöveg megírása után döbbent rá, hogy igazából édesapjáról is szól. A keserédes dalt Mayer Fanni Londonban Mat Leppanen (The Animal Farm UK) producerrel rögzítette.\r

\r

","shortLead":"Az énekes-dalszerző Stranger Things című dalát eredetileg egy be nem teljesedett távkapcsolat ihlette, a szöveg...","id":"20200423_Ismeros_idegenek__megjelent_Mayer_Fanni_uj_szovegvideoja_premier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eddf5521-f515-40d4-8167-fe29989b3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abf8a78-b55d-4a51-bf97-e4530a0f9111","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Ismeros_idegenek__megjelent_Mayer_Fanni_uj_szovegvideoja_premier","timestamp":"2020. április. 23. 14:00","title":"Ismerős idegenek – megjelent Mayer Fanni új szövegvideója (premier)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB március 26. és április 2. között ötezer cég, nagyrészt kis- és közepes vállalkozások körében végzett online felmérést a járvány hatásairól. A cégek harmada már április elején kirúgásokra készült.","shortLead":"Az MNB március 26. és április 2. között ötezer cég, nagyrészt kis- és közepes vállalkozások körében végzett online...","id":"20200424_Hatalmas_kirugasi_hullam_rajzolodik_ki_a_jegybank_jarvannyal_kapcsolatos_felmeresebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2844241a-933a-4bf5-8e9b-98449929ca3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_Hatalmas_kirugasi_hullam_rajzolodik_ki_a_jegybank_jarvannyal_kapcsolatos_felmeresebol","timestamp":"2020. április. 24. 10:25","title":"Hatalmas kirúgási hullám rajzolódik ki a jegybank járvánnyal kapcsolatos felméréséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány egyik nagy nyertese lehet a Zoom, a videós szolgáltatást a(z önkéntes) karantén és a távoli munkavégzés miatt egyre többen használják – a súlyos biztonsági problémák ellenére.","shortLead":"A koronavírus-járvány egyik nagy nyertese lehet a Zoom, a videós szolgáltatást a(z önkéntes) karantén és a távoli...","id":"20200423_zoom_felhasznalok_szama_home_office_videokonferencia_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6dd25ee-ad88-423e-bb7c-531fd62cec2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_zoom_felhasznalok_szama_home_office_videokonferencia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 23. 17:03","title":"3000 százalékkal nőtt a Zoom-használók száma, ömlenek hozzájuk az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a647f7fc-f2aa-498d-a2e8-d18c3b84bbe1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmas betonkocsonyát Miskolcra! Ezt javasolja a Duma Aktuál, ha már egyes települések a nevezetességükről akarnak monumentális építményeket létrehozni. De mi lesz a Wizz Air gépekkel, ha Cegléden átadják a világ legnagyobb hűtőmágnesét? ","shortLead":"Hatalmas betonkocsonyát Miskolcra! Ezt javasolja a Duma Aktuál, ha már egyes települések a nevezetességükről akarnak...","id":"20200424_Duma_Aktual_Vazakilato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a647f7fc-f2aa-498d-a2e8-d18c3b84bbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a955c469-93e3-4399-9554-2e45550bf76c","keywords":null,"link":"/360/20200424_Duma_Aktual_Vazakilato","timestamp":"2020. április. 24. 19:30","title":"Duma Aktuál: Űrhajót rejthet a Herendre tervezett 27 méteres váza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban május közepétől fokozatosan kinyitnak a boltok és az iskolák - jelentette be péntek este Sophie Wilmés belga kormányfő.\r

\r

","shortLead":"Belgiumban május közepétől fokozatosan kinyitnak a boltok és az iskolák - jelentette be péntek este Sophie Wilmés belga...","id":"20200425_Belgiumban_nyitnak_a_boltok_es_az_iskolak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c6471c1-02bc-4e2f-a7fc-da61ba56c265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ccc902-a432-44b7-ab29-38c1fc0bd58d","keywords":null,"link":"/vilag/20200425_Belgiumban_nyitnak_a_boltok_es_az_iskolak","timestamp":"2020. április. 25. 09:16","title":"Belgiumban nyitnak a boltok és az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6b27a3-544a-4b4e-bb16-a2026b1c86c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány sem tudja, hol jár a vírus, és félnek a gazdasági válságtól.","shortLead":"A kormány sem tudja, hol jár a vírus, és félnek a gazdasági válságtól.","id":"20200424_444_Kasler_kolonc_lett_a_politikat_telefonos_megkerdezes_donti_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6b27a3-544a-4b4e-bb16-a2026b1c86c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449d56f4-ff2e-48f6-8d1c-7e4a962f6359","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_444_Kasler_kolonc_lett_a_politikat_telefonos_megkerdezes_donti_el","timestamp":"2020. április. 24. 12:58","title":"444: Kásler kolonc lett, a politikát telefonos megkérdezés dönti el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]