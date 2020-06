Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány is besegített, de a YouTube tudatos építkezése is benne van abban, hogy az Egyesült Államokban már havonta 100 milliónál is több ember dönt úgy, hogy a hagyományos csatornák helyett tévéjén is a YouTube-ra kapcsol.","shortLead":"A koronavírus-járvány is besegített, de a YouTube tudatos építkezése is benne van abban, hogy az Egyesült Államokban...","id":"20200630_youtube_nezettsegi_adatok_statisztika_televizio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b0af6e-a345-48cf-b42e-7fe4f3c2be08","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_youtube_nezettsegi_adatok_statisztika_televizio","timestamp":"2020. június. 30. 16:03","title":"Nagyot megy a YouTube, már a tévéken is kezdi kiszorítani a hagyományos csatornákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","shortLead":"Bizarr fordulatot vett a part menti találkozó. ","id":"20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa8d6ff8-dc8c-4965-9a70-f2a2d0d6965f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2b46f5-eeef-48a5-8348-beaaaac36015","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Hattyut_probaltak_rugdosni_londoni_fiatalok_majd_vizbe_loktek_a_ferfit_aki_ezt_szova_tette_video","timestamp":"2020. június. 29. 10:37","title":"Hattyút próbáltak rugdosni londoni fiatalok, majd vízbe lökték a férfit, aki ezt szóvá tette (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e569125-27cf-478c-a5f2-b6cc075e9f6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől szinte mindent látni fog a NAV, hiszen a vállalkozóknak minden számlát be kell majd küldeniük az adóhatóság felé. Kipróbáltuk a regisztrációt.","shortLead":"Július elsejétől szinte mindent látni fog a NAV, hiszen a vállalkozóknak minden számlát be kell majd küldeniük...","id":"20200629_Mostmar_tenyleg_mindent_latni_fog_a_NAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e569125-27cf-478c-a5f2-b6cc075e9f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1952db80-42ef-4776-a303-9349b9e62280","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Mostmar_tenyleg_mindent_latni_fog_a_NAV","timestamp":"2020. június. 29. 16:00","title":"Most már tényleg mindent lát majd a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A perzsa állam az iráni Forradalmi Gárda tábornokának meggyilkolásával vádolja az amerikai elnököt és több tucat washingtoni tisztségviselőt.\r

","shortLead":"A perzsa állam az iráni Forradalmi Gárda tábornokának meggyilkolásával vádolja az amerikai elnököt és több tucat...","id":"20200629_iran_teheran_donald_trump_kaszim_szulejmani_drontamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88005f5-790c-4df3-a010-ad276e2cde3b","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_iran_teheran_donald_trump_kaszim_szulejmani_drontamadas","timestamp":"2020. június. 29. 15:10","title":"Irán elfogatóparancsot adott ki Donald Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ő lett az R-Kord Kft. egyedüli tulajdonosa.","shortLead":"Ő lett az R-Kord Kft. egyedüli tulajdonosa.","id":"20200629_Kivasarolta_uzlettarsat_Meszaros_Lorinc_az_egyik_vasutepito_cegeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8a5065-ad9a-481a-9ed1-7127ec27135f","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Kivasarolta_uzlettarsat_Meszaros_Lorinc_az_egyik_vasutepito_cegeben","timestamp":"2020. június. 29. 19:50","title":"Kivásárolta üzlettársát Mészáros Lőrinc az egyik vasútépítő cégében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s hálózatának fejlesztése.","shortLead":"Budapest belvárosa és Zalaegerszeg után vidéki nagyvárosokban és a Balaton körül folytatódik a Vodafone 5G-s...","id":"20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0450306a-bace-4097-84c3-360c0cb3f4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_vodafone_5g_halozatfejlesztes_debrecen_eger_gyor_miskolc_pecs_szeged_szekesfehervar","timestamp":"2020. június. 29. 12:03","title":"Debrecentől Szegeden át Győrig hét új városban kapcsolja be az 5G-t a Vodafone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0532660c-b14c-47db-a94c-706f32d69810","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre újabb eszközöket vet be a rendőrség a közúti ellenőrzések során. Legutóbb drónokkal, sőt helikopterrel is figyelték a közlekedőket.","shortLead":"Egyre újabb eszközöket vet be a rendőrség a közúti ellenőrzések során. Legutóbb drónokkal, sőt helikopterrel is...","id":"20200630_Dronokkal_es_helikopterrel_is_razziaznak_mar_a_magyar_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0532660c-b14c-47db-a94c-706f32d69810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff84314-aad0-41ff-a87d-6d62f3910a56","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Dronokkal_es_helikopterrel_is_razziaznak_mar_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. június. 30. 10:36","title":"Drónnal és helikopterrel is razziáznak már a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hajógyári-sziget árvízvédelmi rendszeréről olyan terv készült, amelynek a szerzői arról írnak, lakossági ellenérzést és tiltakozásokat válthat ki.","shortLead":"A Hajógyári-sziget árvízvédelmi rendszeréről olyan terv készült, amelynek a szerzői arról írnak, lakossági ellenérzést...","id":"20200630_Hajogyari_sziget_gat_fakivagas_arviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503fee3c-1cfd-47c6-9a0f-df3df70e339e","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Hajogyari_sziget_gat_fakivagas_arviz","timestamp":"2020. június. 30. 06:25","title":"Ezer fa kivágásával védheti a kormány terve a Hajógyári-szigetet az áradástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]