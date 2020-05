Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a07e4ace-1172-4141-9e54-735c99eeac7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia változtatott az Oscar-jelölés szabályain, hogy azok a filmek is esélyesek legyenek a díjra, amiket a koronavírus-járvány miatt csak online tudnak bemutatni.","shortLead":"Az amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia változtatott az Oscar-jelölés szabályain, hogy azok a filmek is...","id":"20200430_oscar_dij_streaming_film_netflix_mozi_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07e4ace-1172-4141-9e54-735c99eeac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a3da39-e7ef-4427-adfa-6cc4527c7119","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_oscar_dij_streaming_film_netflix_mozi_2021","timestamp":"2020. április. 30. 11:03","title":"Örülhet a Netflix, jövőre a csak streamelt filmek is kaphatnak Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d72191-121b-452d-b4a9-69246d3ba5c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A konferenciahívások sokszor nehézkesek, kínosak és eredménytelenek. Most megmutatjuk, hogyan teheti sikeressé és problémamentessé konferencia beszélgetéseit.","shortLead":"A konferenciahívások sokszor nehézkesek, kínosak és eredménytelenek. Most megmutatjuk, hogyan teheti sikeressé és...","id":"20200429_Igy_teheti_problemamentesse_konferenciahivasait__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7d72191-121b-452d-b4a9-69246d3ba5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764613bf-169e-4397-b219-115a9e573ccd","keywords":null,"link":"/360/20200429_Igy_teheti_problemamentesse_konferenciahivasait__video","timestamp":"2020. április. 30. 09:30","title":"Így teheti problémamentessé konferenciahívásait - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241ef1e7-cf60-49eb-a4fe-93cd1382674b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Eurókötvényt bocsátott ki a kormány, mert nem elég kelendőek a lakossági állampapírok.","shortLead":"Eurókötvényt bocsátott ki a kormány, mert nem elég kelendőek a lakossági állampapírok.","id":"202018__devizakotvenyek__megugro_allamadossag__kockazatok__onelterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=241ef1e7-cf60-49eb-a4fe-93cd1382674b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677bea89-efc7-4157-bcd6-42af180d244c","keywords":null,"link":"/360/202018__devizakotvenyek__megugro_allamadossag__kockazatok__onelterites","timestamp":"2020. május. 01. 15:00","title":"Hátraarc a magyar államadósság finanszírozásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","shortLead":"Az elmúlt négy napban 3100-nál is több beteg gyógyult meg az országban.","id":"20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78026dec-5087-4e4a-b26d-56601df45650","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_halalos_aldozatok_szama","timestamp":"2020. április. 30. 16:12","title":"Hetek óta nem volt ilyen alacsony az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul az élet. ","shortLead":"Budapesten és a környező településeken fenntartják a kijárási korlátozásokat, vidéken viszont teljesen újraindul...","id":"20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d64f37b8-26e2-4d43-901b-30b6f433ad0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e5b9e-7671-46ef-9ff5-593d245ef614","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_koronavirus_kijarasi_korlatozas_enyhites_gulyas_gergely_kormanyinfo","timestamp":"2020. április. 30. 11:07","title":"Így változik az élet hétfőtől – a legfontosabb tudnivalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ELTE -n létszámstopot vezettek be a Magyar Narancs értesülései szerint.\r

","shortLead":"Az ELTE -n létszámstopot vezettek be a Magyar Narancs értesülései szerint.\r

","id":"20200430_Tobb_szaz_millio_forintot_von_el_a_kormany_az_egyetemektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84e36dbc-162e-4738-83db-9a3b288ec8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd7d102-7ce9-4359-b173-f3c8f6b06e95","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_Tobb_szaz_millio_forintot_von_el_a_kormany_az_egyetemektol","timestamp":"2020. április. 30. 20:18","title":"Több száz millió forintot von el a kormány az egyetemektől a járványhelyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt több mint hatszázzal csökkent.\r

","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt több mint hatszázzal csökkent.\r

","id":"20200501_28_ezer_folott_a_halottak_szama_de_egyre_kevesebb_a_fertozott_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b2ff2cb-5bf2-4342-869a-4a0a8239ea82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb04bcde-9dbf-4842-ad50-3e4c90f4a284","keywords":null,"link":"/vilag/20200501_28_ezer_folott_a_halottak_szama_de_egyre_kevesebb_a_fertozott_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 01. 19:44","title":"28 ezer fölött a halottak száma, de egyre kevesebb a fertőzött Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kkv-k és az kisebb agrárvállalkozások jutnak lehetőséghez, hogy pénzt szerezzenek.","shortLead":"A kkv-k és az kisebb agrárvállalkozások jutnak lehetőséghez, hogy pénzt szerezzenek.","id":"20200501_Ujabb_hitelekkel_bovult_a_Gazdasagvedelmi_Akcioterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4113fbde-ddb8-4db3-aad1-dc0a7ef5b38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2de5e5b-c305-4938-b3c0-3b6ff857d045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200501_Ujabb_hitelekkel_bovult_a_Gazdasagvedelmi_Akcioterv","timestamp":"2020. május. 01. 09:43","title":"Újabb hitelekkel bővült a Gazdaságvédelmi Akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]