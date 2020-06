Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f5bda35-64d4-42cd-a321-c0ffdc53ce20","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt.","shortLead":"Bár a kampánygyűlésére alig voltak kíváncsiak az emberek. Dulakodás azért így is volt.","id":"20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f5bda35-64d4-42cd-a321-c0ffdc53ce20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634ba4ac-b45d-4d51-b3fb-d5f0d36d63c5","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Trump_rakapcsolt_a_valasztasi_kampanyra","timestamp":"2020. június. 21. 08:35","title":"Trump rákapcsolt a választási kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben nem tesz különbséget a Zoom a fizetős és a nem fizetős felhasználók között: minden videós beszélgetést végpont-végpont közti titkosítással védenek majd.","shortLead":"A jövőben nem tesz különbséget a Zoom a fizetős és a nem fizetős felhasználók között: minden videós beszélgetést...","id":"20200619_zoom_videokonferencia_vegpont_vegpont_kozti_titkositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06372c7c-cf9b-4381-9d06-2176ec2683ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8874d8-d50a-4cdc-a21b-49b47fe3c69a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200619_zoom_videokonferencia_vegpont_vegpont_kozti_titkositas","timestamp":"2020. június. 19. 14:03","title":"Meggondolta magát a Zoom, az ingyenes felhasználók is megkapják a titkosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia a legtöbb feladatot a belügyminiszternek adja.","shortLead":"A Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia a legtöbb feladatot a belügyminiszternek adja.","id":"20200619_Korrupcioellenes_Strategiat_fogadott_el_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed03727-d690-409f-8537-f9da3347badb","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_Korrupcioellenes_Strategiat_fogadott_el_a_kormany","timestamp":"2020. június. 19. 20:20","title":"Korrupcióellenes Stratégiát fogadott el a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f86fd8-c261-4aff-95d8-52f5a5a0e988","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fatermékek gyártására új befektetőcéget hozott létre Horváth László vállalata, a L.A.C. Holding, valamint egy félig orosz származású fegyverkereskedő, Kobály László.","shortLead":"Fatermékek gyártására új befektetőcéget hozott létre Horváth László vállalata, a L.A.C. Holding, valamint egy félig...","id":"202025_karpataljai_beruhazasi_posztszovjet_kapcsolatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31f86fd8-c261-4aff-95d8-52f5a5a0e988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8e08e-b40d-41df-8f51-1528c58209fd","keywords":null,"link":"/360/202025_karpataljai_beruhazasi_posztszovjet_kapcsolatok","timestamp":"2020. június. 20. 12:15","title":"NER-vállalkozó és orosz származású fegyverkereskedő gründol közös faipari céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc70d164-90af-4395-9379-8dd4821a8623","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az olasz bíróság nem jogerősen 12 év szabadságvesztésre ítélte a veronai buszbaleset magyar sofőrjét.","shortLead":"Az olasz bíróság nem jogerősen 12 év szabadságvesztésre ítélte a veronai buszbaleset magyar sofőrjét.","id":"20200619_veronai_buszbaleset_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc70d164-90af-4395-9379-8dd4821a8623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91fac65a-fae5-4700-9719-5ba4e264cdf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_veronai_buszbaleset_itelet","timestamp":"2020. június. 19. 14:42","title":"A legsúlyosabb büntetést kapta a magyar sofőr a veronai buszbaleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és kirakatokat zúztak be.","shortLead":"Több mint 200 rendőr és több óra elteltével tudta csak megfékezni a tombolókat, akik rendőrautókat is megrongáltak és...","id":"20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9817d12e-1f31-4126-b13f-f8a21f080a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7686850-2cad-47f4-98ae-6de9ffd2775e","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Komoly_zavargasok_voltak_szombat_ejjel_Stuttgartban","timestamp":"2020. június. 21. 10:47","title":"Komoly zavargások voltak szombat éjjel Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ön eltalálta valamelyiket?","shortLead":"Ön eltalálta valamelyiket?","id":"20200620_otoslotto_nyeroszamok_junius_20","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff190938-a035-4181-9931-0e464d177f71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980b78f3-509e-4810-880a-e106d97e8b0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_otoslotto_nyeroszamok_junius_20","timestamp":"2020. június. 20. 20:21","title":"Kihúzták az ötöslottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi kulturális élet és az erre építő turizmus is. A programkínálat felemás: az első heteket a csend, ám augusztus második felét már az egymással konkuráló fesztiválok hangzavara jellemzi majd.","shortLead":"Miután a parlament megszüntette a vírus miatti veszélyhelyzetet, bizonyos feltételekkel újraindulhat a belföldi...","id":"20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0d93197-76b0-49e0-8491-1c691e60cd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191dc227-bba4-4914-ac89-efdd6c6e77c6","keywords":null,"link":"/360/20200621_Roviditett_nyar_rendezvenyek_fesztivalok","timestamp":"2020. június. 21. 12:00","title":"A nyár végén már fesztiváldömping lesz az átmeneti rendezvényínség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]