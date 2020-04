Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52a50a82-5f91-43bd-a7bc-801d70f7e17b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Másfél évtizede volt, hogy az 1001 lóerős Veyronnal először száguldottak 400 km/h feletti tempóval. ","shortLead":"Másfél évtizede volt, hogy az 1001 lóerős Veyronnal először száguldottak 400 km/h feletti tempóval. ","id":"20200428_mar_15_eve_hogy_a_bugatti_atlepte_a_400_kmht_veyron_chiron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52a50a82-5f91-43bd-a7bc-801d70f7e17b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20a7441-8fcb-47ff-ae65-93a44b630caa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_mar_15_eve_hogy_a_bugatti_atlepte_a_400_kmht_veyron_chiron","timestamp":"2020. április. 28. 11:21","title":"Már 15 éve, hogy a Bugatti átlépte a 400 km/h-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4032082-5c44-41f0-849b-1602e9723813","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt Karácsony Gergely nem hívja össze a közgyűlést, hanem maga dönt a fővárosi közlekedés megváltoztatására irányuló javaslatokról.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt Karácsony Gergely nem hívja össze a közgyűlést, hanem maga dönt a fővárosi közlekedés...","id":"20200427_50re_csokkentet_a_sebesseghatar_egesz_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4032082-5c44-41f0-849b-1602e9723813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67eef1c-9b6f-4293-91ad-f7fac546ea33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_50re_csokkentet_a_sebesseghatar_egesz_Budapesten","timestamp":"2020. április. 27. 21:16","title":"50-re csökkenhet a sebességhatár egész Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba97d496-e64f-4b67-bab8-74a7a16e3232","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A turizmus és vendéglátás leállásával túlkínálat alakult ki, Magyarországon már olcsóbb a csirkehús kilogrammja, mint amennyibe az előállítás kerül. A helyzetet a madárinfluenza is rontja.","shortLead":"A turizmus és vendéglátás leállásával túlkínálat alakult ki, Magyarországon már olcsóbb a csirkehús kilogrammja, mint...","id":"20200427_vagohid_csirke_baromfi_areses_import","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba97d496-e64f-4b67-bab8-74a7a16e3232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf2e44-8473-4954-9823-0a2852468bd4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_vagohid_csirke_baromfi_areses_import","timestamp":"2020. április. 27. 08:52","title":"Túlkínálat miatt esik a magyar csirke ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","shortLead":"A négykarikás német gyártó hazai kínálatában máris felbukkant a nemrégiben leleplezett négyajtós A3.","id":"20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b8a4672-a091-494c-a9a5-2402af45ce8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8f96f3-6a45-4354-b196-943425fc7314","keywords":null,"link":"/cegauto/20200427_hazankban_a_vadonatuj_audi_a3_szedan","timestamp":"2020. április. 27. 07:59","title":"Magyarországon a vadonatúj Audi A3 szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","shortLead":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","id":"20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ae071-911f-4e0c-830f-4118845414dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 28. 14:05","title":"Lelassult a járvány Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor az államtól – ígérte a miniszterelnök hétfőn. Ebből kiolvashatjuk azt, hogy újra felpörgetnék a közmunkaprogramot, de ez sokkal több problémát okozna, mint 2010 után. A kormány próbálkozott az elmúlt években még szövetkezetek szervezésével is, sikertelenül.","shortLead":"Mindenkinek lesz állásajánlata három hónapon belül, aki elveszti a válság miatt az állását, ha nem cégektől, akkor...","id":"20200427_kozmunka_munka_orban_viktor_valsag_koronavirus_szovetkezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed500107-6470-460d-8c97-c26c20282a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127eb9c7-4418-442a-b2f7-3c6b79087318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_kozmunka_munka_orban_viktor_valsag_koronavirus_szovetkezet","timestamp":"2020. április. 27. 17:30","title":"Nem lesz könnyű dolga a kormánynak, ha újra be akarja vetni a közmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906eaa43-b64b-49f0-bb9e-5e6e5a810db6","c_author":"Gyöngyösi Márton","category":"itthon","description":"Válasz az Ungár–Bauer–Schiffer-vitában a Jobbikot érintő felvetésekre. ","shortLead":"Válasz az Ungár–Bauer–Schiffer-vitában a Jobbikot érintő felvetésekre. ","id":"20200427_Gyongyosi_Marton_Ertelmisegi_kodeves_a_koronavirus_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=906eaa43-b64b-49f0-bb9e-5e6e5a810db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf295f3-8ad7-4d41-ad9c-68486c8ba0ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Gyongyosi_Marton_Ertelmisegi_kodeves_a_koronavirus_idejen","timestamp":"2020. április. 27. 15:51","title":"Gyöngyösi Márton: Értelmiségi ködevés a koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","shortLead":"Engedély nélküli befektetési szolgáltatásért büntetett a jegybank.","id":"20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ff649f-9707-4021-92f8-da2f68a32380","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_mnb_buntetes_birsag_befekteto","timestamp":"2020. április. 28. 12:04","title":"800 millió forintra büntették a befektetőknek nagy károkat okozó magyar–indonéz-párost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]