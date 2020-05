Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7145fabd-2ade-4764-8249-2e14c1030d25","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néha könnyű – vagy legalábbis annak látszik – a diktátorok élete: nem kell mindig komolyan foglalkozni a valósággal, elég, ha a kényúr betiltja a tényeket. Mint ahogy ez most a koronavírus-járvánnyal is történik: ha például büntetik a maszkviselést, akkor járvány sincs. Hosszabb távon azonban visszaüthet a következetes tagadás is. ","shortLead":"Néha könnyű – vagy legalábbis annak látszik – a diktátorok élete: nem kell mindig komolyan foglalkozni a valósággal...","id":"20200501_Igy_irtanak_ok__a_jarvanymentes_diktaturak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7145fabd-2ade-4764-8249-2e14c1030d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a67123-bcf0-4b6a-bcca-f53cc1cb2db0","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_Igy_irtanak_ok__a_jarvanymentes_diktaturak","timestamp":"2020. május. 01. 20:00","title":"Járványmentes diktatúrák, ahol betiltották a tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal minden eddiginél nagyobb erő költözik a PC-kbe.","shortLead":"Hosszas várakozás után az Intel bemutatta az asztali gépekbe szánt új csúcsprocesszorait. A 10. generációs lapkákkal...","id":"20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7e573e-7a5f-4233-a95f-f0404c9de990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c898b350-9636-4ae2-951c-ae6057231bb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_intel_10_generacios_processzor_s_series_orajel_10_magos_processzor","timestamp":"2020. április. 30. 19:03","title":"5,3 GHz lett, maradhat? Megjöttek az Intel asztali gépekbe szánt 10 magos processzorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A piaci várakozásoknak megfelelően 0,00-0,25 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot szerdán az amerikai jegybank kamatdöntő fóruma.","shortLead":"A piaci várakozásoknak megfelelően 0,00-0,25 százalékos sávban tartotta az irányadó kamatot szerdán az amerikai...","id":"20200429_fed_kamatdontes_iranyado_kamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c31e24-0a6a-45e0-b53d-d786881befc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41aa2bd2-ac39-4256-9819-934a026d990a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_fed_kamatdontes_iranyado_kamat","timestamp":"2020. április. 29. 21:06","title":"Nem változott az amerikai jegybank kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea51f079-b7dd-4db2-89f9-5f69686a4547","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína fontos piac az Apple számára, így nem feltétlenül jó hír, hogy egy felmérés szerint nem igazán izgatja az ottaniakat az új, „jóárasított” iPhone.","shortLead":"Kína fontos piac az Apple számára, így nem feltétlenül jó hír, hogy egy felmérés szerint nem igazán izgatja...","id":"20200430_apple_iphone_se_fogadtatasa_kinai_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea51f079-b7dd-4db2-89f9-5f69686a4547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e3bf51-a511-460b-8b60-f87bc3b62eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_apple_iphone_se_fogadtatasa_kinai_felmeres","timestamp":"2020. április. 30. 17:03","title":"Meglepő felmérés: a kínaiak többségét nem érdekli az új olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802749e3-ca77-4ea5-909b-62c85f87f246","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A különleges hatkerekű járművek szinte minden terepviszonyt képesek leküzdeni, és a robbantások sem igazán képesek kárt tenni bennük.","shortLead":"A különleges hatkerekű járművek szinte minden terepviszonyt képesek leküzdeni, és a robbantások sem igazán képesek kárt...","id":"20200430_korkameras_pancelozott_szuperjarmuvek_keszultek_budapesten_komondor_tuzoltosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802749e3-ca77-4ea5-909b-62c85f87f246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15468af6-fc08-483b-8cfa-cf16a0e524f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_korkameras_pancelozott_szuperjarmuvek_keszultek_budapesten_komondor_tuzoltosag","timestamp":"2020. április. 30. 06:41","title":"Körkamerás páncélozott szuper-járművek készültek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8e6f50-fc16-4790-8bcf-9235827962fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple zárt világa miatt nincs könnyű dolga annak, aki beavatkozna az iPhone-ok működésébe. Azonban, mint alább láthatjuk, semmi sem lehetetlen, és ha valaki elszánt, akár két különböző rendszert is futtathat az Apple telefonján.","shortLead":"Az Apple zárt világa miatt nincs könnyű dolga annak, aki beavatkozna az iPhone-ok működésébe. Azonban, mint alább...","id":"20200430_dual_bootol_ios_linux_jailbreakelt_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d8e6f50-fc16-4790-8bcf-9235827962fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06a77ea-c718-4a3c-9c98-dc0a03304bfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_dual_bootol_ios_linux_jailbreakelt_iphone","timestamp":"2020. április. 30. 16:03","title":"Ezt is megoldották: iOS és Linux fut egy 64 bites iPhone-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd539a4-d20d-4fe3-8f59-558d5f03f470","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Otthonukból jelentkeznek a sztárok karantén idején, de nem mindenkinek kellett volna. A Duma Aktuál a legviccesebb jeleneteket állítja pellengérre. ","shortLead":"Otthonukból jelentkeznek a sztárok karantén idején, de nem mindenkinek kellett volna. A Duma Aktuál a legviccesebb...","id":"20200501_Duma_Aktual_sztarvideok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bd539a4-d20d-4fe3-8f59-558d5f03f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c83f99e-a5ee-452f-89ce-467154461d43","keywords":null,"link":"/360/20200501_Duma_Aktual_sztarvideok","timestamp":"2020. május. 01. 20:30","title":"Duma Aktuál: Madonna arcát összecsípték a méhek, Schwarzenegger kekszet oszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hogy ne válasszák újra. ","shortLead":"Hogy ne válasszák újra. ","id":"20200430_koronavirus_jarvany_kina_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4859e56-ac42-4ee0-a93b-b3b13b0a69c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c17619-95cc-47af-ace5-3ffa43bbdeda","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_kina_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. április. 30. 14:48","title":"Trump szerint Kína direkt neki szánta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]