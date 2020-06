Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos esetek száma közelít az ötezerhez.","shortLead":"A halálos esetek száma közelít az ötezerhez.","id":"20200531_koronavirus_fertozes_Oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1738d916-1347-4b04-b083-985f4a42508d","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_koronavirus_fertozes_Oroszorszag","timestamp":"2020. május. 31. 10:44","title":"Több mint 405 ezer koronavírus-fertőzöttről tudni Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf7bfaf-aa29-43e6-b4de-e70036d81c63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hamarosan életbe lép az új vasúti menetrend, amiben jó néhány eddigi járatot rikítanak, vagy leállítanak. Mindezt ráadásul a közlési határidőn belül jelentették be. ","shortLead":"Hamarosan életbe lép az új vasúti menetrend, amiben jó néhány eddigi járatot rikítanak, vagy leállítanak. Mindezt...","id":"20200531_A_jarvanyra_hivatkozva_megszunik_sok_vasuti_jarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf7bfaf-aa29-43e6-b4de-e70036d81c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e9bfab-5eda-4c18-ab48-6cccbbd2f970","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_A_jarvanyra_hivatkozva_megszunik_sok_vasuti_jarat","timestamp":"2020. május. 31. 20:40","title":"A járványra hivatkozva gyorsan meg is szüntetnek jó néhány vasúti járatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d90520-6382-4067-8b75-ce7f54b485ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten 650 lélegeztetőgép érkezett.","shortLead":"A héten 650 lélegeztetőgép érkezett.","id":"20200531_A_jarvanynak_lassan_vege_a_portyazok_meg_dolgoznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d90520-6382-4067-8b75-ce7f54b485ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1128d9b-eb09-48b5-9e07-0ad7a6ed2ede","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_A_jarvanynak_lassan_vege_a_portyazok_meg_dolgoznak","timestamp":"2020. május. 31. 11:25","title":"A járványnak lassan vége, a fürkészek és portyázók még dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33855f1-2f08-4a72-b3b5-d23568578f6d","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: koviubi, konzultáció, köszöntés, szottyos, autóskoncert.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200531_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b33855f1-2f08-4a72-b3b5-d23568578f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0bebb33-dc6d-40d8-88ab-dba8624aea3c","keywords":null,"link":"/360/20200531_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. május. 31. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János megpróbálta felébreszteni Csipkejózsikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1606c6a0-a971-43bb-9cfd-f48b547e4627","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Erdély elcsatolása 1920-ban Magyarországtól azért is megrendített sokakat, mert addigra kialakult az a sztereotípia, hogy az ottani magyarok a magyaroknál is magyarabbak, az ősi hagyományok leghitelesebb őrzői.","shortLead":"Erdély elcsatolása 1920-ban Magyarországtól azért is megrendített sokakat, mert addigra kialakult az a sztereotípia...","id":"202022__mitikus_erdely__igazi_magyarok__szekely_neplelek__szakitoszilardsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1606c6a0-a971-43bb-9cfd-f48b547e4627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669491f-bb10-442a-84d5-3dfd74ad79a4","keywords":null,"link":"/360/202022__mitikus_erdely__igazi_magyarok__szekely_neplelek__szakitoszilardsag","timestamp":"2020. május. 31. 14:00","title":"Trianon utáni Erdély-mítosz: az \"igazi magyarok\" kerültek a határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1563cf3d-315b-4ffd-91aa-c829eed8d40c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy égő autót filmezett a színész, amikor a rendőrök nekimentek.","shortLead":"Egy égő autót filmezett a színész, amikor a rendőrök nekimentek.","id":"20200601_john_cusack_chicago_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1563cf3d-315b-4ffd-91aa-c829eed8d40c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a69f4a-ffd1-4ad3-b4fc-326a1bca2f9f","keywords":null,"link":"/elet/20200601_john_cusack_chicago_tuntetes","timestamp":"2020. június. 01. 11:50","title":"Rendőrök támadtak John Cusackre a chicagói tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f219c4d5-371c-4a54-9da2-10faa2d258bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem világos, hogy Hollik itt a csütörtöki demonstráció mely részére gondol.","shortLead":"Nem világos, hogy Hollik itt a csütörtöki demonstráció mely részére gondol.","id":"20200531_Hollik_szerint_bekes_megemlekezok_voltak_a_Deak_teren_akiket_Karacsony_lenacizott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f219c4d5-371c-4a54-9da2-10faa2d258bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab509e4-f020-41e6-9912-1c2e7101bd1f","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Hollik_szerint_bekes_megemlekezok_voltak_a_Deak_teren_akiket_Karacsony_lenacizott","timestamp":"2020. május. 31. 14:15","title":"Hollik szerint \"békés megemlékezőket\" nácizott le Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","shortLead":"Az MSZP-nek 100 millió forint támogatással nem kell név szerint elszámolnia.","id":"20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf216cc7-db69-4d50-91bd-65a84df16153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a603b170-87ee-4e90-bce7-eb432c8a939f","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_7_milliot_adott_Gyurcsany_a_DKnak","timestamp":"2020. május. 31. 17:54","title":"7 milliót adott Gyurcsány a DK-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]