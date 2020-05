Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc2a86a-77b7-4240-988b-398519a0ff8c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőtől a Váci Egyházmegyében már lehetnek misék, de a veszélyeztetetteknek nem ajánlják a részvételt","shortLead":"Hétfőtől a Váci Egyházmegyében már lehetnek misék, de a veszélyeztetetteknek nem ajánlják a részvételt","id":"20200515_Lazit_a_korlatozasokon_a_katolikus_egyhaz_de_meg_mindig_nem_lehet_mindenhol_misezni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc2a86a-77b7-4240-988b-398519a0ff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a2d346-e292-48b6-8ecb-4289ae6ce7f6","keywords":null,"link":"/elet/20200515_Lazit_a_korlatozasokon_a_katolikus_egyhaz_de_meg_mindig_nem_lehet_mindenhol_misezni","timestamp":"2020. május. 15. 21:52","title":"Lazítanak a korlátozásokon a püspökségek, de még mindig nem lehet mindenhol misézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új eljárás nemcsak arra lehet jó, hogy eltüntesse a közép-amerikai partokat elárasztó hínárt, de még a műanyag hulladékot is segíthet eltüntetni, miközben bioüzemanyag készül.","shortLead":"Egy új eljárás nemcsak arra lehet jó, hogy eltüntesse a közép-amerikai partokat elárasztó hínárt, de még a műanyag...","id":"20200515_hinarok_bio_uzemanyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17984b0d-35d3-4cd7-8052-d8faaa81e753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b26773-336c-40dc-ab77-0a082900f138","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_hinarok_bio_uzemanyag","timestamp":"2020. május. 15. 18:30","title":"Üzemanyagot csinálnának a hínárból, így kezelnék a Karib-tenger növénygondját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenőrzés során megállapították, hogy az idősek védelme érdekében ebben az intézményben is további járványügyi intézkedésekre van szükség.","shortLead":"Az ellenőrzés során megállapították, hogy az idősek védelme érdekében ebben az intézményben is további járványügyi...","id":"20200516_A_fovarosi_kormanyhivatal_szerint_a_Kamaraerdei_uti_idosotthonban_is_tovabbi_jarvanyugyi_intezkedesekre_van_szukseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e73363-d490-4bbd-b701-71346fb02026","keywords":null,"link":"/itthon/20200516_A_fovarosi_kormanyhivatal_szerint_a_Kamaraerdei_uti_idosotthonban_is_tovabbi_jarvanyugyi_intezkedesekre_van_szukseg","timestamp":"2020. május. 16. 10:36","title":"A fővárosi kormányhivatal szerint a Kamaraerdei úti idősotthonban is további járványügyi intézkedésekre van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","shortLead":"A Budavári Országos Villamos Teherelosztó megmentésért építészek, műemlékvédők is felszólaltak, hiába. ","id":"20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff4e2c1-5b96-4a53-86aa-9d68b10c892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb762acf-b6f8-4e89-a93e-9a25c7ac4e7f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200517_Lebontjak_Budai_Var_villamos_tehereloszt","timestamp":"2020. május. 17. 09:37","title":"Lebontják a Budai Vár egyik legmegosztóbb épületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kisbabák sírása természetadta figyelemfelkeltő sírás. A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság, amelyet enyhíteni kell az egyén egészségének megőrzése érdekében - vallja Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író.","shortLead":"A kisbabák sírása természetadta figyelemfelkeltő sírás. A magány éppolyan érzés, mint az éhség vagy a szomjúság...","id":"20200515_Ezert_nem_erdemes_sirni_hagyni_a_kisbabakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd07fbc3-bfd2-482e-9efd-1dfba36a1f1a","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200515_Ezert_nem_erdemes_sirni_hagyni_a_kisbabakat","timestamp":"2020. május. 15. 19:15","title":"Ezért nem érdemes sírni hagyni a kisbabákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházak az ágyak jobb kihasználása érdekében tárgyalhatnak egymással.","shortLead":"A kórházak az ágyak jobb kihasználása érdekében tárgyalhatnak egymással.","id":"20200515_emmi_korhazak_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd904c92-33b2-418d-9e39-688f7eb66c9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_emmi_korhazak_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 17:53","title":"A kiürített ágyak harmadát újra használhatják hétfőtől a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d26755a-e206-41c3-8b8f-350f39f6e134","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az MTA elnöke szerint a járvány bizonyítja, hogy \"nem lehet a tudománynak hátat fordítani\". Azonban sok a bizonytalanság, egy racionálisnak tűnő döntés lehet rossz döntés végül - véli a matematikus. Ígéretes kutatások zajlanak idehaza a koronavírus tünteinek enyhítésére, az év vége hozhat áttörést gyógyszer fronton. A populizmust kifejezetten veszélyes iránynak látja Lovász, s beszél a miniszterelnöki vizitről és arról is, mi a jó a Zoomon bonyolított családi találkozóban.","shortLead":"Az MTA elnöke szerint a járvány bizonyítja, hogy \"nem lehet a tudománynak hátat fordítani\". Azonban sok...","id":"20200514_Lovasz_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d26755a-e206-41c3-8b8f-350f39f6e134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04ebdc4-70e8-4923-b602-af2640a6ed7e","keywords":null,"link":"/360/20200514_Lovasz_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 16. 17:00","title":"Lovász László a Home office-ban: \"A járvány terjedése apró, véletlenszerű eseményektől függ\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3509 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 beteg.","shortLead":"3509 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 3 beteg.","id":"20200517_36_uj_fertozottet_talaltak_3_koronavirusos_beteg_elhunyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68b990f0-81de-42b6-ac3a-eba1f03ecab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daef9f69-3eaf-471e-bcf8-fb0e379d9aca","keywords":null,"link":"/itthon/20200517_36_uj_fertozottet_talaltak_3_koronavirusos_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 17. 07:19","title":"36 új fertőzöttet találtak, 3 koronavírusos beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]