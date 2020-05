Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a korlátozások egy részét már feloldották, a turizmus nélkül és a fogyasztói szokások megváltozása miatt komoly bajban vannak a vendéglátóhelyek.","shortLead":"Bár a korlátozások egy részét már feloldották, a turizmus nélkül és a fogyasztói szokások megváltozása miatt komoly...","id":"20200527_budapest_uzletek_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ff38092-b96c-49d7-8308-47ede4ca2d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18903b65-651a-484e-8e5b-6c3963938360","keywords":null,"link":"/kkv/20200527_budapest_uzletek_korlatozas","timestamp":"2020. május. 27. 09:55","title":"Az éttermek fele zárva maradt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy nappal azután, hogy behúzott egy 3,7 milliárdos pályázatot, újabb nagy értékű állami fejlesztés részese lehet.\r

","shortLead":"Egy nappal azután, hogy behúzott egy 3,7 milliárdos pályázatot, újabb nagy értékű állami fejlesztés részese lehet.\r

","id":"20200526_4ig_kozbeszerzes_palyazat_nisz_zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3705c592-02f1-4e5b-a2ae-36a1462736b1","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_4ig_kozbeszerzes_palyazat_nisz_zrt","timestamp":"2020. május. 26. 11:27","title":"Újabb közbeszerzést nyert el a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kell-e tesztről igazolás? Kötelező karantén vár rám? Hova repülhetek már egyáltalán? Egyelőre óvatosan tervezzen, ha külföldre utazna, cikkünk abban próbál önnek segíteni, hogy körültekintően döntsön, mielőtt turistáskodni indul. ","shortLead":"Kell-e tesztről igazolás? Kötelező karantén vár rám? Hova repülhetek már egyáltalán? Egyelőre óvatosan tervezzen, ha...","id":"20200526_Hogyan_es_hova_utazhatunk_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb8d384-b72f-4e1c-8d09-a85d5465d1f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_Hogyan_es_hova_utazhatunk_most","timestamp":"2020. május. 26. 06:30","title":"Megúszná külföldön a karantént? Mutatjuk, mit tehet, ha utazni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b42db-7b05-491a-9894-8efd9ecc8d91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajda Zoltán önkormányzati képviselőt 120 ezer forintra bírságolták. Ő is ott volt az Orbán-kormány elleni dudálós tüntetésen.","shortLead":"Vajda Zoltán önkormányzati képviselőt 120 ezer forintra bírságolták. Ő is ott volt az Orbán-kormány elleni dudálós...","id":"20200526_vajda_zoltan_birsag_buntetes_autos_dudalos_tuntetos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720b42db-7b05-491a-9894-8efd9ecc8d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2250a2-b8a5-47ac-9435-0e66adabf521","keywords":null,"link":"/itthon/20200526_vajda_zoltan_birsag_buntetes_autos_dudalos_tuntetos","timestamp":"2020. május. 26. 13:05","title":"120 ezerre bírságoltak egy ellenzéki politikust a dudálós tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7037312-a62e-4fea-8b13-96febeedc0e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindezt egybekötik azzal, hogy teljesen átálljanak az elektromos autók gyártására. ","shortLead":"Mindezt egybekötik azzal, hogy teljesen átálljanak az elektromos autók gyártására. ","id":"20200527_segelycsomag_francia_autogyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7037312-a62e-4fea-8b13-96febeedc0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ac0834-f6a2-447d-ba64-0d40fc66a5b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_segelycsomag_francia_autogyar","timestamp":"2020. május. 27. 09:40","title":"Történelmi segélycsomagot kaptak a francia autógyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szombattól lehet menni Szentendrére és budapesti városnézésre.","shortLead":"Szombattól lehet menni Szentendrére és budapesti városnézésre.","id":"20200526_Ujrainditja_ket_dunai_hajojaratat_a_Mahart_Passnave","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09beab01-d2af-4a5f-95c4-2e006a750adf","keywords":null,"link":"/kkv/20200526_Ujrainditja_ket_dunai_hajojaratat_a_Mahart_Passnave","timestamp":"2020. május. 26. 11:10","title":"Újraindítja két dunai hajójáratát a Mahart Passnave","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","shortLead":"Benyújtották az erről szóló törvényjavaslatot.","id":"20200527_nemzeti_eszkozkezelo_torvenyjavaslat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88eb699-0d57-40b7-8f12-70ce3d2b3447","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200527_nemzeti_eszkozkezelo_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. május. 27. 13:44","title":"Megszünteti a Nemzeti Eszközkezelőt a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő évi büdzsé tervezetét ma nyújtja be az Országgyűlésnek Varga Mihály pénzügyminiszter.","shortLead":"A következő évi büdzsé tervezetét ma nyújtja be az Országgyűlésnek Varga Mihály pénzügyminiszter.","id":"20200526_jarvany_2021_es_koltsegvetes_varga_mihaly_penzugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d87320f3-6da5-4ad8-a371-9148357d8756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fc1d45-7462-4a23-8ddd-6a204240ba6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200526_jarvany_2021_es_koltsegvetes_varga_mihaly_penzugyminiszter","timestamp":"2020. május. 26. 08:08","title":"3000 milliárd forintos járvány elleni alap lesz a jövő évi költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]