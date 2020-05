Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","shortLead":"A Volkswagen Kübelwagen igazán stílusos alap egy átalakításhoz.","id":"20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfee2ee0-970e-4056-81cb-0be9249f82f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621e2dc5-6d62-45e4-9b15-60b14e1221be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Kulfoldon_is_felfigyeltek_a_borbe_varrt_magyar_VW_kabrio_csapatszallitora","timestamp":"2020. május. 21. 17:05","title":"Külföldön is felfigyeltek a bőrbe varrt magyar Volkswagen csapatszállítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"II. Erzsébet brit uralkodó soron kívül tünteti ki a százéves veteránt.","id":"20200520_tom_moore_adomanygyujtes_veteran_ii_erzsebet_lovagga_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b0a1-242c-4958-b837-732a967f177a","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_tom_moore_adomanygyujtes_veteran_ii_erzsebet_lovagga_ut","timestamp":"2020. május. 20. 10:28","title":"Lovaggá ütik Tom századost, aki 13 milliárd forintot gyűjtött a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555","c_author":"","category":"vilag","description":"Miközben több országban visszaszorulóban van a járvány, minden eddiginél többen betegedtek meg 24 óra alatt. ","id":"20200521_Rekordot_dontott_a_napi_fertozesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb8aa8a1-c59d-4506-b589-a73af71aa555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b472938f-3671-4d63-97c5-31099f38be1e","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_Rekordot_dontott_a_napi_fertozesek_szama","timestamp":"2020. május. 21. 05:33","title":"Rekordot döntött a napi fertőzések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad4fbd2-ca6a-4fff-a668-187b9f916167","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megrongálták a kenuslegenda sírját.","shortLead":"Megrongálták a kenuslegenda sírját.","id":"20200520_wichmann_tamas_sir_kereszt_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ad4fbd2-ca6a-4fff-a668-187b9f916167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ecc4d-7da2-4ff0-91f7-548252170930","keywords":null,"link":"/elet/20200520_wichmann_tamas_sir_kereszt_lopas","timestamp":"2020. május. 20. 15:31","title":"Ellopták Wichmann Tamás sírjáról a keresztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","shortLead":"Idén is megrendezik Debrecenben a virágkarnevált augusztus 20-án, csak másképpen, mint az elmúlt fél évszázadban.","id":"20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18a90d4d-e562-478e-a4a9-00aad3a62ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae74924-ef3c-4dca-8516-4ec7f155fac2","keywords":null,"link":"/elet/20200522_A_viragkarneval_sem_olyan_lesz_mint_eddig","timestamp":"2020. május. 22. 08:55","title":"A virágkarnevál sem olyan lesz, mint eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a308969-3c8b-4864-a460-2549baaf02b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalábbis a rendőrség azt mondja nem az övék. ","id":"20200521_Egyelore_nincs_gazdaja_a_Vaci_uti_uj_traffipaxnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a308969-3c8b-4864-a460-2549baaf02b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c805a044-33e5-4b38-b469-4fb1f2763061","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Egyelore_nincs_gazdaja_a_Vaci_uti_uj_traffipaxnak","timestamp":"2020. május. 21. 11:20","title":"Egyelőre nem tudni, ki a gazdája a Váci úti új traffipaxnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereg toborzást végző csapata is új megoldásokhoz kénytelen nyúlni a járvánnyal jött kijárási korlátozások miatt.","shortLead":"Az amerikai hadsereg toborzást végző csapata is új megoldásokhoz kénytelen nyúlni a járvánnyal jött kijárási...","id":"20200521_jarvany_kijarasi_korlatozas_call_of_duty_amerikai_hadsereg_katonak_toborzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b94f5cc-e56d-4ba8-a026-edea2ad15023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df46c1a-ee81-41d5-8dcd-c2287f40ca95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_jarvany_kijarasi_korlatozas_call_of_duty_amerikai_hadsereg_katonak_toborzas","timestamp":"2020. május. 21. 16:03","title":"A járvány miatt a Call of Dutyval toboroz újoncokat az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fea702a-409c-48d2-8d7d-e70bc65db573","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy ritka, felnőtt korára fogatlanná váló dinoszaurusz megkövesedett maradványát azonosították Ausztráliában. Ez az első Elaphrosaurus-lelet, amelyet a kontinensen találtak.","shortLead":"Egy ritka, felnőtt korára fogatlanná váló dinoszaurusz megkövesedett maradványát azonosították Ausztráliában...","id":"20200521_elaphrosaurus_lelet_ausztralia_dinoszaurusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fea702a-409c-48d2-8d7d-e70bc65db573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"054edd87-0100-4f3c-a17a-3fa063a0644b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_elaphrosaurus_lelet_ausztralia_dinoszaurusz","timestamp":"2020. május. 21. 13:03","title":"Fogatlan dinoszaurusz maradványaira bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]