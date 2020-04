Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A két megyében eddig kb. 3,5 millió állatot öltek le, ebből preventív céllal mintegy 870 ezret.

A két megyében eddig kb. 3,5 millió állatot öltek le, ebből preventív céllal mintegy 870 ezret.

2020. április. 27. 19:15 Már 226 állattartó telepen mutatták ki a madárinfluenzát két magyarországi megyében Az oroszlányi hajléktalanszálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a tatabányai kórházban, most pozitív tesztje miatt karanténba került 48 ember. 2020. április. 27. 16:46 Koronavírusos beteg miatt zártak be egy hajléktalanszállást Oroszlányban Áprilisban csaknem 30 ponttal, soha nem látott mértékben zuhant a GKI konjunktúra-indexe. Természetesen a koronavírus-járvány a ludas. Áprilisban csaknem 30 ponttal, soha nem látott mértékben zuhant a GKI konjunktúra-indexe. Természetesen a koronavírus-járvány a ludas. 2020. április. 27. 06:05 Összeomlottak a magyar gazdasággal kapcsolatos várakozások Azonnali kérdésekre válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök, a Jobbikkal kemény csörte volt, Mesterházy Attila szocialista politikus viszont meglepte a felszólalásával. 2020. április. 27. 13:52 Orbán: Aki elveszti a munkáját, három hónapon belül ajánlatot kap a piacról vagy az államtól