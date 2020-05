Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e5dcdf2-c1cb-4043-965b-9631b29a0fe6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak ruhát, cipőt, elektronikát hoznak a konténerszállító hajók Ázsiából, hanem mérgező gázokat is. ","shortLead":"Nemcsak ruhát, cipőt, elektronikát hoznak a konténerszállító hajók Ázsiából, hanem mérgező gázokat is. ","id":"202020_mergezo_kontenerek_gazimport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e5dcdf2-c1cb-4043-965b-9631b29a0fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f730c-0752-4b16-b561-cf4f8ccb56e5","keywords":null,"link":"/360/202020_mergezo_kontenerek_gazimport","timestamp":"2020. május. 18. 12:00","title":"Jobb, ha vigyáz a frissen importált termékek kinyitásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új információkat osztott meg az amerikai haditengerészet a pilótái által 2014-ben regisztrált levegőbéli jelenségről.","shortLead":"Új információkat osztott meg az amerikai haditengerészet a pilótái által 2014-ben regisztrált levegőbéli jelenségről.","id":"20200518_ufovideo_ufoeszleles_ufo_amerikai_hadsereg_haditengereszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d447172a-eebc-48f3-8ebd-f257f4feeaa5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_ufovideo_ufoeszleles_ufo_amerikai_hadsereg_haditengereszet","timestamp":"2020. május. 18. 08:33","title":"Mégsem mondott el mindent az UFO-videókról a Pentagon, most újabb infók kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","shortLead":"Az elmúlt másfél éve folyamatosan sérült volt, most úgy döntött, vége.","id":"20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a53de-7b9b-42b7-ba24-0ad7388ccbd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b356da-450e-4aaf-b998-4772c5f6b430","keywords":null,"link":"/sport/20200519_korcsmar_Zsolt_visszavonulas","timestamp":"2020. május. 19. 16:29","title":"Korcsmár Zsolt bejelentette a visszavonulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezetükben jelenlévő vírus nem képes szaporodni egy dél-koreai kutatás szerint.","shortLead":"A szervezetükben jelenlévő vírus nem képes szaporodni egy dél-koreai kutatás szerint.","id":"20200519_koronavirus_fertozes_del_korea_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54f8e02c-9728-4f63-a401-9f28db9d1bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bdf211-aa71-41dd-8af3-f7b8d2547013","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_fertozes_del_korea_kutatas","timestamp":"2020. május. 19. 08:58","title":"Úgy tűnik, nem fertőz, akinek gyógyulása után is pozitív a koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7187e6-ef32-4d97-80f1-1a9c4cf79ca3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kedd reggel újabb koronavírusos magyarokat találtak - velük együtt 3556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országban. A kormány közben pedig fojtó nyakörvet rak az amúgy is nehéz helyzetben lévő települési önkormányzatokra. Járványhírek a hvg.hu-n.","shortLead":"A kedd reggel újabb koronavírusos magyarokat találtak - velük együtt 3556 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma...","id":"20200519_koronavirus_magyarorszag_fertozes_megszoritas_onkormanyzat_percrol_percre_majus_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae7187e6-ef32-4d97-80f1-1a9c4cf79ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c448267-9f52-4483-8576-fba335dd26c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_koronavirus_magyarorszag_fertozes_megszoritas_onkormanyzat_percrol_percre_majus_19","timestamp":"2020. május. 19. 07:53","title":"Öttel nőtt a vírus magyarországi áldozatainak száma, komoly megszorítások az önkormányzatoknál - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dda6b4-c99d-4672-9b4a-7a5b088867a6","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nagyot álmodtak a horgászturizmus fejlesztésére kidolgozott tervek készítői, de elképzeléseik megvalósítása lekerült a napirendről. Pedig az idegenforgalomnak most, a járványválságban minden segítség jól jönne.","shortLead":"Nagyot álmodtak a horgászturizmus fejlesztésére kidolgozott tervek készítői, de elképzeléseik megvalósítása lekerült...","id":"202020__horgaszat__turizmus__homalyos_viszonyok__eluszott_fejlesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1dda6b4-c99d-4672-9b4a-7a5b088867a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beda346-ce7f-486c-a8c5-f8cc7cbafb4d","keywords":null,"link":"/360/202020__horgaszat__turizmus__homalyos_viszonyok__eluszott_fejlesztes","timestamp":"2020. május. 19. 16:30","title":"A horgászparadicsomi tervek elúsztak, 1200 tonna ponttyal vigasztalják a pecásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31764290-5636-482b-a345-bae4ef566e47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente jönnek ki az újabb, jobb, fejlettebb okostelefon-modellek, így hamar leértékelődnek azok, amelyekért korábban akár mélyen kellett a pénztárcába nyúlni. De vajon mely telefonok veszítenek legjobban az értékükből? Az androidosok? Az iPhone-ok?","shortLead":"Évente jönnek ki az újabb, jobb, fejlettebb okostelefon-modellek, így hamar leértékelődnek azok, amelyekért korábban...","id":"20200519_hasznalt_okostelefonok_ertekvesztese_androidos_mobil_iphone_tartja_az_arat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31764290-5636-482b-a345-bae4ef566e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6332897-a3cd-45c2-9b5c-329cdfbb1b80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_hasznalt_okostelefonok_ertekvesztese_androidos_mobil_iphone_tartja_az_arat","timestamp":"2020. május. 19. 08:03","title":"Milyen telefont éri meg venni? Melyik mennyire tartja az értékét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak. Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, és a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak...","id":"20200518_budapest_kijarasi_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f1ff63-4dcd-4810-ac43-987810b3e56e","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_budapest_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 18. 05:07","title":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]