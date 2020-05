A volt szlovákiai környezetvédelmi minisztert és miniszterelnök-helyettest, Sólymos Lászlót választotta a Híd füleki közgyűlése a párt elnökévé – írta meg elsőként a hírt a pozsonyi Új szó. Az elnökségbe is az általa támogatott személyek kerültek, az alelnöki tisztségek mindegyiként a párthoz tartozó polgármesterek, illetve alpolgármester tölti be. Sólymos megújulást és változatlan irányvonalat ígért.

„Lehetőséget kell adnunk az újaknak, olyanoknak, akiknek a kisebb közösségekben, a községükben, városukban van támogatottságuk, bázisuk. És lehetőséget kell adnunk azoknak is, akiknek komoly szakterületeken van gyakorlati tapasztalatuk” – számolt be a megválasztott elnök szavairól a Paraméter. Sólymos törekszik a szlovákiai magyar pártokkal egy új viszony kiépítésére is. „Az olyan mértékű választási vereségből, amelyet a párt elszenvedett, nem könnyű csak úgy felállni. Nem lesz egyszerű visszaszerezni a választók bizalmát” – érzékeltette a feladat most vállalt feladat nehézségét.

Mint ismert, február végén a szlovák parlamenti választás földrengésszerű változásokat hozott, melynek a magyar pártok is áldozatul estek. Az addig kormányon lévő Híd nem került be a törvényhozásba, míg a Budapest támogatását élvező MKP nem került be oda. A választás után a szlovákiai politikai élet veteránja, a Most-Híd alapító elnöke, Bugár Béla távozott a posztjáról.

Solymos László 2016-tól környezetvédelmi miniszter volt, korábban a Híd frakcióját vezette. A tárcája éléről most januárban – még a párt bukása előtt – távozott, miután testvérével összetűzésbe keveredett egy ázsiai étterem alkalmazottaival Pozsony belvárosában. A rendőrök őrizetbe vették a két férfit, majd a megfelelő intézkedések elvégzése után elengedték őket