[{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az utóbbi hónapokban több mint tízszeresére nőtt az alkoholmérgezések száma az országban.\r

","shortLead":"Az utóbbi hónapokban több mint tízszeresére nőtt az alkoholmérgezések száma az országban.\r

","id":"20200427_Azt_hireszteltek_hogy_a_metilalkohol_gyogyitja_a_koronavirust_728an_haltak_be_Iranban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f477ef81-7ff0-4b0f-95d9-2e2fdba6d860","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_Azt_hireszteltek_hogy_a_metilalkohol_gyogyitja_a_koronavirust_728an_haltak_be_Iranban","timestamp":"2020. április. 27. 21:32","title":"Azt híresztelték, hogy a metilalkohol gyógyítja a koronavírust, 728-an haltak bele Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ha szeretitek Olaszországot, továbbra is be kell tartanotok a társadalmi távolságtartást - szólította fel a lakosságot Giuseppe Conte kormányfő vasárnap esti sajtótájékoztatóján, hangsúlyozva, hogy nagyon hosszú és nehéz időszak következik, melyben a gazdasági újraindulást a \"járvánnyal való együttéléssel\" kell egyeztetni.\r

","shortLead":"Ha szeretitek Olaszországot, továbbra is be kell tartanotok a társadalmi távolságtartást - szólította fel a lakosságot...","id":"20200426_Az_olasz_miniszterelnok_bemutatta_az_orszag_ujraindulasanak_forgatokonyvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353b5916-8e2a-4336-8479-e074d92431c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Az_olasz_miniszterelnok_bemutatta_az_orszag_ujraindulasanak_forgatokonyvet","timestamp":"2020. április. 26. 21:22","title":"Az olasz miniszterelnök bemutatta az ország újraindulásának forgatókönyvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közzétette a friss globális adatokat a Johns Hopkins egyetem.\r

","shortLead":"Közzétette a friss globális adatokat a Johns Hopkins egyetem.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_globalis_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ed4eb6-f77d-4113-8f8f-ce04307e2056","keywords":null,"link":"/vilag/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_globalis_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 27. 10:53","title":"Közelít a 3 millióhoz a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus terjedéséről szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"Már 2649 fertőzöttről tudni Magyarországon. A WHO szerint még koránt sincs vége a járványnak. Kövesse itt a koronavírus...","id":"20200428_Elhunyt_11_ujabb_beteg__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae577d7c-ee4b-4380-84f9-d710c7d94792","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Elhunyt_11_ujabb_beteg__hirek_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 28. 07:27","title":"Újabb 66 fertőzött, 11 halálos áldozat Magyarországon – a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169a5ce0-0887-4c2d-b388-427718d49f0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legnépszerűbb üzenetküldő szolgáltatásának valóban megbízható a titkosítása. Egy hiba azonban lehetővé teszi, hogy a hackerek teljes hozzáférést szerezzenek bárki fiókjához.","shortLead":"A világ legnépszerűbb üzenetküldő szolgáltatásának valóban megbízható a titkosítása. Egy hiba azonban lehetővé teszi...","id":"20200427_whatsapp_fiok_tukrozese_mas_eszkozre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169a5ce0-0887-4c2d-b388-427718d49f0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e180e5-dac7-45d4-bdc1-c637860e7525","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_whatsapp_fiok_tukrozese_mas_eszkozre","timestamp":"2020. április. 27. 10:03","title":"Vigyázzon, ilyen egyszerűen érhetik el a hackerek a WhatsApp-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A gyógyultak száma közelít a 900 ezerhez.\r

","shortLead":"A gyógyultak száma közelít a 900 ezerhez.\r

","id":"20200428_Tobb_mint_harommillioan_fertozodtek_meg_a_virussal_vilagzserte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf36c49-8ab2-4686-b524-7f1b662fa101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c40e680-5564-46f5-bf5a-9659b5ae8a3c","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Tobb_mint_harommillioan_fertozodtek_meg_a_virussal_vilagzserte","timestamp":"2020. április. 28. 09:03","title":"Több mint hárommillióan fertőződtek meg a vírussal világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval biztonságosabb kerékpárra pattanni. Budapest sem maradt ki a sorból, a Nagykörút Üllői út és Váci út közötti szakaszán is ideiglenes sávot létesítenek a bringásoknak. \r

","shortLead":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval...","id":"20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e78fc5-b6fe-41ea-a389-7f588a9268d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:11","title":"A koronavírus elhozhatja a városi biciklizés aranykorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5441b96f-6cba-4d80-beba-ae812522c5e3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" Elindult első útjára a kelet-kínai Csingtao kikötőjéből a világ legnagyobb konténerszállító hajója. 24 ezer konténert szállít, ezek egymás mellett 150 kilométert tennének ki.","shortLead":" Elindult első útjára a kelet-kínai Csingtao kikötőjéből a világ legnagyobb konténerszállító hajója. 24 ezer konténert...","id":"20200426_Elindult_a_vilag_legnagyobb_harom_es_fel_futballpalyanyi_fedelzetu_kontenerszallito_hajoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5441b96f-6cba-4d80-beba-ae812522c5e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3657b12f-f10c-4b91-95ea-6734b3c703fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Elindult_a_vilag_legnagyobb_harom_es_fel_futballpalyanyi_fedelzetu_kontenerszallito_hajoja","timestamp":"2020. április. 26. 16:32","title":"Elindult a világ legnagyobb, három és fél futballpályányi fedélzetű konténerszállító hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]