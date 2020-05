Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csehországgal és Szlovákiával is megállapodott erről az osztrák kormány.\r

","shortLead":"Csehországgal és Szlovákiával is megállapodott erről az osztrák kormány.\r

","id":"20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_magyarorszag_hatarnyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24160a7-3532-4fdf-bd7b-fda8e122cdc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_koronavirus_jarvany_fertozes_ausztria_magyarorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. május. 16. 17:58","title":"Magyarország felé is megnyílik az osztrák határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A januári tragédia kilenc ember halálát okozta, köztük a kosaraslegenda 13 éves kislányáét.","shortLead":"A januári tragédia kilenc ember halálát okozta, köztük a kosaraslegenda 13 éves kislányáét.","id":"20200516_kobe_bryant_halalos_helikopter_baleset_jelents","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07dc4815-d327-4576-967e-160d0449f9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae0777a-fbe2-4660-b9c1-64ad676ec017","keywords":null,"link":"/elet/20200516_kobe_bryant_halalos_helikopter_baleset_jelents","timestamp":"2020. május. 16. 11:51","title":"Közzétették a jelentést Kobe Bryanték halálos helikopterbalesetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99be4368-8a8a-4fbd-b802-cbf93734d9c6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre több gondja van Oroszországnak az Olaszországnak és az USA-nak küldött segélyküldeményekkel. Már a szállítások napjaiban is botrányok kísérték az ügyleteket, és most kiderült, azokból a lélegeztetőgépekből is jutott külföldre, amelyek Szentpéterváron és Moszkvában is halálos kórháztüzeket okoztak. ","shortLead":"Egyre több gondja van Oroszországnak az Olaszországnak és az USA-nak küldött segélyküldeményekkel. Már a szállítások...","id":"20200517_Az_Olaszorszagnak_es_az_USAnak_juttatott_orosz_segely_kinos_utoelete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99be4368-8a8a-4fbd-b802-cbf93734d9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c27590-4591-40fd-abdf-7f19ff116cae","keywords":null,"link":"/vilag/20200517_Az_Olaszorszagnak_es_az_USAnak_juttatott_orosz_segely_kinos_utoelete","timestamp":"2020. május. 17. 14:00","title":"Tűzveszélyes, trükkös, törvénytelen - egy orosz segély kínos utóélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget jelenthetne a koronavírus elleni harcban.","shortLead":"Harvardi tudósok egy már bevált technikát felhasználva olyan védőeszközt fejlesztenek, amely nagy segítséget...","id":"20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d964c2-986c-4116-9dcf-dfa56fac1881","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_arcmaszk_koronavirus_mit_zika_maszk","timestamp":"2020. május. 16. 21:46","title":"Készül az arcmaszk, amely világít, ha észleli a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyebben megtalálható a tengerek műanyagszennyezése, mint gondolnánk. Ezt sugallják holland és ausztrál kutatók.","shortLead":"Könnyebben megtalálható a tengerek műanyagszennyezése, mint gondolnánk. Ezt sugallják holland és ausztrál kutatók.","id":"202020_tengerszennyezes_aparton_elfujta_aszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bd9c93-9756-4452-a618-86173a649571","keywords":null,"link":"/360/202020_tengerszennyezes_aparton_elfujta_aszel","timestamp":"2020. május. 16. 14:15","title":"Zömmel saját szemetüket kapják a tengert szennyező országok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfb9ca2-90f0-43f8-83c0-ad335baecb9a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szemerey Zoltán és Tamás pécsi érdekeltségeik számát gyarapították.","shortLead":"Szemerey Zoltán és Tamás pécsi érdekeltségeik számát gyarapították.","id":"202020_guala_szolgaltato_szemereyekpecsi_bizniszei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdfb9ca2-90f0-43f8-83c0-ad335baecb9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ddafa2-b0fc-4573-9484-b207c3423a24","keywords":null,"link":"/360/202020_guala_szolgaltato_szemereyekpecsi_bizniszei","timestamp":"2020. május. 16. 08:30","title":"Matolcsy unokatestvérei sörgyáruk mellé vettek egy mulatót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","shortLead":"Egy kanadai startup emberi közreműködés nélkül borítaná be fákkal a kopár vagy leégett területeket.","id":"20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aec88e06-1962-41e3-afb5-18b65efd4d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e58caa0-967f-4702-993d-de8d51cc2f32","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_dron_flash_forest_faultetes_fasitas","timestamp":"2020. május. 16. 15:28","title":"Egy hónap alatt 40 ezer fát ültetnek ezek a különleges drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A madarak és fák napja után igen szomorú jelenet fogadta a balatonkenesei lakosokat.","shortLead":"A madarak és fák napja után igen szomorú jelenet fogadta a balatonkenesei lakosokat.","id":"20200516_fakivagas_favagas_pellet_balatonkenese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cbcdf9-a166-48e7-a031-0d664fe67dc2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200516_fakivagas_favagas_pellet_balatonkenese","timestamp":"2020. május. 16. 15:54","title":"Szinte az összes fát kivágták egy focipályányi területen Balatonkenesén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]