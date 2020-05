Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy apróságról elfeledkezett a kormány, de most észbe kaptak.","shortLead":"Egy apróságról elfeledkezett a kormány, de most észbe kaptak.","id":"20200521_god_samsung_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2e7fd5b-a03f-4128-95b8-bb6656d9ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d837e99-eb74-486e-9360-be3de959f785","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_god_samsung_fejlesztes","timestamp":"2020. május. 21. 13:35","title":"Göddel már nem kell megállapodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az otthonban rendkívül súlyos helyzet alakult ki, a koronavírus miatt több mint 40 lakó elhunyt, több mint háromszázan megbetegedtek.","shortLead":"Az otthonban rendkívül súlyos helyzet alakult ki, a koronavírus miatt több mint 40 lakó elhunyt, több mint háromszázan...","id":"20200521_Nyugdijazast_kerte_a_Pesti_uti_Idosotthon_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b606607-7289-4dcc-a00c-80560dbe2b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Nyugdijazast_kerte_a_Pesti_uti_Idosotthon_igazgatoja","timestamp":"2020. május. 21. 15:56","title":"Nyugdíjazását kérte a Pesti úti Idősotthon igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06421e2b-d97b-4573-8049-dccaef996bb4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg egy észak-koreait! című riportkötetet. \"Úgy tűnik, vannak dolgok, amiket még az észak-korai rezsim sem képes a befolyása alatt tartani\", mondja a könyvben nyilatkozó egyik észak-koreai menekült. De hogyan szórakoznak – fogyasztanak alkoholt és töltik szerencsejátékokat az idejüket – az észak-koreaiak? Erről szól sorozatunk hetedik része.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek sorozatban kiadott, Daniel Tudor által szerkesztett Kérdezz meg...","id":"20200520_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_7_resz__Sufnituning_alkohol_es_szerencsejatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06421e2b-d97b-4573-8049-dccaef996bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa06e4b-a8dc-433c-a184-87550536c213","keywords":null,"link":"/360/20200520_Kerdezz_meg_egy_eszakkoreait_7_resz__Sufnituning_alkohol_es_szerencsejatek","timestamp":"2020. május. 20. 19:00","title":"Kérdezz meg egy észak-koreait! 7. rész – Sufnituning: alkohol és szerencsejáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 3641-en fertőződtek meg hazánkban, világszerte pedig már 5 millióan. Az Egyesült Államokban százezerhez közelít a halálos áldozatok száma. Koronavírus-hírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Már 3641-en fertőződtek meg hazánkban, világszerte pedig már 5 millióan. Az Egyesült Államokban százezerhez közelít...","id":"20200521_Ujabb_43_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon_az_Egyesult_Allamokban_mar_95_ezer_halott_van__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b17841a-20ec-4641-b788-5f76bf11d2de","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Ujabb_43_fertozottet_talaltak_Magyarorszagon_az_Egyesult_Allamokban_mar_95_ezer_halott_van__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 21. 07:20","title":"Újabb 43 fertőzöttet találtak Magyarországon, az Egyesült Államokban már 95 ezer halott van – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat embert állítottak elő, a nyomozás folyik.","shortLead":"Hat embert állítottak elő, a nyomozás folyik.","id":"20200522_Elfogtak_a_Deak_teri_keselot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8aa6a5-4f65-4661-b754-64957012fc09","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Elfogtak_a_Deak_teri_keselot","timestamp":"2020. május. 22. 09:41","title":"Elfogták a Deák téri késelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Irgalmatlanul feltorlódott a sor az étterem közelében.","shortLead":"Irgalmatlanul feltorlódott a sor az étterem közelében.","id":"20200521_Brutalis_dugot_okozott_a_McDonalds_ujranyitasa_Watfordban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7527de-c91d-4b7a-bf89-a9f49d17c17d","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_Brutalis_dugot_okozott_a_McDonalds_ujranyitasa_Watfordban","timestamp":"2020. május. 21. 12:59","title":"Brutális dugót okozott a McDonald's újranyitása Watfordban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnek be, ételt nem fognak felszolgálni.","shortLead":"Szigorú biztonsági intézkedéseket vezetnek be, ételt nem fognak felszolgálni.","id":"20200521_easyjet_legitarsasag_repules_ujraindul_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b025f688-b9dd-45c3-bff3-aa03cd21c0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a2cfad6-7f50-4e3a-8e5a-e9ad7ba3ad30","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_easyjet_legitarsasag_repules_ujraindul_koronavirus","timestamp":"2020. május. 21. 12:16","title":"Június közepétől újra repülnek az easyJet gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orosz kötődésű THM Hungary Invest Zrt. megveszi a vállalat 90 százalékát a magyar államtól.","shortLead":"Az orosz kötődésű THM Hungary Invest Zrt. megveszi a vállalat 90 százalékát a magyar államtól.","id":"20200520_Orosz_kezbe_kerult_a_Dunakeszi_Jarmujavito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ece16b37-3819-4802-9735-d449a273bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444ce2d6-c3b9-4940-9ba4-284944ac0855","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_Orosz_kezbe_kerult_a_Dunakeszi_Jarmujavito","timestamp":"2020. május. 20. 18:31","title":"Orosz kézbe került a Dunakeszi Járműjavító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]