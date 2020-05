Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy üzenetíráskor gyakran előforduló problémának vetne véget az Apple egy már nyilvános szabadalmi terv szerint: szerkeszthetők lennének a már elküldött szöveges üzenetek.","shortLead":"Egy üzenetíráskor gyakran előforduló problémának vetne véget az Apple egy már nyilvános szabadalmi terv szerint...","id":"20200504_apple_iphone_messages_uzenetek_szerkesztesztese_utolag_kuldes_utan_szabadalom_imessage","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46d381e-f91d-4a60-ad10-53369adf33c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_apple_iphone_messages_uzenetek_szerkesztesztese_utolag_kuldes_utan_szabadalom_imessage","timestamp":"2020. május. 04. 11:03","title":"Elküldésük után is szerkeszthető üzenetek jöhetnek az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban csökkent az aktív koronavírusos fertőzöttek és az intenzív osztályon ápolt páciensek száma – közölte hétfőn az olasz polgári védelem.","shortLead":"Olaszországban csökkent az aktív koronavírusos fertőzöttek és az intenzív osztályon ápolt páciensek száma – közölte...","id":"20200504_Olaszorszagban_ismet_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cca2607-1bd1-4b69-b494-eba3d12bf5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200504_Olaszorszagban_ismet_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","timestamp":"2020. május. 04. 19:36","title":"Olaszországban ismét csökkent a kórházban ápoltak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi érezni a „ha valaki egy ujjal is hozzányúl…!” érzését. Akárhogy történik is, az anyai ösztön várja, hogy előbújhasson, és védelmezhesse, szerethesse, táplálhassa a kis porontyot. Vida Ágnes babapszichológus írása anyák napjára.","shortLead":"Van, akiből a pozitív terhességi teszt hozza elő a ragadozót, van, aki pedig csak a szülést követő napokban kezdi...","id":"20200503_Az_anyatigris_szuletese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34980b4-06ff-4bec-8fb1-ed3f871ee3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0738c7-ac11-425b-bd80-3336c8ee7a7d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200503_Az_anyatigris_szuletese","timestamp":"2020. május. 03. 18:15","title":"Az anyatigris születése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"Budapesten a sebességkorlátozás ötlete egészen új, a belga főváros viszont már túl van a társadalmi vitán, a tüntetéssorozatokon és a végső – egyesek szerint drasztikus – döntésen. ","shortLead":"Budapesten a sebességkorlátozás ötlete egészen új, a belga főváros viszont már túl van a társadalmi vitán...","id":"20200503_Befellegzik_a_szaguldozasnak_Brusszelben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a16a9815-2c7d-4702-81d7-341aa8f880d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb45e05f-d086-4f21-9c4f-32342bd253aa","keywords":null,"link":"/360/20200503_Befellegzik_a_szaguldozasnak_Brusszelben","timestamp":"2020. május. 03. 12:30","title":"Brüsszel meglépi azt, amiről Karácsony Gergely egyelőre csak álmodik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"","category":"itthon","description":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló éttermek melléhelyiségeinek használatát nem tiltja a jogszabály. Rövid volt az operatív törzs vasárnapi tájékoztatója.","shortLead":"Nyitott ajtóknál és ablaknál zajlanak majd az érettségik, összesen 44 ezer rendőri intézkedés történt, a megnyíló...","id":"20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7abaacd4-5b6d-4aa4-ade9-0382728e2e7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200503_Az_operativ_torzs_majus_3i_tajekoztatoja_koronavirusjarvany_idejen","timestamp":"2020. május. 03. 11:22","title":"Kitámasztott iskolakapuk, nyitott ablakok mellett érettségiznek majd a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f2b75e-0adb-4e15-88f1-a7f3b0882d6a","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A Gazdasági Versenyhivatal élén sem tört borsot a kormánykörök orra alá Juhász Miklós, akit a koronavírus-járvány árnyékában választottak alkotmánybíróvá.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal élén sem tört borsot a kormánykörök orra alá Juhász Miklós, akit a koronavírus-járvány...","id":"202018__uj_alkotmanybiro__juhasz_miklos__meglepetesember__surranopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5f2b75e-0adb-4e15-88f1-a7f3b0882d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61490ee-a20e-4ca3-86cf-09fae49b9602","keywords":null,"link":"/360/202018__uj_alkotmanybiro__juhasz_miklos__meglepetesember__surranopalya","timestamp":"2020. május. 04. 13:00","title":"Surranópályán jutott az új alkotmánybíró a kádertemetőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546ce9dc-505b-4d4e-b374-a5ffc860a650","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kepler-88 nevű rendszerben már azonosítottak két planétát, most pedig egy harmadikra is rátaláltak. A tömege háromszor nagyobb a Jupiterénél.","shortLead":"A Kepler-88 nevű rendszerben már azonosítottak két planétát, most pedig egy harmadikra is rátaláltak. A tömege...","id":"20200504_kepler_88_d_bolygo_tavoli_naprendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=546ce9dc-505b-4d4e-b374-a5ffc860a650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c2c43a-bb3b-4a7f-85a6-03493dc87f1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200504_kepler_88_d_bolygo_tavoli_naprendszer","timestamp":"2020. május. 04. 10:33","title":"Hatalmas bolygót fedeztek fel egy távoli naprendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f3e917-9093-4f56-8189-60b5c343aaa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus korábbi helyesírási bakiját idézte fel.","shortLead":"Az ellenzéki politikus korábbi helyesírási bakiját idézte fel.","id":"20200504_kocsis_mate_kover_laszlo_kunhalmi_agnes_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1f3e917-9093-4f56-8189-60b5c343aaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a45339d7-619b-4375-8551-fc7ece9a9892","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kocsis_mate_kover_laszlo_kunhalmi_agnes_parlament","timestamp":"2020. május. 04. 17:03","title":"Kocsis Máté lealázta a Kövér László miatt tiltakozó Kunhalmi Ágnest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]