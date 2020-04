Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Van, akiből a karantén egy Freddie Mercuryt hoz ki
Az egyik franciaországi erkélyen kisebb csoda történt, másként nem tudjuk értelmezni azt a felemelő jelenetet, amely felkerült a közösségi oldalakra.

A Földközi-tengerbe zuhant egy kanadai helikopter
NATO-gyakorlaton vett részt Olaszország és Görögország között.

Mit tehet meg velem a cégem koronavírus-járvány idején?
Május elsején lép hatályba az a rendelkezés, amely a korábbiaknál nagyobb szabadságot ad a munkaügyi szabályok alkalmazásában. Tényleg élni fognak a cégek a rabszolgatörvény adta lehetőségekkel? Egyáltalán milyen lehetőségeik vannak? És persze: mehetek nyáron szabadságra? – munkajogi kérdéseket tisztázunk Kéri Ádám ügyvéddel, az Adózóna.hu szakértőjével.

Minden nap 99 százalék feletti a Budapest Airport vesztesége
Ennek ellenére is stabil helyzetben vannak, és még egy a vártnál hosszabb visszaesést is átvészelnének, nyilatkozta Rolf Schnitzler. Az ígért bérfejlesztéseket is végrehajtották, még ha a leépítéseket nem is tudják elkerülni.

Hetek óta nem volt ilyen alacsony az elhunytak száma Spanyolországban
Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.

Marabu Féknyúz: Munkanélküli segély helyett

Dr. Belső Nóra: „Pszichés szempontból sokan egy szintre kerültünk"
Hetek óta tart ez a különleges helyzet, amelyhez hasonló lelki alkalmazkodást talán csak nagyszüleink, dédszüleink éltek meg a történelmi múltban. E váratlan szituációban nemcsak a pácienseimnek, de nekem is meg kellett birkóznom a saját félelmeimmel, és újra kellett fogalmaznom egykori orvosi hitvallásomat: fájdalmat csillapítani és nem ártani.

Hasznos funkció érkezett a WhatsApp frissítésével
Bárki számára elérhető funkció érkezett a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppba: a korábbi négy helyett akár nyolc résztvevő is cseveghet egyidejűleg. Tényleg élni fognak a cégek a rabszolgatörvény adta lehetőségekkel? Egyáltalán milyen lehetőségeik vannak? És persze: mehetek nyáron szabadságra? – munkajogi kérdéseket tisztázunk Kéri Ádám ügyvéddel, az Adózóna.hu szakértőjével.","shortLead":"Május elsején lép hatályba az a rendelkezés, amely a korábbiaknál nagyobb szabadságot ad a munkaügyi szabályok...","id":"20200429_munkajog_koronavirus_berkiegeszites_munkaidokeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645387b-0613-49a7-8b3b-1dc52b597998","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_munkajog_koronavirus_berkiegeszites_munkaidokeret","timestamp":"2020. április. 29. 14:00","title":"Mit tehet meg velem a cégem koronavírus-járvány idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ennek ellenére is stabil helyzetben vannak, és még egy a vártnál hosszabb visszaesést is átvészelnének, nyilatkozta Rolf Schnitzler. Az ígért bérfejlesztéseket is végrehajtották, még ha a leépítéseket nem is tudják elkerülni.","shortLead":"Ennek ellenére is stabil helyzetben vannak, és még egy a vártnál hosszabb visszaesést is átvészelnének, nyilatkozta...","id":"20200429_budapest_airport_valsag_Rolf_Schnitzler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fcb7116-d98c-4702-bf7b-840870f486c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd1d32a-a5e4-4f8a-8a7d-7f8b1f2b96d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_budapest_airport_valsag_Rolf_Schnitzler","timestamp":"2020. április. 29. 12:30","title":"Minden nap 99 százalék feletti a Budapest Airport vesztesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","shortLead":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78026dec-5087-4e4a-b26d-56601df45650","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 30. 16:12","title":"Hetek óta nem volt ilyen alacsony az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e495dd59-31f4-432d-9739-824899da8e03","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200429_Marabu_Feknyuz_Munkanelkuli_segely_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e495dd59-31f4-432d-9739-824899da8e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8b58ad-811e-48e9-9582-916d82528821","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Marabu_Feknyuz_Munkanelkuli_segely_helyett","timestamp":"2020. április. 29. 05:30","title":"Marabu Féknyúz: Munkanélküli segély helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7103336-3bb9-423d-9e1e-6549100cf672","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hetek óta tart ez a különleges helyzet, amelyhez hasonló lelki alkalmazkodást talán csak nagyszüleink, dédszüleink éltek meg a történelmi múltban. E váratlan szituációban nemcsak a pácienseimnek, de nekem is meg kellett birkóznom a saját félelmeimmel, és újra kellett fogalmaznom egykori orvosi hitvallásomat: fájdalmat csillapítani és nem ártani.","shortLead":"Hetek óta tart ez a különleges helyzet, amelyhez hasonló lelki alkalmazkodást talán csak nagyszüleink, dédszüleink...","id":"20200430_Dr_Belso_Nora_Psziches_szempontbol_sokan_egy_szintre_kerultunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7103336-3bb9-423d-9e1e-6549100cf672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62427b05-147e-4055-9a9f-d5d750a34ffa","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200430_Dr_Belso_Nora_Psziches_szempontbol_sokan_egy_szintre_kerultunk","timestamp":"2020. április. 30. 13:30","title":"Dr. Belső Nóra: „Pszichés szempontból sokan egy szintre kerültünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bárki számára elérhető funkció érkezett a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppba: a korábbi négy helyett akár nyolc résztvevő is cseveghet egyidejűleg.","shortLead":"Bárki számára elérhető funkció érkezett a Facebook tulajdonában lévő WhatsAppba: a korábbi négy helyett akár nyolc...","id":"20200430_whatsapp_frissites_8_resztvevo_chatben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59da3e6-5e42-4431-8d5b-7b63a8f5d1b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_whatsapp_frissites_8_resztvevo_chatben","timestamp":"2020. április. 30. 10:03","title":"Hasznos funkció érkezett a WhatsApp frissítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]