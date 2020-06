Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss kutatás szerint a magyarok elsöprő többsége üdvözölné az általános alapjövedelmet. ","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a magyarok elsöprő többsége üdvözölné az általános alapjövedelmet. ","id":"20200609_alapjovedelem_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6fda96-fa15-4640-bf5e-37b681c39203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_alapjovedelem_felmeres","timestamp":"2020. június. 09. 17:00","title":"Van a magyarok 80 százalékának egy vágya, amit szinte biztosan nem fog teljesíteni az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Olykor egy élet munkájával összegyűjtött javak tűnnek el. Különösen nagy veszélyben vannak azok az ingatlanok, amelyeknek több tulajdonosa van, pláne, ha valamelyikük el is van adósodva.","shortLead":"Olykor egy élet munkájával összegyűjtött javak tűnnek el. Különösen nagy veszélyben vannak azok az ingatlanok...","id":"202023__kiszolgaltatottak__csalard_hivatalnokok__lenyult_orokseg__a_bizalom_vamszedoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fccda40c-39fb-4a58-88a7-43248ca8224f","keywords":null,"link":"/360/202023__kiszolgaltatottak__csalard_hivatalnokok__lenyult_orokseg__a_bizalom_vamszedoi","timestamp":"2020. június. 08. 13:00","title":"Újra itt a lakásmaffia? Időseket rászedő állami alkalmazottak is lebuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c9eba1-8aa1-4042-b308-6ab4872c94ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint azzal, hogy nekik nem jár a bruttó 500 ezer forint, a gyógyításban betöltött szerepüket kérdőjelezik meg.","shortLead":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint azzal, hogy nekik nem jár a bruttó 500 ezer forint, a gyógyításban...","id":"20200609_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_egeszsegugyi_dolgozok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89c9eba1-8aa1-4042-b308-6ab4872c94ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a3e50d-d729-4a57-a87d-3c4d2c490705","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_magyar_gyogyszereszi_kamara_hanko_zoltan_kasler_miklos_egeszsegugyi_dolgozok","timestamp":"2020. június. 09. 07:57","title":"„A gyógyszerész nem tejfölárus, hanem képzett egészségügyi szakember” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","shortLead":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","id":"20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1991d667-0bb3-4771-b475-6b202a7f0c44","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","timestamp":"2020. június. 08. 12:00","title":"A gyógyszerészkamarai elnök emlékeztette Káslert, hogy nekik is járna az 500 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b5a22-f491-4797-8e0e-e4f0b1af9a64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó környezettudatos haszonjárművét elsősorban városi használatra szánják.","shortLead":"Az olasz gyártó környezettudatos haszonjárművét elsősorban városi használatra szánják.","id":"20200609_100_kmh_az_elektromos_fiat_ducato_vegsebessege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=259b5a22-f491-4797-8e0e-e4f0b1af9a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189b46d8-3932-43d7-94b3-f3e439464b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_100_kmh_az_elektromos_fiat_ducato_vegsebessege","timestamp":"2020. június. 09. 11:21","title":"Csak 100 km/h az elektromos Fiat Ducato végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383ff8bf-c77c-4a10-9d5d-ae7b68f8d2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy földön fekvő, epilepsziás férfi állapotát stabilizálták a mentő megérkezéséig.","shortLead":"Egy földön fekvő, epilepsziás férfi állapotát stabilizálták a mentő megérkezéséig.","id":"20200609_Eletet_mentettek_a_penzugyorok_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383ff8bf-c77c-4a10-9d5d-ae7b68f8d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11153ce9-9da2-43f9-b8eb-e9c9291db70c","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Eletet_mentettek_a_penzugyorok_Budapesten","timestamp":"2020. június. 09. 11:49","title":"Életet mentettek a pénzügyőrök egy pesti buszmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db6ccdf-6875-4f2f-8351-21f8ea015b1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a neve csábító (HTC Desire 20 Pro – a desire jelentése: vágy, a kívánság tárgya), az új HTC telefon kiszivárgott specifikációi inkább lelombozók. Ha tényleg minden úgy lesz, ahogy most tudni lehet, akkor a telefonnak még a középkategória felső szegmensében sem igazán jut hely.","shortLead":"Bár a neve csábító (HTC Desire 20 Pro – a desire jelentése: vágy, a kívánság tárgya), az új HTC telefon kiszivárgott...","id":"20200608_htc_desire_20_pro_kozepkategorias_telefon_specifikaciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1db6ccdf-6875-4f2f-8351-21f8ea015b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c12424-b711-45b8-aa76-87afafd0b278","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_htc_desire_20_pro_kozepkategorias_telefon_specifikaciok","timestamp":"2020. június. 08. 18:03","title":"Se vágyott, se pro sem lesz az új HTC telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban zajló antirasszista tüntetések résztvevői válogatott módon igyekeznek felhívni a világ figyelmét. Legfontosabb üzenetüket az Apple már be is építette térképszolgáltatásába.","shortLead":"Az Egyesült Államokban zajló antirasszista tüntetések résztvevői válogatott módon igyekeznek felhívni a világ...","id":"20200608_apple_maps_terkep_uzenet_black_lives_matter_plaza_tuntetesek_egyesult_allamok_george_floyd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57ff63e-244d-4267-a0a2-8629a27958f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_apple_maps_terkep_uzenet_black_lives_matter_plaza_tuntetesek_egyesult_allamok_george_floyd","timestamp":"2020. június. 08. 20:03","title":"Apró, de fontos: az iPhone-os térképen már látszik a Black Lives Matter Plaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]