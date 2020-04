Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7004f02a-20a9-4e95-a993-e0a49465d847","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világjárvány miatt teljesen lezárt svájci sípályán igen komoly tempóval repesztett a régi Audi S6.","shortLead":"A világjárvány miatt teljesen lezárt svájci sípályán igen komoly tempóval repesztett a régi Audi S6.","id":"20200427_a_koronavirus_miatt_sielok_helyett_egy_sportos_audi_s6_kombi_szaguldott_a_sipalyakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7004f02a-20a9-4e95-a993-e0a49465d847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2070bc-c415-4c3d-9db4-1fbfd1d9c332","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_a_koronavirus_miatt_sielok_helyett_egy_sportos_audi_s6_kombi_szaguldott_a_sipalyakon","timestamp":"2020. április. 27. 06:41","title":"A koronavírus miatt síelők helyett egy sportos Audi kombi száguldott a sípályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kutyák, macskák, nyulak, tengeri malacok, sőt még tyúkok is tömegével találnak otthonra a szobafogságra ítélt amerikaiaknál.","shortLead":"Kutyák, macskák, nyulak, tengeri malacok, sőt még tyúkok is tömegével találnak otthonra a szobafogságra ítélt...","id":"20200426_Elviszik_az_osszes_ebet_a_menhelyekrol_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06901978-1f61-4c66-8160-b9fd594df1f6","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Elviszik_az_osszes_ebet_a_menhelyekrol_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 26. 16:13","title":"Elviszik az összes ebet a menhelyekről az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e26b87-0189-4703-97cc-9c664048839a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A jogszabálytervezet ősszel kerül a német kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha szeretne, és el tudja végezni a feladatait munkahelyi jelenlét nélkül.","shortLead":"A jogszabálytervezet ősszel kerül a német kormány elé, és arról szól majd, hogy bárki dolgozhat otthonról, ha...","id":"20200426_Az_otthoni_munkavegzes_joganak_bevezeteset_tervezi_a_nemet_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e26b87-0189-4703-97cc-9c664048839a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9256cbcb-5eba-4f72-87fe-14fa4e70446b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Az_otthoni_munkavegzes_joganak_bevezeteset_tervezi_a_nemet_kormany","timestamp":"2020. április. 26. 17:01","title":"Az otthoni munkavégzés jogának bevezetését tervezi a német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt.","shortLead":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése...","id":"20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb807d9-d9d6-4b66-a6c1-2b9538f5c757","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","timestamp":"2020. április. 26. 14:23","title":"Minden eddiginél többször kellett intézkedni a kijárási korlátozás megszegőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed15046-652c-476e-8fc7-a26ed9eda5f1","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A francia elnökhöz intézett közleményt tettek közzé a Le Figaróban vezető séfek: az éttermek részleges kinyitását követelik a vendéglátóipar válságos helyzete miatt.\r

\r

","shortLead":"A francia elnökhöz intézett közleményt tettek közzé a Le Figaróban vezető séfek: az éttermek részleges kinyitását...","id":"20200425_Francia_sefek_surgetik_az_ettermek_kinyitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ed15046-652c-476e-8fc7-a26ed9eda5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efe4d2f-3ee6-4a2e-99fb-5ea55d971af5","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Francia_sefek_surgetik_az_ettermek_kinyitasat","timestamp":"2020. április. 25. 18:56","title":"Francia séfek sürgetik az éttermek kinyitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e0ce0-235c-4468-91b5-9d3e4c814b7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfővel kezdődik a korlátozások lazításának első fázisa. A második május 11-én következik, a járvány miatti összes korlátozást most június 8-ra tervezik feloldani.","shortLead":"Hétfővel kezdődik a korlátozások lazításának első fázisa. A második május 11-én következik, a járvány miatti összes...","id":"20200427_svajc_korlatozasok_lazitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a43e0ce0-235c-4468-91b5-9d3e4c814b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367e408a-a471-4dd6-9708-84839fae0b24","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_svajc_korlatozasok_lazitasa","timestamp":"2020. április. 27. 07:37","title":"Újranyitnak a svájci masszázsszalonok, az iskolákra májusig kell várni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3959a7-d104-4c02-b5ad-ed8b3bf8ecc3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) játékosai péntektől újra látogathatják csapataik edzőtermeit abban az esetben, ha nincs erre vonatkozó szigorú önkormányzati tiltás.","shortLead":"Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) játékosai péntektől újra látogathatják csapataik edzőtermeit abban az esetben...","id":"20200426_Lassan_beindul_az_elet_az_NBAben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f3959a7-d104-4c02-b5ad-ed8b3bf8ecc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fbca7c-238c-47a7-9c96-d61217f38a55","keywords":null,"link":"/sport/20200426_Lassan_beindul_az_elet_az_NBAben","timestamp":"2020. április. 26. 11:34","title":"Lassan beindul az élet az NBA-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A koronavírusjárvány okozta gazdasági fenyegetés következtében újra és újra felbukkan a garantált alapjövedelem ötlete. Az alábbiakban Martin Ford amerikai jövőkutató Robotok kora című könyvéből idézünk egy szerkesztett részletet, amely elsősorban a technológiai fejlődés szempontjából gondolja át az alapjövedelem fontosságát.","shortLead":"A koronavírusjárvány okozta gazdasági fenyegetés következtében újra és újra felbukkan a garantált alapjövedelem ötlete...","id":"20200426_Az_alapjovedelem_nem_segely_Milyen_elonyei_lehetnek_es_mik_a_kockazatai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e489d4c8-5167-4cbe-b929-80cebb688cb5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200426_Az_alapjovedelem_nem_segely_Milyen_elonyei_lehetnek_es_mik_a_kockazatai","timestamp":"2020. április. 26. 19:15","title":"Az alapjövedelem nem segély. Milyen előnyei lehetnek, és mik a kockázatai? - vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]