[{"available":true,"c_guid":"7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar sportvezető beavatkozott a doppingellenes munkába is, és \"abszolút ellenőrzést\" alakított ki a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség pénzügyeinek felügyelete során.","shortLead":"A magyar sportvezető beavatkozott a doppingellenes munkába is, és \"abszolút ellenőrzést\" alakított ki a Nemzetközi...","id":"20200616_Ajan_keszpenzben_szponzorok_szovetsegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e1feb7f-2169-4b06-915b-3c25a8f14114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c1689a-f32f-401d-9f29-50a406064b55","keywords":null,"link":"/sport/20200616_Ajan_keszpenzben_szponzorok_szovetsegek","timestamp":"2020. június. 16. 07:22","title":"Aján több tízezer dollárt kaphatott készpénzben a szponzoroktól és a szövetségektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d62a6eb-49ef-4b22-bb26-a1390b2d2a76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan bírálják az Amazont, amiért a cég szerintük minimális módon védi dolgozóit a koronavírus ellen. A vállalat most olyat tett, amitől talán megváltozik a kritikusok véleménye.","shortLead":"Sokan bírálják az Amazont, amiért a cég szerintük minimális módon védi dolgozóit a koronavírus ellen. A vállalat most...","id":"20200616_amazon_tavolsagtartas_kamerak_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d62a6eb-49ef-4b22-bb26-a1390b2d2a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2e3c56-9473-43d5-b00d-8fcedb0abe48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_amazon_tavolsagtartas_kamerak_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. június. 16. 19:03","title":"Ez már tényleg sci-fi: távolságtartó kamerákat helyez ki telephelyein az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a58029-86f9-431b-9b4a-4e56cc78295f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az biztos, hogy nem vadorzók és nem lépfene végzett két hónap alatt 154 állattal. ","shortLead":"Az biztos, hogy nem vadorzók és nem lépfene végzett két hónap alatt 154 állattal. ","id":"20200615_elefant_halal_botswana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9a58029-86f9-431b-9b4a-4e56cc78295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aaddebb-e22c-4029-ac5c-2d14b8f0ff86","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_elefant_halal_botswana","timestamp":"2020. június. 15. 21:52","title":"Rejtélyes veszedelem gyilkolja a botswanai elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7118b90d-4845-40f5-b0e4-244f0bd0b72b","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Parlamenti bizottság vizsgálja Bécsben az Osztrák Szabadságpárt bukását hozó Ibiza-botrány fejleményeit. A szálak felfejtésében a rendőrség és az ügyészség harcol egymással, az egyik egy néppárti, a másik egy zöld miniszter befolyása alatt.","shortLead":"Parlamenti bizottság vizsgálja Bécsben az Osztrák Szabadságpárt bukását hozó Ibiza-botrány fejleményeit. A szálak...","id":"20200617_Ibizabotrany_osztrak_koalicios_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7118b90d-4845-40f5-b0e4-244f0bd0b72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f7f65-92bd-4300-9c6e-0ba6f8b72087","keywords":null,"link":"/360/20200617_Ibizabotrany_osztrak_koalicios_haboru","timestamp":"2020. június. 17. 13:15","title":"Sok a rejtély a Strache-ügyben, az Ibiza-videó konnektorba rejtett \"rendezői változata\" még titok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Sony PlayStation 5 méretben még az Xbox One-t és a PlayStation 3-at is veri. De sokkal vékonyabb lesz, mint az Xbox Series X.","shortLead":"A jelek szerint a Sony PlayStation 5 méretben még az Xbox One-t és a PlayStation 3-at is veri. De sokkal vékonyabb...","id":"20200616_sony_playstation_5_merete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787affe2-a450-4640-b0cf-45e2c4b61137","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_sony_playstation_5_merete","timestamp":"2020. június. 16. 10:33","title":"Számolgatnak a PlayStation-rajongók, és tényleg óriási lehet a PS5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eee7beb-3a03-43ec-b648-b1e3dc44686f","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Sokat elárult, ahogy Orbán Viktor alig 35 évesen, a hatalomra kerülése érdekében az államfőséget beígérve becserkészte Torgyán Józsefet, majd húsz éve, 2000 májusában hidegvérrel megszabadult a kisgazdák vezérétől.","shortLead":"Sokat elárult, ahogy Orbán Viktor alig 35 évesen, a hatalomra kerülése érdekében az államfőséget beígérve becserkészte...","id":"202024__orbani_taktika_20_eve__torgyan_kiiktatasa__beetetes__szabaduloszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eee7beb-3a03-43ec-b648-b1e3dc44686f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8bf4331-51c5-424f-8a3d-241ed3da7d74","keywords":null,"link":"/360/202024__orbani_taktika_20_eve__torgyan_kiiktatasa__beetetes__szabaduloszam","timestamp":"2020. június. 16. 13:00","title":"Egy-két kupica, kis elbeszélgetés: Orbán így iktatta ki Torgyánt kétharmad nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","shortLead":"Mintegy 1500 molesztálóról tud a független vizsgálóbizottság az utóbbi hetven évből.","id":"20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907178de-bea8-4b87-8ae8-b77ff143d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fd44725-59e4-43a8-87c0-851604c5b8d8","keywords":null,"link":"/elet/20200617_Tobb_mint_haromezer_kiskorut_zaklattak_a_francia_katolikus_egyhazon_belul","timestamp":"2020. június. 17. 20:13","title":"Több mint háromezer kiskorút zaklattak a francia katolikus egyházon belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40361378-ae5e-4f15-95af-220d6aba9bd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. Azonban a modell annyit késlekedik, hogy ezzel eleve vesztésre ítélt lett az idei iPhone SE-vel szemben.","shortLead":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. Azonban a modell annyit késlekedik...","id":"20200616_google_pixel_40_keses_iphone_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40361378-ae5e-4f15-95af-220d6aba9bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47acf83c-16d5-458b-9364-82582361072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_google_pixel_40_keses_iphone_4","timestamp":"2020. június. 16. 14:03","title":"Még meg sem jelent, de már vesztett is az új Google-fon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]