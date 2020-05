Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4187689-f50a-4631-ae58-58de899b316f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha segélyhívást indít a felhasználó, a központba a hívással együtt automatikusan eljutnak egészségügyi adatai is, ha iPhone-t vagy Apple Watch órát használ – ezt ígéri az Apple új fejlesztése, melynek technikai háttere már megtalálható az iOS operációs rendszer új bétájában.","shortLead":"Ha segélyhívást indít a felhasználó, a központba a hívással együtt automatikusan eljutnak egészségügyi adatai is, ha...","id":"20200508_iphone_13_5_medical_id_orvosi_azonosito_elkuldese_beallitas_iphoneon_mentok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4187689-f50a-4631-ae58-58de899b316f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c045967a-7c17-475a-9f54-b5e3af8712f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_iphone_13_5_medical_id_orvosi_azonosito_elkuldese_beallitas_iphoneon_mentok","timestamp":"2020. május. 08. 11:03","title":"Ha valaki iPhone-ról hívja majd a mentőket, a telefon a háttérben átküldi a fontos adatokat a diszpécsernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A médiaszegmensben az idén 74,6 milliárdos csökkenés valószínű.","shortLead":"A médiaszegmensben az idén 74,6 milliárdos csökkenés valószínű.","id":"20200507_Brutalis_visszaesesre_szamitanak_a_media_es_kommunikacios_piacon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f6be7d-a2b5-4ccd-9d44-12d1228fdcab","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Brutalis_visszaesesre_szamitanak_a_media_es_kommunikacios_piacon","timestamp":"2020. május. 07. 21:40","title":"Brutális visszaesésre számítanak a média- és kommunikációs piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is vállalniuk kell, felvételt kell készíteniük, utóbbi jogdíjaitól pedig elbúcsúzhatnak.","shortLead":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki...","id":"202019__muveszeti_tamogatas__munkaalapuan__trianoni_forgatokonyv__kuncog_akrajcar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c82372-d317-4cf7-97ae-675cf44e16c9","keywords":null,"link":"/360/202019__muveszeti_tamogatas__munkaalapuan__trianoni_forgatokonyv__kuncog_akrajcar","timestamp":"2020. május. 08. 10:30","title":"Úgy kapnak segítséget a művészek, hogy igazából a kormánynak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírusölő fesztivált szeptember elejére tervezik.","shortLead":"A vírusölő fesztivált szeptember elejére tervezik.","id":"20200507_koronauzo_fesztival_Fezen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fd8b7b-6f4e-4905-9cd4-daed3356c63d","keywords":null,"link":"/elet/20200507_koronauzo_fesztival_Fezen","timestamp":"2020. május. 07. 18:26","title":"Koronaűző fesztivált szervez a Fezen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5c83b0-db6d-4595-80b2-c6274e96e4e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már \"nemzetgazdasági\" szempontból is kiemelkedő, amit Balázs Attila csinál.","shortLead":"Már \"nemzetgazdasági\" szempontból is kiemelkedő, amit Balázs Attila csinál.","id":"202019_ea_alfa_4_uj_csillag_szuletik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a5c83b0-db6d-4595-80b2-c6274e96e4e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a0f9e4-c748-49f6-8213-cad4589a3e24","keywords":null,"link":"/360/202019_ea_alfa_4_uj_csillag_szuletik","timestamp":"2020. május. 08. 13:00","title":"Tiborcz és Mészáros üzletfele állami gigahitel segítségével épít tízemeleteseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Wagner Group nevű orosz \"biztonsági magáncég\" 800-1200 katonája támogatja Halífa Haftar tábornokot az ENSZ egy bizottsága szerint.","shortLead":"A Wagner Group nevű orosz \"biztonsági magáncég\" 800-1200 katonája támogatja Halífa Haftar tábornokot az ENSZ...","id":"20200507_Orosz_zsoldosok_libia_ensz_haftar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbbef95f-d69b-42f3-b7da-667316158114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d499575e-b0ad-4e44-af19-53b814a5a25d","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Orosz_zsoldosok_libia_ensz_haftar","timestamp":"2020. május. 07. 05:54","title":"Orosz zsoldosok segítik a líbiai kormány székhelyét támadó hadurat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos, Tóth Tamás.","shortLead":"A koronavírus okozta betegség tüneteiről számoltak be a játékokról hazatérő sportolók, köztük egy magyar triatlonos...","id":"20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01f8bf96-ed6f-499b-898b-63a19d10c0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af315fa2-7449-4993-b11c-b16253f21a69","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_katonai_vilagjatekok_vuhan_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 18:30","title":"Már októberben elkaphatták a koronavírust a vuhani katonai világjátékok résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be egy távbeszélgetésbe.","shortLead":"Május közepén érkezhet a Microsoft Teamsbe egy fontos újítás: kétszáznál is többen kapcsolódhatnak be...","id":"20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b3ee6-0fdf-43cf-bd2c-28551792476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011d65c4-ad23-4c5f-b0f9-50df5527e5e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_microsoft_teams_250_resztvevo_egy_chatben","timestamp":"2020. május. 07. 09:33","title":"Újítás jön a Microsoft Teamsbe: most már tényleg bevonhatja az egész céget a beszélgetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]