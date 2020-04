Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért egyet annak tervezett lebonyolítási módjával.\r

\r

","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért...","id":"20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8508c09-7b7a-44b8-8c33-d5d772e6bcf6","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","timestamp":"2020. április. 28. 12:15","title":"A diákok döntő többsége nem ért egyet az érettségi lebonyolításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","shortLead":"A madridi Prado múzeumnak tavaly rekordszámú látogatója volt, idén veszteségei lesznek. \r

\r

","id":"20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b555d75-42e1-4e6c-a525-d4e0f17c6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fd6000-d98c-4351-b96a-cac30e85bb9c","keywords":null,"link":"/kultura/20200429_Europa_egyik_legismertebb_keptara_70_szazalekos_bevetelcsokkenesre_szamit","timestamp":"2020. április. 29. 08:54","title":"Európa egyik legismertebb képtára 70 százalékos bevételcsökkenésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c59a845-fd96-4f77-960c-533c94e48323","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ne higgyék, hogy a veszély elmúlt – figyelmeztet Falus András immunológus. Az akadémikus szerint nem szemrehányásnak szánták a kormánynak tett ajánlásaikat, de a jelenlegi rezsim különlegesen furcsa és indokolhatatlan lépéseket tesz. Hiába próbálnak segítő jobbot nyújtani, választ sem kaptak, a kommunikáció csődje, ami most történik – fogalmazott Falus.\r

\r

","shortLead":"Ne higgyék, hogy a veszély elmúlt – figyelmeztet Falus András immunológus. Az akadémikus szerint nem szemrehányásnak...","id":"20200428_Falus_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c59a845-fd96-4f77-960c-533c94e48323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d262f36-9027-459f-b6e8-d550bec58647","keywords":null,"link":"/360/20200428_Falus_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 28. 18:30","title":"Falus András a Home office-ban: \"A május 3-a utáni lazítás életveszélyes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680e6425-89f0-42dc-b396-a3dabcdeb157","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezőbizottság vezetője szerint törölni kell a játékokat, amennyiben a világjárvány jövőre is kitart.","shortLead":"A szervezőbizottság vezetője szerint törölni kell a játékokat, amennyiben a világjárvány jövőre is kitart.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=680e6425-89f0-42dc-b396-a3dabcdeb157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571b698a-a2eb-4470-9fd4-0432fefb98d1","keywords":null,"link":"/sport/20200428_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_2021","timestamp":"2020. április. 28. 10:18","title":"Ha jövő nyáron sem lehet megtartani, nem lesz olimpia Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon lassú nyitásra készül a kormány, mert ha elsietik a lépést, év végére 400 ezer fölött lehet a betegek száma.","shortLead":"Nagyon lassú nyitásra készül a kormány, mert ha elsietik a lépést, év végére 400 ezer fölött lehet a betegek száma.","id":"20200428_olaszorszag_csokkent_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86926f94-a12e-47e6-a5aa-85d47b38d14c","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_olaszorszag_csokkent_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. április. 28. 21:09","title":"Csökkent az olasz fertőzöttek száma, de így is több mint 105 ezren koronavírusosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az szja-tervezeteket postázzák, de mások is számíthatnak levélre.","shortLead":"Az szja-tervezeteket postázzák, de mások is számíthatnak levélre.","id":"20200429_nav_adobevallas_szja_tervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d115de5-36ee-4750-9f32-b3e1b3b7503b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_nav_adobevallas_szja_tervezet","timestamp":"2020. április. 29. 10:10","title":"300 ezer embernek küld fontos csomagot a NAV a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Tiszteletet érdemel, ahogyan a vakrepülésben navigáló orvosok világszerte leleplezik a koronavírus további gonosz trükkjeit. ","shortLead":"Tiszteletet érdemel, ahogyan a vakrepülésben navigáló orvosok világszerte leleplezik a koronavírus további gonosz...","id":"20200429_lelegeztetogep_heparin_Covid19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cb96a2-4add-4d46-927d-0889912f3174","keywords":null,"link":"/360/20200429_lelegeztetogep_heparin_Covid19","timestamp":"2020. április. 29. 18:00","title":"Kevesebb lélegeztetőgépet? Több heparint? Unortodox próbálkozások a Covid–19 kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2a74c-2656-42be-98ca-6eee166c9777","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Ahogy az már hétfő este sejthető volt, túlmutat az országhatárokon a hiba, amely miatt hétfő estétől akadozott a Vodafone otthoni internetszolgáltatása. Sőt, a gond nem is a Vodafone-nál volt.","shortLead":"Ahogy az már hétfő este sejthető volt, túlmutat az országhatárokon a hiba, amely miatt hétfő estétől akadozott...","id":"20200428_upc_internet_leallas_akadozas_hiba_oka_liberty_global","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2a74c-2656-42be-98ca-6eee166c9777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8744d1a-4652-4ad0-884e-7989262cfc8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_upc_internet_leallas_akadozas_hiba_oka_liberty_global","timestamp":"2020. április. 28. 11:18","title":"Kiderült, miért volt gond a Vodafone UPC-s hálózatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]