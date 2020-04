Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4363ed2-433a-4141-9a5c-0bbee8394b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","timestamp":"2020. április. 28. 07:20","title":"66 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, 11-gyel nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f","c_author":"Horváth Ágnes","category":"elet","description":"Nem könnyű pihentető alvásra találni, amikor a világban minden bizonytalan. Az otthonlét, a korlátozások miatti bizonytalanság, túl sok vagy hirtelen megszűnt munka felboríthatja a napirendünket – és az alvásunkat is. Összeszedtünk három alvástippet, ami tényleg működik a kijárási korlátozás idején is.","shortLead":"Nem könnyű pihentető alvásra találni, amikor a világban minden bizonytalan. Az otthonlét, a korlátozások miatti...","id":"20200427_Egyre_tobb_az_alvaszavar_a_koronavirus_miatt_de_ez_sokszor_legyozheto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42321124-cd52-4352-98b1-6992b2cb467f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70635ec4-c8ad-4ad4-8731-773f6dbc5b64","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Egyre_tobb_az_alvaszavar_a_koronavirus_miatt_de_ez_sokszor_legyozheto","timestamp":"2020. április. 27. 08:43","title":"Egyre több az alvászavar a koronavírus idején, de ez sokszor legyőzhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906eaa43-b64b-49f0-bb9e-5e6e5a810db6","c_author":"Gyöngyösi Márton","category":"itthon","description":"Válasz az Ungár–Bauer–Schiffer-vitában a Jobbikot érintő felvetésekre. ","shortLead":"Válasz az Ungár–Bauer–Schiffer-vitában a Jobbikot érintő felvetésekre. ","id":"20200427_Gyongyosi_Marton_Ertelmisegi_kodeves_a_koronavirus_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906eaa43-b64b-49f0-bb9e-5e6e5a810db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf295f3-8ad7-4d41-ad9c-68486c8ba0ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Gyongyosi_Marton_Ertelmisegi_kodeves_a_koronavirus_idejen","timestamp":"2020. április. 27. 15:51","title":"Gyöngyösi Márton: Értelmiségi ködevés a koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődhullámtól tart az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások németországi érdekképviselete (Deutscher Reiseverband -DRV) a koronavírus-járvány miatt, a szakmai szövetség vasárnapi közleménye szerint előfordulhat, hogy tagjainak többsége nem éli túl a válságot.","shortLead":"Csődhullámtól tart az utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozások németországi érdekképviselete (Deutscher...","id":"20200426_Mar_a_megsemmisulesrol_beszelnek_Nemetorszagban_a_turizmus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4641ae15-c5bb-4b60-8d23-0b743f01f4d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e07838-e09a-4787-ab42-4540ae68136f","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Mar_a_megsemmisulesrol_beszelnek_Nemetorszagban_a_turizmus_miatt","timestamp":"2020. április. 26. 19:18","title":"Már a megsemmisülésről beszélnek Németországban a turizmus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült, hogy az operatív törzs szerint addig elvégzett 52 ezer tesztet valójában csak 32 ezer emberen végezték. Az NNK mellett azóta a Magyar Tudományos Akadémia is széles körű tesztelést sürget. A korlátozó intézkedések viszont úgy tűnik, eredményesek.","shortLead":"Szakértők tartottak előadást a múlt héten a koronavírus elleni védekezés stratégiájáról. A konferencián az is kiderült...","id":"20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0e21821-b324-467f-a690-0308d7f1d80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4eda48-a262-460b-8c52-aae7f57160d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_konferencia_megelozes_maszk_teszteles","timestamp":"2020. április. 27. 12:29","title":"Több teszteléssel és kötelező maszkviseléssel folytatná a járvány elleni küzdelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"kultura","description":"Az utolsó pillanatban is le lehet fújni a vészérettségi vizsgákat, de jobb lenne azonnal.



","shortLead":"Az utolsó pillanatban is le lehet fújni a vészérettségi vizsgákat, de jobb lenne azonnal.



","id":"20200427_Gyarmaty_Eva_Meg_nem_keso__legyen_megajanlott_jegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6ecc10-4bd4-43f0-a23e-e7ec1cfba0f3","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Gyarmaty_Eva_Meg_nem_keso__legyen_megajanlott_jegy","timestamp":"2020. április. 27. 08:27","title":"Gyarmathy Éva: Még nem késő – legyen megajánlott jegy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee9efdd-4a10-444f-99b8-15302d48e69f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hét év alatt a triplájára emelkedtek Magyarországon a civil szervezetek bevételei, de az állami támogatások döntő része az Orbán-kormány kedvenc csoportosulásainak és a népesedéspolitikával foglalkozó egyesületeknek megy.","shortLead":"Hét év alatt a triplájára emelkedtek Magyarországon a civil szervezetek bevételei, de az állami támogatások döntő része...","id":"202017_kormany_finanszirozta_civilek_egyre_vastagabbak_agongok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ee9efdd-4a10-444f-99b8-15302d48e69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3683187-ae77-4bef-ae43-5b50713cc179","keywords":null,"link":"/360/202017_kormany_finanszirozta_civilek_egyre_vastagabbak_agongok","timestamp":"2020. április. 27. 11:00","title":"A kormány egyre inkább bevásárolja magát kedvenc civil szervezeteibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7071b8-ab1d-4624-8dec-5a2a9536f57e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Lefújták. Ez már a tizedik futam a szezonban, amit nem tartanak meg.\r

","shortLead":"Lefújták. Ez már a tizedik futam a szezonban, amit nem tartanak meg.\r

","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_francia_nagydij_f1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf7071b8-ab1d-4624-8dec-5a2a9536f57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac776ff-99ad-4e2f-ae12-5cc7176fa552","keywords":null,"link":"/sport/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_francia_nagydij_f1","timestamp":"2020. április. 27. 11:16","title":"Döntöttek az F1-es Francia Nagydíjról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]