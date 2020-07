Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55309f5e-f197-46f4-9be8-b45b7fd483a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas sárlavina zúdult egy bányára Hpakantban, legalább ötvenen meghaltak, de az áldozatok száma várhatóan nőni fog, mert rengeteg az eltűnt.","shortLead":"Hatalmas sárlavina zúdult egy bányára Hpakantban, legalább ötvenen meghaltak, de az áldozatok száma várhatóan nőni fog...","id":"20200702_foldcsuszamlas_mianmar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55309f5e-f197-46f4-9be8-b45b7fd483a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb3ccf0-d2e3-45d3-b1a5-544c7c0c423a","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_foldcsuszamlas_mianmar","timestamp":"2020. július. 02. 09:31","title":"Legalább 50 bányász halt meg egy földcsuszamlásban Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke Andrzej Dudának gratulált a lengyel elnökválasztás első fordulója után, azonban ő nem a Polgári Platform jelöltje. Az Európai Néppárt frakcióülésén ezt többen is szóvá tették.","shortLead":"A Fidesz alelnöke Andrzej Dudának gratulált a lengyel elnökválasztás első fordulója után, azonban ő nem a Polgári...","id":"20200702_novak_katalin_gratulacio_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e27b1e3-32d3-4f35-b933-924c80de7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3b3311-cece-4c5a-b67b-4732468f3e74","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_novak_katalin_gratulacio_neppart","timestamp":"2020. július. 02. 07:08","title":"Novák Katalin gratulációja kiverte a biztosítékot a Néppártnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit máskor több év alatt kell(ene) megoldani az EU-nak.","shortLead":"Angela Merkel még utoljára megmutathatja: a szerdán induló német uniós elnökségre nagyobb feladat hárul, mint amennyit...","id":"20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b848ca53-b953-4dba-bdb9-9dc3b8f69822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200701_eu_elnokseg_nemetorszag_angela_merkel","timestamp":"2020. július. 01. 17:00","title":"Most megtudhatjuk, milyen, amikor Angela Merkel hivatalosan is az EU ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e87bb6-2640-4c4a-932e-1e47e2448e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely hétfőn javasolt csúsztatott iskolakezdést a koronavírus-járvány második hullámának esetére. Az Emmi államtitkára hétfőn gumicsontnak nevezte a felvetést. ","shortLead":"Karácsony Gergely hétfőn javasolt csúsztatott iskolakezdést a koronavírus-járvány második hullámának esetére. Az Emmi...","id":"20200630_Emmi_Az_iskolak_maguk_donthetnek_a_9_oras_kezdesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6e87bb6-2640-4c4a-932e-1e47e2448e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4115d4a-dc71-4509-a381-d168ee1d2033","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Emmi_Az_iskolak_maguk_donthetnek_a_9_oras_kezdesrol","timestamp":"2020. június. 30. 18:22","title":"Emmi: Az iskolák maguk dönthetnek a 9 órás kezdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e7be38-bd3f-43f1-97fb-0c3cde7cedb1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szabó Adrienn dietetikus most megjelent könyvében azt mutatja be, hogy minden külföldi szuperélelmiszernek megvan a hazai megfelelője. Arról beszélgettünk a szakemberrel, hogy a fenntartható, egészséges és környezetbarát étkezés nem mindig fedik egymást, hogy miért vette fel a harcot a bloggerekkel és influencerekkel, és hogy miért evett – kis túlzással – egy hétig jégcsapretket.","shortLead":"Szabó Adrienn dietetikus most megjelent könyvében azt mutatja be, hogy minden külföldi szuperélelmiszernek megvan...","id":"20200702_etkezes_fenntarthatosag_szuperelemiszer_csomagolasmentes_piac_hazai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08e7be38-bd3f-43f1-97fb-0c3cde7cedb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64aa3bce-e7fe-42f5-8d10-2a17b0c5db12","keywords":null,"link":"/zhvg/20200702_etkezes_fenntarthatosag_szuperelemiszer_csomagolasmentes_piac_hazai","timestamp":"2020. július. 02. 12:22","title":"Nálunk is terem a szuperélelmiszer, ne vegyen avokádót és chiamagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Frakciót alakított két alpolgármester és két képviselő, amely aztán a fideszesekkel együtt szavazva megnyirbálta a momentumos polgármester jogköreit a 444.hu beszámolója szerint.\r

","shortLead":"Frakciót alakított két alpolgármester és két képviselő, amely aztán a fideszesekkel együtt szavazva megnyirbálta...","id":"20200701_god_ellenzeki_osszefogas_samsung_balogh_csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5df95a50-edad-48c8-ab84-32d7472f2106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad60cd87-51dc-47a0-910d-5fad4f7b1917","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_god_ellenzeki_osszefogas_samsung_balogh_csaba","timestamp":"2020. július. 01. 06:55","title":"Szétesett az ellenzéki összefogás Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d35318-358d-491b-a32c-d7d7701274f6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A polgárháborút megnyerte, de a gazdasági összeomlás miatt a hatalmát elveszítheti Basar Asszad szír elnök, aki hadat üzent az ország leggazdagabb oligarchájának, saját unokaöccsének.\r

","shortLead":"A polgárháborút megnyerte, de a gazdasági összeomlás miatt a hatalmát elveszítheti Basar Asszad szír elnök, aki hadat...","id":"202026__asszad_es_agazdasag__tuntetesek__tores_arezsimben__csaladi_viszaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56d35318-358d-491b-a32c-d7d7701274f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132deb73-a68e-4d3a-9593-57a245f16f3b","keywords":null,"link":"/360/202026__asszad_es_agazdasag__tuntetesek__tores_arezsimben__csaladi_viszaly","timestamp":"2020. június. 30. 17:00","title":"Havi egy dinnye – éhséglázadás buktathatja meg a háborús győztes szír elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e920e1b-e00b-4a51-8966-2cc0648124bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új évaddal jelentkezik a kultikus sorozat.\r

\r

","shortLead":"Két új évaddal jelentkezik a kultikus sorozat.\r

\r

","id":"20200702_Itt_az_ido_ujra_hulyenek_lenni__visszater_a_Beavis_es_Butthead","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e920e1b-e00b-4a51-8966-2cc0648124bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d28eb0-1076-4a5a-8861-316092dc052f","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Itt_az_ido_ujra_hulyenek_lenni__visszater_a_Beavis_es_Butthead","timestamp":"2020. július. 02. 12:14","title":"„Itt az idő újra hülyének lenni” – visszatér a Beavis és Butthead","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]