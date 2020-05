Donald Trump többször is kijelentette, hogy Amerikában végzik a legtöbb koronavírus-tesztet a világon. Az amerikai elnök hétfőn sajtótájékoztatót tartott, amelyen a CBS News riportere arra volt kiváncsi, hogy miért dicsekednek a tesztek magas számával, amikor az (népességarányosan) nem is annyira kiemelkedő más országokhoz képest, számolt be a CNN.

Az ázsiai-amerikai újságíró, Weijia Jiang megkérdezte, hogy miért kell a koronavírus-tesztelést egy versenynek tekinteni, amikor több mint 80 000 amerikai halt már meg eddig a fertőzés miatt.

Trump azt válaszolta, hogy az egész világon sokan halnak meg, nem csak Amerikában, az újságíró pedig forduljon Kínához a válaszért.

Ne engem kérdezzen. Kérdezze Kínát, ok? Ha megkérdezi, nagyon meglepő választ kaphat"

- mondta az amerikai elnök, aki egyből megszólított egy újabb újságírót, de Jiang nem hagyta annyiban, sérelmezte, hogy az elnök miért pont ezt válaszolta neki. Tudni kell, hogy a CBS riportere Kínában született, kétéves korában költözött a szüleivel az USA-ba.

Trump azt válaszolta, hogy nem neki címezte a kérdést, és ismét megpróbálta megszólítani a következő újságírót.

A CNN munkatársára mutatott, ő azonban mégsem tehette fel a kérdést. Kaitlan Collins elmondta, hogy megvárná, amíg a kollégája befejezi, de neki is lennének kérdései.

Az elnök ekkor nem reagált, hanem egyből a következőt szólította, Collins így annak ellenére nem kérdezhetett, hogy Trump korábban rá mutatott.

Az elnök végül nem várta meg, míg bárki kérdez, berekesztette a sajtótájékoztatót. A jelenet a CNN videójában végignézhető.