Milyen alternatív felhasználási módjai lesznek azoknak az életmentő készülékeknek, amikből most felhalmozott a kormány? Feketébe hajló humorral ad választ a kérdésre a Duma Aktuál. Duma Aktuál: Tárgynyeremény lesz a lélegeztetőgép a lottósorsoláson? 2020. május. 25. 19:00 Ikonikus iMac számítógépe kinézetén utoljára nyolc éve változtatott az Apple, így itt lenne már az ideje, hogy hozzányúljanak a gép megjelenéséhez. Egy Apple-rajongónak ötletei lennének ehhez, melyeket koncepcióvideó formájában tárt a világ elé. Ilyennek képzeli az idei iMacet egy Apple-rajongó – videó 2020. május. 24. 13:03 Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Ha a körülmények adottak, akár távcső nélkül is látható. Ha a körülmények adottak, akár távcső nélkül is látható.","shortLead":"Az ATLAS halála után újabb üstökösben gyönyörködhetnek azok, akik felnéznek az esti égboltra. Szabad szemmel is látni lehet, ahogy a Nap felé száguld egy üstökös 2020. május. 25. 08:33 Volt olyan nap, amikor 1,5 millió vizsgálatot készítettek. 10 nap alatt 6,5 millió tesztet végeztek Vuhanban 2020. május. 25. 15:25 Szerinte Dominic Cummingsnak nem volt más választása, mint elhagyni a karantént. A brit kormányfő a karantén megsértésével vádolt főtanácsadója védelmére kelt 2020. május. 24. 20:42 A Vaktérkép Magyarország című böngészős játékban az egerünkkel kell megtalálni a gép által feldobott városokat. Az eredményekről értékelés készül. Egy remek böngészős játékban most megmutathatja, mennyire ismeri Magyarországot 2020. május. 25. 09:03 A szülők majdnem fele küldené táborba 14 év alatti gyerekét a nyári szünetben. Közel harmaduk a napközis, 16 százalékuk ottalvós táborokkal tervez. Majdnem minden második szülő nyári táborba küldené a gyerekét 2020. május. 24. 10:43 Az idei augusztus 20-i tűzijátékról azt ígérik, Európa leglátványosabbja lesz. A Turisztikai Ügynökség a belföldi turizmus élénkítésével indokolja a nagyszabású programsorozatot, több mint 70 ezren viszont úgy látják: egy katasztrofális gazdasági hatásokkal lecsengett első járványhullám után és egy várható második előtt ezt nagyon nem így kellene. "Magyarország is megérdemli a méltó ünneplést" – ezzel magyarázzák a grandiózus 20-i tűzijátékot 2020. május. 25. 14:30