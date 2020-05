Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","shortLead":"Úgy számolnak, hogy a korlátozás feloldása után egy-két héttel már ismét ugyanannyian fognak plázázni, mint korábban.","id":"20200522_plaza_mbsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5f5908a-eba2-4746-8245-806db45d5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62143da2-3edb-4ff3-9237-2ba4fb020966","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_plaza_mbsz","timestamp":"2020. május. 22. 10:15","title":"Heteken belül megtelhetnek a fővárosi plázák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Romániában igen erőteljes hatása van a koronavírus-járványnak.","shortLead":"Romániában igen erőteljes hatása van a koronavírus-járványnak.","id":"20200522_munkahelyek_megszunese_elbocsatas_jarvany_koronavirus_romania_gazdasagi_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31527abb-2825-4d2b-8304-9a847ccd1bcd","keywords":null,"link":"/kkv/20200522_munkahelyek_megszunese_elbocsatas_jarvany_koronavirus_romania_gazdasagi_valsag","timestamp":"2020. május. 22. 18:36","title":"Két hónap alatt 403 ezer munkahely szűnt meg a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálos áldozatokon kívül más nem sérült meg, a sértetti kör szerepe még tisztázatlan. Jelenleg is tartanak a kihallgatások.","shortLead":"A halálos áldozatokon kívül más nem sérült meg, a sértetti kör szerepe még tisztázatlan. Jelenleg is tartanak...","id":"20200522_keseles_deak_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b961bb5a-e1d9-4042-9536-c2661c9dafda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd97d5f-7ad7-462f-baab-032463b233aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_keseles_deak_ter","timestamp":"2020. május. 22. 14:54","title":"Deák téri gyilkosság: fiatalok estek egymásnak, a késelő éppen csak 18 múlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dc9738-150e-44df-af3e-c6d1259bdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Linuxos programokat is futtatni lehet majd a Windows 10 rendszeren.","shortLead":"Linuxos programokat is futtatni lehet majd a Windows 10 rendszeren.","id":"20200522_microsoft_windows_10_linux_gui_alkalamzas_futtatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60dc9738-150e-44df-af3e-c6d1259bdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb581885-fc9e-471f-a0cd-0b27bc1e8f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_microsoft_windows_10_linux_gui_alkalamzas_futtatasa","timestamp":"2020. május. 22. 10:33","title":"\"Rákos daganatnak\" tartotta a Microsoft a Linuxot, de óriásit fordult a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat reggel Magyarországra.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat...","id":"20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e719af89-a9e9-434b-89e0-351f3dd13e49","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","timestamp":"2020. május. 23. 15:01","title":"Szijjártó Péter: Magyarország elsők között tesztelheti a japán Avigan gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza a védekezést.","shortLead":"Bangóné Borbély Ildikó hívta fel a figyelmet az esztergomi nő halálára, a kormánypárt szerint a baloldal akadályozza...","id":"20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2872d8cf-4d4a-4b45-98ea-bda48a199831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0d7644-423f-4e5c-97e4-90bf2eada6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_Dudalgatas_hatbatamadas_Brusszel__reagalt_a_Fidesz_a_korhazban_elhunyt_33_eves_no_ugyere","timestamp":"2020. május. 22. 16:30","title":"Dudálgatás, hátbatámadás, Brüsszel – reagált a Fidesz a kórházban elhunyt 33 éves nő ügyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e8774d-c880-48fc-a2de-2cb624055a2e","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Akkoriban az egyik leggazdagabb vállalkozó volt, az MDF színeiben politizált, de rengeteget bírálta Antall József pártját. A HVG 1990 októberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Akkoriban az egyik leggazdagabb vállalkozó volt, az MDF színeiben politizált, de rengeteget bírálta Antall József...","id":"20200523_Rendszervaltok30__Palotas_Janos_hvgportre_1990","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38e8774d-c880-48fc-a2de-2cb624055a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cea104-2896-4bcf-bf10-84a8a9a8fbbe","keywords":null,"link":"/360/20200523_Rendszervaltok30__Palotas_Janos_hvgportre_1990","timestamp":"2020. május. 23. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Palotás János: Ott volna a helyem a Fidesz-frakcióban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egymillió munkavállalót érint a béren kívüli juttatást érintő könnyítés.","shortLead":"Egymillió munkavállalót érint a béren kívüli juttatást érintő könnyítés.","id":"20200523_Ev_vegeig_meghosszabbitottak_a_SZEPkartya_adomentesseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e710c-5e71-419a-9daf-413ade9cc6c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Ev_vegeig_meghosszabbitottak_a_SZEPkartya_adomentesseget","timestamp":"2020. május. 23. 14:12","title":"Év végéig meghosszabbították a SZÉP-kártya adómentességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]