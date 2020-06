Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő hetekben tömegesen kerülhetnek a rendszerbe az ellátásra szorulók.","shortLead":"A következő hetekben tömegesen kerülhetnek a rendszerbe az ellátásra szorulók.","id":"20200604_daganatos_beteg_diagnozis_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f54af25-0a45-4d1b-ac7d-44327619f804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8f8db3-76f7-42b6-b708-86b42960cd21","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_daganatos_beteg_diagnozis_jarvany","timestamp":"2020. június. 04. 16:17","title":"Népszava: A járvány miatt sok daganatos beteg nem jutott diagnózishoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c5b8fcb-09a8-4cc4-9163-77b36e622640","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Ahogy George Floydot megfojtották, úgy térdelnek rá az álmainkra, megakadályozzák, hogy sikeresek legyünk, egyenlő tagjai a társadalomnak, akiknek nem ugrik görcsbe a gyomra, ha leinti a rendőr – magyarázza Atiba Madyun washingtoni politikai aktivista, a Party Politics US alapító-elnöke, miért épp most okozott robbanást a fekete közösség elleni rendőri erőszak. Bár nem sértődött meg Joe Bidenre, a demokrata párttal is vannak gondjai a \"2020 rohadtul számít\" kampány kezdeményezőjének.","shortLead":"Ahogy George Floydot megfojtották, úgy térdelnek rá az álmainkra, megakadályozzák, hogy sikeresek legyünk, egyenlő...","id":"20200604_Atiba_Madyun_2020_rohadtul_szamit_George_Floyd_rasszizmus_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c5b8fcb-09a8-4cc4-9163-77b36e622640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d7c79-e75e-4fa4-85cc-26f99d3c341a","keywords":null,"link":"/360/20200604_Atiba_Madyun_2020_rohadtul_szamit_George_Floyd_rasszizmus_egyesult_allamok","timestamp":"2020. június. 04. 13:00","title":"\"Fehér bajtársai azt hazudták: nagyapámnak a majoméhoz hasonló farka van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak az összesen eladott darabszám változott jelentősen, az egyes gyártók részesedésében is számottevő formálódás figyelhető meg. A legnagyobb vesztes a Huawei, melynek helyére, úgy tűnik, sikerrel pályázik a Xiaomi.","shortLead":"Az idei év három hónapjában jóval kevesebb telefont vettek az európaiak, mint egy évvel korábban. Nemcsak az összesen...","id":"20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=748a8348-6cf4-468f-ac80-b1c98599d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962b76e6-e1c6-473d-b512-adff11a6bc73","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_counterpoint_okostelefon_eladasok_koronavirus_jarvany_2020_q1","timestamp":"2020. június. 04. 15:03","title":"Bezuhantak a mobileladások Európában – a Huawei a nagy vesztes, a Xiaomi nagyon jön fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cf9d3-8627-4554-9ebc-8e5bbf835949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országházban Áder János köztársasági elnök és Kövér László házelnök beszélt a Trianon 100. évfordulóján tartott emlékülésen.","shortLead":"Az Országházban Áder János köztársasági elnök és Kövér László házelnök beszélt a Trianon 100. évfordulóján tartott...","id":"20200604_emlekules_trianon_ader","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cf9d3-8627-4554-9ebc-8e5bbf835949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5710e6-eb3b-4a32-b09e-af8aa24b8fb0","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_emlekules_trianon_ader","timestamp":"2020. június. 04. 10:42","title":"Áder: Sunyi háttértárgyalásokon dőlt el az ország sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb adókivetési lehetőséget vesznek el az önkormányzatoktól, és törvénybe írják, hogy a helyi iparűzési adót tilos lesz a hivatali dolgozók bérére költeni.","shortLead":"Egy újabb adókivetési lehetőséget vesznek el az önkormányzatoktól, és törvénybe írják, hogy a helyi iparűzési adót...","id":"20200603_onkormanyzat_koltsegvetes_megalapozo_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ed7a65-f6d6-480c-9ed5-6425fce9e178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_onkormanyzat_koltsegvetes_megalapozo_ado","timestamp":"2020. június. 03. 09:28","title":"Újabb törvénnyel csuklóztatja az önkormányzatokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c2d3f1-ea12-45f5-9721-33052826fa37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken még országszerte sok lesz a csapadék, szombatra viszont szinte mindenhol megszűnik.","shortLead":"Pénteken még országszerte sok lesz a csapadék, szombatra viszont szinte mindenhol megszűnik.","id":"20200605_Felhoszakadasra_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14c2d3f1-ea12-45f5-9721-33052826fa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8380f1-6cab-4051-b2d9-89f86eb67685","keywords":null,"link":"/elet/20200605_Felhoszakadasra_figyelmeztet_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. június. 05. 05:37","title":"Felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ff0c07-c9e3-418a-a3c8-148d1433d69a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp a szekrény tolta a helyére a festő, amikor kiesett egy fazék a szekrényből, amiben a jégrémes dobozok voltak.","shortLead":"Épp a szekrény tolta a helyére a festő, amikor kiesett egy fazék a szekrényből, amiben a jégrémes dobozok voltak.","id":"20200604_jegkremes_doboz_szobafesto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14ff0c07-c9e3-418a-a3c8-148d1433d69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"259f2252-529c-4e82-8411-11f47995c0cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_jegkremes_doboz_szobafesto","timestamp":"2020. június. 04. 10:41","title":"Idős testvérek jégkrémes dobozban tartott pénzét lopta el a szobafestő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az egyetlen helytelen dolog, amit mondhatsz az, ha nem mondasz semmit” – mondta Sussex hercegnéje.","shortLead":"„Az egyetlen helytelen dolog, amit mondhatsz az, ha nem mondasz semmit” – mondta Sussex hercegnéje.","id":"20200604_Meghan_Markle_is_megszolalt_George_Floyd_halala_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd9edb35-9220-4f0e-894b-b11bd522b3e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bae97a-3a7e-4a8c-9535-d015e5281b42","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Meghan_Markle_is_megszolalt_George_Floyd_halala_miatt","timestamp":"2020. június. 04. 11:37","title":"Meghan Markle is megszólalt George Floyd halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]