[{"available":true,"c_guid":"97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla Autopilotjának sikerült elkerülni egy vaddisznóval való ütközést hajnali fényben.","shortLead":"A Tesla Autopilotjának sikerült elkerülni egy vaddisznóval való ütközést hajnali fényben.","id":"20200612_Tesla_Autopilot_nagyot_mentett_Elon_Musk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97003df5-3d43-492e-93eb-6defaffd19b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfff0119-6718-4fe8-a62b-2b5b98810e22","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Tesla_Autopilot_nagyot_mentett_Elon_Musk","timestamp":"2020. június. 13. 16:37","title":"Múltkor belerohant egy kamionba a Tesla Autopilot, de most nagyot mentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balázs József döntése miatt vizsgálatot indított az oktatási jogok biztosa.","shortLead":"Balázs József döntése miatt vizsgálatot indított az oktatási jogok biztosa.","id":"20200613_hodmezovasarhelyi_tankeruleti_kozpont_vasalodeszkas_tanar_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ac458f-8560-46f5-bb72-c58a6d89a835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bbdeb7-e814-4b8a-bf21-597f37b1eb68","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_hodmezovasarhelyi_tankeruleti_kozpont_vasalodeszkas_tanar_lemondas","timestamp":"2020. június. 13. 20:46","title":"Lemondott a „vasalódeszkás tanárt” a diákjaitól eltiltó tankerületi igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9871f7-6c31-4c80-a399-714b90cf2240","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyűjteményre, amely egy New York-i alapítvány tulajdona, legfeljebb bruttó 6,1 millió dollárt (csaknem 2 milliárd forint) lehet költeni.","shortLead":"A gyűjteményre, amely egy New York-i alapítvány tulajdona, legfeljebb bruttó 6,1 millió dollárt (csaknem 2 milliárd...","id":"20200613_A_magyar_allam_megveszi_Andre_Kertesz_fotogyujtemenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be9871f7-6c31-4c80-a399-714b90cf2240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30279c8-a696-474d-a419-0e2dfcfc8ab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_A_magyar_allam_megveszi_Andre_Kertesz_fotogyujtemenyet","timestamp":"2020. június. 13. 15:18","title":"Megveszi André Kertész fotógyűjteményét a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64539679-2ceb-461e-b838-45dd3db21a33","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Amit egy ország megtehet, azt a törökök meg is tették, hogy a leginkább rendszerető német vendégeik visszatérjenek a szállodáikba. Kérdés, hogy a szigor képes-e feledtetni a fertőzések jelentős számát.","shortLead":"Amit egy ország megtehet, azt a törökök meg is tették, hogy a leginkább rendszerető német vendégeik visszatérjenek...","id":"20200613_Katonas_rendet_teremtett_Torokorszag_a_szallodaiban_es_nagyon_drukkolnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64539679-2ceb-461e-b838-45dd3db21a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25249f5-3173-49ce-b63b-5f9a9fbbe1cf","keywords":null,"link":"/360/20200613_Katonas_rendet_teremtett_Torokorszag_a_szallodaiban_es_nagyon_drukkolnak","timestamp":"2020. június. 13. 12:30","title":"Katonás rendet teremtett Törökország a szállodáiban, és nagyon drukkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vízben eltöltött több mint két évtized után is vadonatújnak hat egy műanyag túrósdoboz és egy műanyag szemeteszacskó, amelyet német kutatók találtak 4000 méter mélyen a Csendes-óceánban.","shortLead":"A vízben eltöltött több mint két évtized után is vadonatújnak hat egy műanyag túrósdoboz és egy műanyag szemeteszacskó...","id":"20200614_Sokat_tanulhatunk_abbol_hogy_talaltak_ket_mintegy_20_eve_a_ocean_melyen_piheno_muanyag_targyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11beffa3-baa9-4cf5-896c-008be1ebf865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0228f46-a5f5-4ca5-87c4-a74c27afb0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Sokat_tanulhatunk_abbol_hogy_talaltak_ket_mintegy_20_eve_a_ocean_melyen_piheno_muanyag_targyat","timestamp":"2020. június. 14. 13:10","title":"Sokat tanulhatunk abból, hogy találtak két, mintegy 20 éve az óceán mélyén pihenő műanyag tárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ab190b-335a-4744-952a-7531924073a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szombatra sikerült eloltani a tüzet a Toulon kikötőjében felújítási munkák közben kigyulladt tengeralattjárón. Az esetnek nincs sérültje, és radioaktív baleset sem történt a francia védelmi minisztérium szerint.\r

","shortLead":"Szombatra sikerült eloltani a tüzet a Toulon kikötőjében felújítási munkák közben kigyulladt tengeralattjárón...","id":"20200613_perle_francia_atom_tengeralattjaro_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93ab190b-335a-4744-952a-7531924073a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724d1754-2a5a-4ec0-9fab-77aa7715633c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_perle_francia_atom_tengeralattjaro_tuz","timestamp":"2020. június. 13. 13:46","title":"Tizennégy órán át lángolt egy francia atom-tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8e2729-8b98-4b7f-9c48-3233e1e1437f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös leállósávjában vették videóra.



","shortLead":"Az M5-ös leállósávjában vették videóra.



","id":"20200614_Autopalyan_biciklizett_egy_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed8e2729-8b98-4b7f-9c48-3233e1e1437f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be24f6ab-bb2d-4239-afed-9549ae452a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Autopalyan_biciklizett_egy_ferfi","timestamp":"2020. június. 14. 14:39","title":"Autópályán biciklizett egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt rendőrökön kívül civilek is jelentkezhetnek iskolaőrnek. Középfokú végzettség elég lesz hozzá, a jelöleket pár hetes tanfolyamon képzik ki augusztusban.","shortLead":"Volt rendőrökön kívül civilek is jelentkezhetnek iskolaőrnek. Középfokú végzettség elég lesz hozzá, a jelöleket pár...","id":"20200613_kibol_lehet_iskolaor_iskolarendor_maruzsa_zoltan_elarulta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26aa99ac-c4be-41ce-b61e-117a646eb0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c859b0c8-5b9e-438e-9845-b7ba280c2e45","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_kibol_lehet_iskolaor_iskolarendor_maruzsa_zoltan_elarulta","timestamp":"2020. június. 13. 11:50","title":"Civilekből is lehetnek iskolaőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]