Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel kapcsolatban leginkább a sötétben tapogatóznak. ","shortLead":"Bár a legtöbb kkv tudja, hogy július 1-től megváltoznak a számlázással kapcsolatos szabályok, a részletekkel...","id":"20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510e2ca6-3bb2-4aed-969e-ff953d1d99c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d802e9fe-af55-4a45-b799-ae9e63cff3cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Hamarosan_jon_egy_fontos_valtozas_a_szamlazasnal_am_a_cegek_nagy_reszenek_fogalma_sincs_rola","timestamp":"2020. június. 09. 15:36","title":"Hamarosan fontos változás jön a számlázásnál, de a cégek nagy részének fogalma sincs róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi ellátás dokumentációjának hiányosságaiért szabott ki 200 ezer forintot a kormányhivatal.","shortLead":"Az orvosi ellátás dokumentációjának hiányosságaiért szabott ki 200 ezer forintot a kormányhivatal.","id":"20200608_kormanyhivatal_Pesti_uti_idosotthon_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a9197-2e2b-4f97-b624-e17d9f1b3dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e14fd4-66a9-439e-b642-2639762ad41d","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kormanyhivatal_Pesti_uti_idosotthon_birsag","timestamp":"2020. június. 08. 13:37","title":"Újra megbírságolta a kormányhivatal a Pesti úti idősotthont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","shortLead":"Lionel Messi a 22., Cristiano Ronaldo a 61. a listán.","id":"20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a6128cf-4a31-4895-8aaf-9803cb96f213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62204c6b-75d2-4bde-ba16-5367ffaa99e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200608_Kiderult_ki_a_vilag_legertekesebb_labdarugoja","timestamp":"2020. június. 08. 20:33","title":"Kiderült, ki a világ legértékesebb labdarúgója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","shortLead":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","id":"20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be926907-c4ac-447e-b25a-fea8529630e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 17:10","title":"Hol és hogyan mérhet szabályosan sebességet a rendőrség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sportruháktól elkezdve a luxusholmikon át hirdetnek már olyan holmikat, amelyek csak elenyésző arányban, vagy egyáltalán nem is óceáni hulladékból készülnek – mégis így árulják őket.","shortLead":"A sportruháktól elkezdve a luxusholmikon át hirdetnek már olyan holmikat, amelyek csak elenyésző arányban, vagy...","id":"20200608_Mar_az_oceanbol_kihalaszott_szemetet_is_hamisitjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc51d382-08aa-4dd6-a99f-711de014a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4195d97f-75a8-483f-9db0-2c6e7e01c508","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_Mar_az_oceanbol_kihalaszott_szemetet_is_hamisitjak","timestamp":"2020. június. 08. 15:25","title":"Már az óceánból kihalászott szemetet is hamisítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A turizmus érdekeit hangoztatva jelentették be a döntést, éppen aznap, amikor az operatív törzs feloldotta a hajléktalanokra vonatkozó kijárási korlátozásokat.","shortLead":"A turizmus érdekeit hangoztatva jelentették be a döntést, éppen aznap, amikor az operatív törzs feloldotta...","id":"20200609_varoshaza_hajlektalan_emberek_kormanyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6e6fbd-ce5d-4142-8e8c-2ccd6f813e55","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_varoshaza_hajlektalan_emberek_kormanyhivatal","timestamp":"2020. június. 09. 17:24","title":"Megakadályozta a kormányhivatal, hogy Karácsony hajléktalan embereket fogadhasson be a Városházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A csupán kódhalmaz formájában létező Jarvis egyetemeknél, galériáknál és művészeti központoknál fog tájékozódni, mielőtt dönt, mely alkotások méltók a rendezvényhez.","shortLead":"A csupán kódhalmaz formájában létező Jarvis egyetemeknél, galériáknál és művészeti központoknál fog tájékozódni...","id":"202023_kuratorprogram_bukarestben_muvi_beavatkozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39dd3ec-eb2c-4c6c-a27e-450ef157901c","keywords":null,"link":"/360/202023_kuratorprogram_bukarestben_muvi_beavatkozas","timestamp":"2020. június. 08. 16:00","title":"Nem ember dönti el, milyen műveket állítsanak ki a bukaresti biennálén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keddtől mind a tizenkettő használható.","shortLead":"Keddtől mind a tizenkettő használható.","id":"20200609_koronavirus_jarvany_szlovenia_magyarorszag_hatar_nyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=325e608f-8581-4c33-8b60-cb4bc41d468b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa6348a-371b-421d-a7c9-9dbb6dc3cf8a","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_koronavirus_jarvany_szlovenia_magyarorszag_hatar_nyitas","timestamp":"2020. június. 09. 06:12","title":"Az összes határátkelő megnyílik Szlovénia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]