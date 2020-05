Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"856d9f86-fe85-4474-84ce-699b014549f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előkészítésre 418,43 millió forint közpénzt kapott a Postás Sport Egyesület, de a tornaakadémia tervezésére kiírt közbeszerzést egy 833 milliós ajánlat nyerte.","shortLead":"Az előkészítésre 418,43 millió forint közpénzt kapott a Postás Sport Egyesület, de a tornaakadémia tervezésére kiírt...","id":"20200508_postas_sport_egyesulet_tornaakademia_833_millio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=856d9f86-fe85-4474-84ce-699b014549f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086f8aa0-e2d8-4536-abc1-00fdd6a40645","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_postas_sport_egyesulet_tornaakademia_833_millio","timestamp":"2020. május. 08. 10:35","title":"Duplájára drágul Mészáros Lőrinc ügyvédjének tornaakadémiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Már várják az ajánlatokat a Paks II. kerítésen kívüli építményeinek, köztük több mint háromezer lakóegység tervezésére és a tervek ellenőrzésére. Pakson konténerváros épül, Kalocsán laktanyát építenek át a több mint 10 ezer munkásnak. Az Országgyűlés eközben a középpontban Pakssal kijelölte a közép-dunai kiemelt fejlesztési térséget, ahova egy nem hivatalos minisztériumi prezentáció szerint uniós támogatásokat akarnak koncentrálni.","shortLead":"Már várják az ajánlatokat a Paks II. kerítésen kívüli építményeinek, köztük több mint háromezer lakóegység tervezésére...","id":"20200507_Elkezdodott_a_Paks_II_kontenervarosanak_teto_ala_hozasa_73_milliardert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20a21c2-f210-4c8c-8b38-b7cb1e27ed26","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Elkezdodott_a_Paks_II_kontenervarosanak_teto_ala_hozasa_73_milliardert","timestamp":"2020. május. 08. 14:15","title":"Hétmilliárd forintból kezdik tető alá hozni Paks II. konténervárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8205453b-f2a9-43be-bb8c-a7bac45870b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indul a MADOKE második akciója. ","shortLead":"Indul a MADOKE második akciója. ","id":"20200508_Ujabb_dijnyertes_dokumentumfilmeket_tettek_ingyenesse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8205453b-f2a9-43be-bb8c-a7bac45870b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81b5d44-502e-4006-8ecb-2f2497a4cd00","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Ujabb_dijnyertes_dokumentumfilmeket_tettek_ingyenesse","timestamp":"2020. május. 08. 11:03","title":"Újabb díjnyertes dokumentumfilmeket tettek ingyenessé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudták eladni, amilyük volt, odaadták hát ingyen.","shortLead":"Nem tudták eladni, amilyük volt, odaadták hát ingyen.","id":"20200508_sor_sorfozde_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8ec482-8ed9-4b6a-9a71-7563928463a5","keywords":null,"link":"/elet/20200508_sor_sorfozde_nemetorszag","timestamp":"2020. május. 08. 11:08","title":"A sörimádók egyik legnagyobb álmát teljesítette egy német főzde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, amit egy járvány sem tud elsöpörni.","shortLead":"Van, amit egy járvány sem tud elsöpörni.","id":"20200508_kormanyzati_plakat_tajekoztatas_balasy_gyula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dcc4565-9f5f-4333-a2ed-76482b9ee037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ad408d-98d3-411f-be99-1636589681c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_kormanyzati_plakat_tajekoztatas_balasy_gyula","timestamp":"2020. május. 08. 11:59","title":"Hatmilliárdos kampánymegbízást kap Balásy Gyula cége Rogánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3859cd8f-b7b6-4f2b-ae36-2f2b656d8e51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyáron már forgalomba is kerül a Mercedes E-osztály frissített változata, amelyben az egyik legszembetűnőbb fejlesztés maga a kormánykerék.","shortLead":"A nyáron már forgalomba is kerül a Mercedes E-osztály frissített változata, amelyben az egyik legszembetűnőbb...","id":"20200508_A_legujabb_Mercedesben_mar_teljesen_kutyudzsungel_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3859cd8f-b7b6-4f2b-ae36-2f2b656d8e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e5d87b-f2fe-4a0e-9ec3-055db8696853","keywords":null,"link":"/cegauto/20200508_A_legujabb_Mercedesben_mar_teljesen_kutyudzsungel_a_kormany","timestamp":"2020. május. 08. 13:40","title":"A Mercedes kicsit megint feltalálta a kormánykereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e245cddc-e974-4845-8d46-bf19ce44cc73","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dzsúdószövetség nem javasolja a beltéri edzéseket.","shortLead":"A dzsúdószövetség nem javasolja a beltéri edzéseket.","id":"20200509_Ha_dzsudozna_inkabb_szabadteren_tegye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e245cddc-e974-4845-8d46-bf19ce44cc73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545a2b63-2fe4-4eab-99d5-ba0c1b1e8234","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Ha_dzsudozna_inkabb_szabadteren_tegye","timestamp":"2020. május. 09. 13:39","title":"Ha dzsúdózna, inkább szabadtéren tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7098741-44d6-4e61-a176-99ab5d325490","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rock and roll úttörője 87 éves volt.","shortLead":"A rock and roll úttörője 87 éves volt.","id":"20200509_Meghalt_Little_Richard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7098741-44d6-4e61-a176-99ab5d325490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3654571e-44cd-44e1-8653-cb59882af3b4","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Meghalt_Little_Richard","timestamp":"2020. május. 09. 15:59","title":"Meghalt Little Richard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]